Bergen/Buschvitz

„Es wäre außerordentlich schade um dieses tolle Projekt, in dem auch schon so viel Arbeit und Geld steckt“, sagt Friederike von Buddenbrock. Die Wiekerin sitzt für ihre Gemeinde im Vorstand des Landschaftspflegeverbands Rügen (LPV), in dem sich insgesamt 33 Gemeinden der Insel zusammenschlossen, um „die naturnahe Kulturlandschaft Rügens mit ihrer überaus hohen Biotopvielfalt zu wahren und zu pflegen, für Rüganer und ihre Gäste erlebbar zu machen und zerstörte Naturräume wieder herzurichten“. Dieses Ziel habe der Verband mit dem Projekt in der Ossen-Niederung in beispielhafter Weise erreichen wollen. Stattdessen droht dem LPV nun möglicherweise die Rückzahlung einer sechsstelligen Summe an den Fördermittelgeber.

In die Situation geriet der Verband, weil das seit Jahren vorangetriebene Projekt, das hauptsächlich auf dem Gebiet der Gemeinde Buschvitz umgesetzt werden soll, seit der letzten Wahl nicht mehr auf Zustimmung von Gemeindevertretung und Bürgermeisterin Stine Winter stößt. Deren Vorgänger Malte Preuhs war zugleich Vorsitzender des Verbands und hatte das Naturschutzprojekt am Flachwassersee initiiert. Der See war seit 2008 renaturiert und das dortige Moor wiedervernässt worden. Anschließend sollte durch landschaftspflegerische Maßnahmen die kontinuierliche Regeneration von Moor, Fauna und Flora gesichert werden.

Gallowayrinder sollen dort grasen

„Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist dies am besten durch eine extensive Dauerbeweidung zu erreichen“, sagt Jan Trenkmann, Leiter der Naturschutzbehörde des Landkreises. Besonders geeignet seien dafür robuste Rinder- und Ponyrassen, „die in ihren Eigenschaften ihren wilden Vorfahren ähneln, die ursprünglich solche halboffenen Landschaften prägten“. Also schloss der Verband einen Pachtvertrag mit dem Landwirt Matthias Schilling ab, der künftig Gallowayrinder und Exmoor-Ponys auf rund hundert Hektar grasen lassen möchte.

Auf die tierischen Neubürger möchten die Gemeindevertreter bis dato allerdings lieber verzichten. In der Vergangenheit hatten neben formalen Gründen – so soll der Altbürgermeister es versäumt haben, die Gemeindevertretung rechtzeitig zu informieren und zu einer Verbandsversammlung wäre nicht fristgerecht eingeladen worden – auch diverse sachliche Einwände wie die Errichtung eines Zauns oder Bedenken wegen einer durch touristische Nutzung befürchteten Zunahme des Verkehrs zur Ablehnung geführt.

Aussichtspunkte fallen weg

Tatsächlich sollen die grasenden Vierbeiner durch einen 1,20 Meter hohen Elektrozaun am Ort gehalten werden. Das sei schon allein wegen der in der Nähe gelegenen Bahnlinie erforderlich, so Jan Trenkmann. „Der Zaun schränkt aber den natürlichen Bewegungsraum des vorhandenen Hoch- und Niederwildes nicht ein. Falls notwendig, könnten zusätzlich Wildtore oder -klappen integriert werden.“

Die Ossen-Niederung ist Teil des nationalen Naturerbes und soll – so der auch von Bund und Land unterstützte Plan – einmal Teil des Naturschutzgebiets „Kleiner Jasmunder Bodden, Ossen-Niederung und Schmachter See“ mit entsprechenden Radwegeverbindungen werden. Um das Vorzeigeprojekt nicht scheitern zu lassen und die Rügener Gemeinden vor etwaigen Rückzahlungen zu bewahren, machte der Verband gleich reihenweise Zugeständnisse an die Gemeinde. So sei dem Kompromiss leider auch der Naturlehrpfad zum Opfer gefallen, bedauert Friederike von Buddenbrock. „Beispielsweise wird es nun auch keine Aussichtspunkte geben, von denen aus Besucher sehen können, wie ein Moor wieder wächst.

Infoveranstaltung im Naturerbezentrum

Dafür sollten aber mit den Zugeständnissen alle Bedenken ausgeräumt sein“, hofft sie. Letzte Hürde könnten nun noch die im Projektgebiet liegenden Stichwege und Entwässerungsgräben darstellen, für die die Gemeinde Buschvitz ihre Nutzungsgenehmigung zurückzog. Um eine Einigung dennoch zu erreichen, bot der LPV nun einen Flächentausch an, bei dem die Gemeinde für ihre zersplitterten Areale eine zusammenhängende Fläche von anderthalb Hektar erhalten würde.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Kuh vom Eis und Rinder und Ponys in den Ossen zu bekommen, laden Verband und Gemeinde am Donnerstag, den 6. Mai, gemeinsam zu einer nichtöffentlichen Infoveranstaltung im Naturerbezentrum Prora. Die Aufgabe des Moderators übernimmt dabei der Vorsitzende des Umweltausschusses des Kreistags, Dirk Niehaus (Grüne). „Ich hoffe natürlich, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interessen ausgeglichen werden können, damit wir eine gute Lösung für beide Seiten finden“, so Niehaus. Indes drängt sie Zeit. Bereits bis zum 12. Mai erwartet der Fördermittelgeber, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Naturschutz (StALU), Klarheit zum weiteren Projektverlauf. „Bis dahin müsste sich die Gemeinde Buschvitz positionieren, ob sie mit dem nun reduzierten Projektumfang einverstanden ist und einem Flächentausch zustimmt“, sagt Jan Trenkmann.

Von Uwe Driest