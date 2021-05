Naturschutz auf Rügen: Boykott statt Dialog

Buschvitz

Das ging aus wie das sprichwörtliche Hornberger Schießen. Eigentlich hatte das für den Donnerstag anberaumte Treffen zwischen dem Vorstand des Landschaftspflegeverbands Rügen (LPV) und Vertretern der Gemeinde Buschvitz beide Parteien einer Einigung näher bringen sollen. Doch weder Bürgermeisterin Stine Winter noch ein anderer Vertreter der Kommune war zu dem Versuch der Moderation erschienen. Zu dem Konflikt war es gekommen, nachdem die neue Gemeindevertretung ihre Unterstützung für das seit Jahren vorangetriebene Naturschutzprojekt auf ihrem Gebiet zurückzog.

Der dort gelegene Flachwassersee Ossen ist Teil des nationalen Naturerbes und soll einmal Teil des Naturschutzgebiets „Kleiner Jasmunder Bodden, Ossen-Niederung und Schmachter See“ werden. Der Ossen war seit 2008 renaturiert und das dortige Moor wiedervernässt worden. Nun sollen nach dem Willen des LPV Rinder und Ponys die Regeneration von Moor, Fauna und Flora durch Beweidung sichern. Um eine Einigung doch noch zu erreichen, bot der LPV zuletzt einen Flächentausch an, bei dem die Gemeinde für ihre zersplitterten Areale eine zusammenhängende Fläche von anderthalb Hektar erhalten würde.

Der LPV wollte der Gemeinde das Angebot unterbreiten, die verstreut liegenden Areale (rot) gegen eine zusammenhängende Fläche (grün) zu tauschen. Quelle: LPV

Dass die Gemeindevertreter dem Treffen allein aus Sorge wegen der Pandemie fernblieben, bezweifeln langjährige Beobachter des Konflikts. Die Veranstaltung mit nur einer Handvoll Gästen im Naturerbezentrum Prora war ausdrücklich von der Gesundheitsbehörde des Landkreises genehmigt worden. „Diese Rechtsauffassung teile ich nicht“, hatte Stine Winter dennoch im Vorfeld verlauten lassen. „Selbst bei Vorhandensein eines hinreichenden Hygienekonzeptes bleiben derartige Veranstaltungen von Vereinen derzeit begründet untersagt. Ich werde daher meiner Gemeindevertretung und den von mir benannten Gästen empfehlen, nicht an der Informationsveranstaltung teilzunehmen.“

Rückzahlung eines sechsstelligen Betrags droht

Der Empfehlung folgten dann auch alle sechs Gemeindevertreter. „Ich habe mich abgemeldet, weil ich in Vollzeit arbeite und um 15 Uhr nicht abkömmlich war“, sagt Katja Dinse. Zur Sache selber möchte sie sich nicht äußern. Von den Einwohnern in Stedar hätten ihn durchweg ablehnende Stellungnahmen erreicht, sagt Gemeindevertreter Ingo Mahlke. „Ich meine, das Projekt wurde von Anfang an nicht ausreichend transparent durchgeführt.“ Eine Idee, wie das Problem der drohenden Rückzahlungen von Fördermitteln durch den LPV noch abgewendet werden kann, hat er nicht. Aufkommen für den sechsstelligen Betrag müssten die Mitglieder des LPV, zu dem auch seine Gemeinde zählt.

Stine Winter, Bürgermeisterin Buschvitz. Quelle: Uwe Driest

Eckhard Niemann war früher einmal Fischer auf dem Kleinen Jasmunder Bodden und kennt den Ossen, seit er laufen kann. „Als Junge habe ich mit meinem Opa auf den Flächen Kühe gehütet. In meiner Kindheit war das glatt wie ein Golfplatz und die Gräben waren offen. Jetzt soll das wohl alles zuwachsen“, habe er gehört. In Prora sei er nicht gewesen, weil er davon ausgegangen sei, „dass das abgesagt war. Wenn das im Freien stattgefunden hätte, wäre ich hingegangen.“

„Wir sollten uns einem Gespräch nicht verschließen.“

Einzig der stellvertretende Bürgermeister Ralf Sommerlatt nimmt eine moderate Haltung ein. „Ich bin auch nicht in allen Punkten mit dem Projekt einverstanden“, sagt er. Stichworte seien dabei die touristische Nutzung, neue Zäune für die Weidetiere, die möglicherweise die Bewegungsfreiheit der wild lebenden Tiere einschränken könnten. „Aber ich würde mir einen Dialog wünschen, damit die Fronten aufweichen. Wir sollten uns dem Gespräch nicht verschließen und weiter daran arbeiten, Kompromisse zu finden.“ Zu der Versammlung sei er nicht erschienen, weil er mit seiner Meinung die Gemeinde nicht hätte repräsentieren können.

Der Verband müsse nun versuchen, das Projekt ohne Nutzung der gemeindlichen Flächen umzusetzen, sagt Jan Trenkmann, der als Leiter der Naturschutzbehörde des Landkreises auch Mitglied des LPV-Vorstands ist. Das ohnehin im Vorfeld aus Rücksicht auf die Einwände der Gemeinde bereits abgespeckte Konzept muss also weiter Federn lassen, um ein Scheitern noch zu vermeiden. Der Fördermittelgeber, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt erwartet bis zum Monatsende eine Meldung über die endgültige Entscheidung der Gemeinde. Die nächste Versammlung des LPV wird am 17. Mai wieder im Naturerbezentrum Prora stattfinden.

Von Uwe Driest