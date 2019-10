Bergen auf Rügen

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Firmengelände eingebrochen und haben in der Bahnhofstraße in Teschenhagen bei Bergen elektronische Geräte gestohlen. Insgesamt wurden Navigationstechnik und elektronische Geräte aus fünf Traktoren und zwei Mähdreschern entwendet. Der Schaden beträgt 50 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas von der Tat bemerkt haben. Hinweise zu Tat und Tätern werden von der Polizeiinspektion Anklam entgegengenommen, Telefonnummer 039 71 / 251 42 27)

