Rügen

„Unsere Kinder sind die Generation, die sich mit den Fehlern vorangegangener Generationen auseinandersetzen muss“, meint Luisa Holtschulte. Die Erzieherin arbeitet im Fantasie-Depot einer von insgesamt fünf Kita-Einrichtungen der Bergener Regenbogenhäuser. Wie viele Rügener Kinder der Insel haben in den vergangenen Wochen auch Kinder der Häuser in der Marktstraße und Rotensee emsig an Müllmonstern und allerlei Meerestieren gebastelt. Die Kunstwerke sind noch bis November im MIZ in Bergen ausgestellt.

Kinder von acht Horten sammelten Müll und bastelten Monster und Meerestiere für die Aktion "Kinder fürs Meer". Quelle: Kita

Insgesamt acht Kitas der Insel haben sich an der Aktion „Rügens Kinder sind aktiv fürs Meer“ beteiligt, die der Tourismusverband und das Biosphärenreservat Südost‐Rügen gemeinsam organisierten. „Kunst und Nachhaltigkeit ist meine Leidenschaft, deswegen habe ich mich sehr über die Aufgabe gefreut“, sagt Luisa Holtschulte. Mit etwa einem Dutzend Kindern zwischen vier und sechs Jahren hat sie immer zwei Stunden am Tag Fische und Quallen aus Hausmüll gebastelt, den Eltern mitbringen, nachdem sie Plastikmüll und Kronkorken sorgfältig gereinigt haben.

So ist aus Luftpolsterfolie, blaue Säcken, Kronkorken aus einer Gastwirtschaft, oder Ölfässern von einem Betrieb für Landmaschinen eine ganze Unterwasserlandschaft entstanden. Ob sie in die Flaschen auch Müll einfüllen dürfe, habe ein kleines Mädchen gefragt und sich die Frage gleich selber beantwortet: „Ach ja, die Fische im Meer kriegen ja auch nur Müll zu fressen.“ Da habe sie schon schlucken müssen, erzählt die Erzieherin.

Müll für Schweinswal gesammelt

„Drei Viertel des Unrats, der in den Meeren und auch in der Ostsee landet, besteht aus Plastik“, weiß Koordinatorin Josefine Vater vom Biosphärenamt. „Eine handelsübliche Plastikflasche braucht 450 Jahre, bis sie auf natürliche Weise zersetzt wird, und der Zersetzungsprozess bringt ein weiteres Problem mit sich: Mikroplastik. Die mikroskopisch kleinen Plastikteilchen werden von Fischen und Vögeln für Nahrung gehalten und gefressen.“ Besonders eindrucksvoll sind in Bergen die großen, schillernden Quallen mit ihren langen aus Joghurt-Bechern, Kaffeesahne-Döschen und Schraubverschlüssen gefertigten Tentakeln.

An vielen Orten der Insel sind weitere solcher Exponate zu bewundern. Die Kinder der Kita „Küselwind“ aus Glowe stellten im Netto-Markt und dem Schaukasten auf dem Kurplatz aus, der Hort „Rasselbande” aus Samtens in der Alten Pommernkate in Rambin. Fast 30 Kinder des Hortes in Putbus brachten ihr Monster zum Info-Gebäude auf der Lauterbacher Hafenmole und andere Stücke zum Netto-Markt an der Güstelitzer Straße. Vorher haben die Kinder Plastikmüll an den Stränden in Neuendorf und Lauterbach gesammelt. Eine Hortgruppe gestaltete einen Schweinswal aus Pappe, eine andere eine Robbe und eine dritte eine „Müllfrau“.

Fischgräten weisen auf Folgen hin

Kinder der Kita „Wildblume“ im benachbarten Garz schufen Fische, Quallen und Schildkröten, für die sie gleich noch aus einer Arbeitsplatte, Leim und Sand einen Strand gestalteten. „In die Blasen eines Fisches schrieben die Kinder dann noch Ideen, wie die Umweltverschmutzung der Meere vermieden werden könnte“, erzählt Erzieher Maik Schmidt. Welche das sind, ist im örtlichen Edeka-Markt nachzulesen.

Auch die Hortkinder der Kita „Lütt Matten“ in Binz sammelten Müll am Meer und machten ein Müllmonster daraus. Fischgräten zu seinen Füßen weisen auf das Fischsterben in den Meeren hin. „Da unsere Kita am Meer und Strand liegt, begleitet uns das Thema immer wieder“, sagt Kita-Leiterin Christine Behrendt. Das Monster treibt sein Unwesen künftig im Edeka-Markt Lübke.

Die Namensvettern der Sassitzer Kita „Lütt Matten“ haben sich ihr „Baumaterial“ schon im Sommer bei der Aktion „Küstenputz“ am Strand von Dwasieden besorgt. „Drei große Einkaufstaschen voll haben wir dann für unsere Installationen verwendet“, erzählt Erzieherin Anja Milster. Die Kinder verwandelten einen Fahrradkarton mit Pinsel und Farben in ein „Aquarium“ mit Wasser, Meeresboden und Algen.

Danach hängten sie gebastelte Fische, Seeschnecken und Quallen hinein. Krone der Schöpfung sind ein großer Krake und eine mit Müll gefüllte Reuse, in der Fische kaum Platz finden ,und riesige, mit Zeitung umwickelte Drahtfische. Die Ausstellung ist erst bei der Bäckerei Peters in Neu-Mukran und später im Sassnitzer Molenfußgebäude zu sehen.

Von Uwe Driest