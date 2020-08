Netto-Discounter in Altenkirchen auf Rügen verdrängt Fleischer

Altenkirchen

Der Geruch von frisch gebratenen Bouletten weht den Kunden des schwarz-gelben Nettos in Altenkirchen beim Betreten des Marktes um die Nase. „Das ist eine gute Werbung für euch“, sagt ein Kunde im Vorbeigehen und verspricht, sich nach seinem Einkauf einen von den Hackfleischbratlingen am Thresen der Fleischerei Radtke abzuholen.

Seit 14 Jahren betreibt Katrin Radtke die Filiale an diesem Standort. Aber zum Jahresbeginn soll sie ausziehen, wie die Inhaberin traurig erzählt. Eine Kündigung zum 31. Januar 2021 habe sie bereits erhalten. „Ein paar Obstkisten sollen wir weichen“, sagt sie erbost und unter Tränen.

Vier Angestellte verlieren Arbeitsplatz

Der 49-Jährigen kostet das die Existenz, wie sie sagt. „Und meinen vier Angestellten den Arbeitsplatz“, fügt sie hinzu. Denn ihre zweite Filiale, jene in Sassnitz, würde sich allein nicht rechnen. „Das Hauptgeschäft geht über die Theke in Altenkirchen“, erklärt sie.

Kampflos möchte sie ihren Rausschmiss deshalb nicht hinnehmen. Auf einem Stehtisch liegt eine Unterschriftenliste. Auf einem weiteren Blatt erklärt sie, warum sie um eine Unterschrift bittet – nicht für sich persönlich, sondern für den Erhalt des Geschäftes und damit für die Kundschaft selbst.

Denn auf der gesamten Halbinsel Wittow mit ihren fünf Gemeinden bieten Katrin Radtke und ihre dort zwei angestellten Mitarbeiterinnen den einzigen Frischfleisch- und Wurstwaren-Standort. „Der nächstgelegene Fleischer für die Wittower ist in Sagard“, weiß die Unternehmerin. 21 Kilometer ist der Ort von Altenkirchen entfernt.

Auslage voll von frischer Wurst

Die Auslage von Katrin Rardtkes Theke in Altenkirchen liegt voll von frischer Wurst, Fleisch in allen Variationen und auch hausgemachter Sülze und in der Vorbereitungsküche zubereiteten Salaten. Zusätzlich gibt es Hühnerfrikassee und Königsberger Klopse – ebenfalls mit viel Liebe in Altenkirchen selbst gekocht – im Glas. Die Kunden lieben die Fleisch- und Wurstwaren von Katrin Radtke. Nicht zuletzt mehr als 600 Unterschriften zeugen davon.

Sätze wie, „Wir brauchen den Fleischer!“, haben Kunden auf die Rückseiten von mittlerweile 17 Listen geschrieben. Auf einer der Listen findet sich auch Helga Zapfs Unterschrift. Die 82-Jährige aus Breege kauft regelmäßig dort ein. Grützwurst und ein paar Scheiben Wurst sind es am Mittwoch. „Es kann ja wohl nicht sein, dass man uns hier den Fleischer wegnimmt“, sagt sie erbost.

Neues Frische-Konzept

Und doch wird es wohl nach jetzigem Stand darauf hinauslaufen. Denn wie Kirsten Geß, die für Netto die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, informiert, wird der Markt in Altenkirchen auf das neue 3.0-Konzept umgebaut. Wie übrigens „alle Märkte auf der Insel Rügen bis zum kommenden Jahr“, teilt sie mit. Dieses beinhaltet ein neues Frische-Konzept des Tochterunternehmens der dänischen Salling Group.

Der Netto in Altenkirchen soll umgebaut werden. Platz für die Frischfleischtheke von Katrin Radtke ist dann nicht mehr – Netto hat ihr gekündigt. Quelle: Anja Krüger

„Frische“ bezieht sich in dem Fall allerdings hauptsächlich auf das Obst- und Gemüsesortiment, das bei „Netto 3.0“ nach Aussage des Unternehmens deutlich erweitert wird. So heißt es in zahlreichen Ankündigungen von Wiedereröffnungen von Netto-Märkten: Netto biete seinen Kunden schon im Eingangsbereich eine Auswahl aus mehr als 100 frischen Obst- und Gemüsesorten. Und genau das ist es, was Katrin Radtke meint, wenn sie sagt, ihre Theke müsse für ein paar Obstkisten weichen.

2:0 für Katrin Radtke

Gerade erst hat es Katrin Radtke mit der Corona-Krise aufgenommen. „Da haben wir uns durchgebissen. Nicht mal das Angebot von Netto, die Miete zu stunden, habe ich angenommen“, erzählt sie. Und schon einmal musste die Unternehmerin um ihren Standort in Altenkirchen kämpfen.

„Zehn Jahre ist es her, als wir den Leergutautomaten weichen sollten“, berichtet sie. Den Kampf hat sie gewonnen. Ob sie auch als Siegerin gegen die Obstkisten hervorgeht, ist allerdings fraglich. Kirsten Geß lässt diese Frage unbeantwortet.

Für die Kunden wäre die Schließung jedenfalls ein Unding, wie auch Kundin Tina Rebschläger aus Lüttkevitz sagt. „Alle reden von Regionalität. Die kleinen Handwerksbetriebe aus der Region aber werden von den großen Unternehmen plattgemacht“, schimpft sie.

Von Anja Krüger