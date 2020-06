Naturstrand bleibt: Hafenpläne in Göhren vom Tisch

Göhren

Erst Binz, nun Göhren: Die Pläne für den Bau einer Marina sind vom Tisch. Die Gemeindevertreter von Göhren auf Rügen haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass am naturbelassenen Südstrand des Ostseebades kein Sportboothafen entstehen soll.

In diesem Zusammenhang haben die Volksvertreter auf ihrer letzten Sitzung per Beschluss den Antrag auf Inkommunalisierung einer Wasserfläche am Südstrand zurückgenommen. Mit neun Ja-, zwei Nein-Stimmen und ohne Enthaltung folgte der Gemeinderat damit einem Antrag, den Bürgermeister Torsten Döring auf Initiative von Mitgliedern unterschiedlicher Fraktionen eingereicht hatte.

Port kein Thema mehr in Legislaturperiode

„Der Landkreis hatte von uns eine Stellungnahme gefordert, ob wir das Hafenprojekt weiterverfolgen wollen oder nicht. Ausgangspunkt war, dass die Wasserfläche vermessen wird. Das haben wir nun zurückgedreht“, so Bürgermeister Torsten Döring. „Damit dürfte eine erneute Beschlussvorlage für das Projekt ‚Hafen am Göhrener Südstrand‘ für die nächsten Jahre vom Tisch sein“, so Döring. Er begrüße die Entscheidung und sichere zu, das Thema in seiner Legislaturperiode nicht erneut auf die Tagesordnung zu bringen. Unklar bleibe aber, wie sich der Südstrand weiter entwickle. „Das werden wir weiter beobachten“, kündigt der Bürgermeister mit Blick auf mehrere Bebauungspläne an.

Im Oktober letzten Jahres hatte sich die Gemeindevertretung auch dafür ausgesprochen, dass es am Südstrand keine Strand- und Badeordnung wie am bewachten Nordstrand geben soll.

Hafenkritiker haben Parlamentsmehrheiten

Eine Marina am Naturstrand von Göhren: für die einen ein Traum, für die anderen ein Alptraum. Hafenbefürworter verweisen auf das Zugpferd maritimer Tourismus, Kritiker lehnen das Projekt ab, weil es ökologisch und auch wirtschaftlich nicht vertretbar sei. Letztere sitzen seit der Kommunalwahl im letzten Jahr nun mehrheitlich im Göhrener Parlament. Die Wählergruppe „Bürger für Göhren“ ist mit vier Mandaten die stärkste politische Kraft. Für sie sei das Aus der Hafenpläne ein „weiterer Meilenstein hinsichtlich des Erhalts des Göhrener Außenbereiches“.

Auch im Ostseebad Binz hatte es nach der Kommunalwahl in puncto Marina einen Kurswechsel gegeben. Dort hatten die neuen Mehrheiten den geplanten Hafen mit 250 Liegeplätzen in Prora gestoppt, in dessen Machbarkeitsstudie bereits 104 720 Euro geflossen waren. Davon hatte das Wirtschaftsministerium 78 540 Euro beigesteuert, das auch für den Port Fördermittel in Aussicht gestellt hatte.

Diese Visualisierung war seinerzeit Bestandteil des Raumordnungsverfahrens und wurde im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsstudie erstellt. Quelle: Froelich und Sportbeck

Zuerst 400 Liegeplätze geplant

Das ließ seinerzeit die Göhrener aufhorchen und ihre alten Unterlagen wieder aus der Schublade kramen. Denn Pläne für einen Hafen am Südstrand gibt es in Göhren schon lange – mal mehr, mal weniger konkret. Vor über 20 Jahren strebte die Gemeinde erstmals an, einen Sportboot- und Fischereihafen mit 400 Liegeplätzen, darunter acht für die Fischerei, zu etablieren. Neben dem 400 Meter langen, befahrbaren Steg zum Inselhafen war an Land ein Hotel vorgesehen. Dem Vorhaben erteilte das Amt für Raumordnung und Landesplanung im Jahr 2006 eine Absage. Umweltschützer befürchten, dass die Bebauung in Strandnähe das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt.

Drei Jahre später startete Göhren einen weiteren Versuch, den Port zu verwirklichen. Dazu wollte die Gemeinde Marina-Betreiber Jaich aus Lauterbach mit ins Boot holen. Im Gespräch waren nun 200 bis 250 Liegeplätze und ein Hotelverzicht. Die Gebäudeeinheiten für den Hafenmeister und sanitäre Anlagen, ein Fachgeschäft für Segler sowie ein Restaurant mit Terrasse waren auf einer Hafeninsel vorgesehen.

Bürgerbefragung wird noch geprüft

Vor zwei Jahren gab es nun einen erneuten Anlauf. Ein Planungsbüro sollte die Machbarkeit und Synergieeffekte eines Hafens am Südstrand prüfen. Dabei ging es um eine weiter abgespeckte Variante. Offen war, wer den Hafen bauen und betreiben könnte. Auf die Suche nach Investoren wollte man aber erst gehen, wenn eine Marina auch Volkes Wille ist. Dazu sollte es eine Bürgerbefragung geben – wie schon einmal zum Erhalt der Mönchguter Museen. Ob es diese noch geben wird, werde derzeit geprüft, so Bürgermeister Torsten Döring.

Von Gerit Herold