Sassnitz

Kerstin Schneggenburger segelt gern. Und sie liebt das Licht. Beides vereint die Künstlerin in ihren Arbeiten. In ihrem Atelier in der Altmark entstehen aus Holz, Metall und einem besonderen Papier die Lichtobjekte, die durch die Kombination der Materialien so robust und gleichzeitig so filigran wirken. Zurzeit leuchten sie im Saal des Gebäudes am Sassnitzer Molenfuß gegen das Dezembergrau an. Hier zeigen 16 Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten. „Netzwerk“ nennt sich die Verkaufsausstellung, die dort noch bis zum 10. Januar zu sehen ist.

Unter diesem Titel finden sich seit Jahren verschiedene Kreative von der Insel und weit darüber hinaus zusammen und organisieren eine Schau, in der sie ihre Arbeiten abwechselnd nicht nur selbst präsentieren, sondern auch zum Kauf anbieten. In einem Plan wird festgelegt, wer die Ausstellung an welchem Tag betreut, sagt Ingo Alexander. Er bietet im Herzen von Alt Sassnitz Bernsteinschmuck an und ist mit einer Auswahl seiner Schmuckstücke auch im Molenfußgebäude vertreten.

Dem besonderen Licht auf der Spur

Den dortigen Saal nutzen die Künstler und Kunsthandwerker seit einigen Jahren vor allem im Sommer als Ausstellungsraum mit Meerblick. Die See haben auch viele der Aussteller in ihren Arbeiten thematisiert. Immer wieder finden sich Motive, die typisch für die Küste sind: Meerjungfrauen aus Terrakotta, die schon erwähnten Bernsteine, kuschelige Wale aus Stoff oder kugelige Fische aus Keramik. Doch das Spektrum der Schau ist weitaus bunter – selbst, wenn sie mitunter in Schwarz-Weiß daher kommt, wie die Fotografien von Thomas Schmidt. Die in Sassnitz gezeigten Motive hat er auf Rügen und in Stralsund gefunden. Hier war er dem ganz besonderen Licht auf der Spur – und er hat es in der Tat eingefangen. Die Landschaften auf Mönchgut oder Jasmund, die er auf seinen Postkarten zeigt, wirken gleichermaßen vertraut wie besonders. Die großformatigen, gerahmtem Bilder hat er per Hand abgezogen und dadurch praktisch zweimal künstlerisch bearbeitet.

Grafische Grüße per Post

Grafische Postkarten hat Martina Kirstein gestaltet. Sie erinnern an die Bilder beim „Malen nach Zahlen“. Und in der Tat will sie die Besitzer beziehungsweise Empfänger der kleinen Kunstwerke dazu animieren, die weißen Flächen, die durch die schwarzen Linien der Objekte von einander getrennt werden, selbst farbig zu gestalten. Doch selbst ohne jeden Farbklecks wirken Motive wie der Sassnitzer Leuchtturm, die Meereswellen oder die Strandpartie mit den Fußabdrücken erstaunlich dreidimensional, wenn das Auge lange genug darauf verweilt.

Von zart bis üppig

Unter den Netzwerkern finden sich auch dieses Mal mehrere Keramiker. Zu ihnen zählt Katrin Zimmerling aus Dreschvitz, die unter anderem Miniatur-Landschaften, zarte Engel, die ihr Herz in der Hand tragen, oder Anhänger in Form eines Rentierkopfes mit roter Nase zeigt. Robust und üppig wirken dagegen die Keramiken von Elke Steckhan. Erdig und natürlich erscheinen die dekorativen Meerjungfrauen, die Übertöpfe und Kübel allein schon durch den rot-schwarzen Farbton.

Deutlich bunter mag es Nele Kühn. Aus gefärbtem Walkloden stellt die Insulanerin ebenso dekorative wie praktische Dinge her. Aus dem Stoff fertigt sie kunstvolle und dennoch schlichte Mützen, Wärmflaschenüberzüge, Stulpen oder Täschchen. Aus hauchdünnem Transparentpapier hat Ute Matthiesen vom Nahtwerk in Jarnitz Lichtobjekte entworfen und mit Federn oder Weihnachtsmotiven dekoriert.

Miniatur-Segel aus speziellem Papier

Das Papier hat es auch Kerstin Schneggenburger angetan. Sie verwendet eine besonders dauerhafte Sorte, die weniger Holz und weniger Säure enthält. „Das Papier vergilbt nicht und wird mit der Zeit auch nicht bröselig“, sagt sie. Deshalb ist es bei Buchbindern beliebt, wenn diese alte Bücher restaurieren. Wegen seiner Dauerhaftigkeit wurde dieses Papier früher öfter und vielfältiger genutzt. Kerstin Schneggenburger hat es für ihre Lichtobjekte entdeckt. Wenn die leuchtenden Schiffe aus Holz, Metall und Papier über das Stromkabel fest im Raum „vertäut“ sind, scheinen sie mit geblähten Segeln unterwegs zu sein, sich durch die Wellen zu kämpfen. Diese Wirkung, ist sich Schneggenburger sicher, ist zum großen Teil dem verwendeten Material zu verdanken.

Altes Kalenderblatt findet Verwendung

Auf einen außergewöhnlichen Rohstoff greift auch Diana Klemm aus Sassnitz zurück. Die Materialien, mit denen sie arbeitet, dienten vorher einem ganz anderen Zweck. Die Taschen und Handyhüllen, die sie per Hand in ihrer Sassnitzer Werkstatt fertigt, waren früher einmal Teile von Segeln. Spuren von deren „erstem Leben“ sind noch deutlich zu erkennen. Die junge Sassnitzerin beweist außerdem, dass ein altes Kalenderblatt nicht zwangsläufig in den Papierkorb gehört. Sie hat aus ihnen originelle Briefumschläge gefaltet.

Fast täglich geöffnet DieAusstellung „Netzwerk“ ist seit Ende November im Saal des Molenfußgebäudes im Sassnitzer Stadthafen zu finden, zwischen der Tourist-Info und dem Café Gumpfer. Bis zum 10. Januar sind die Türen zur Verkaufs-Schau täglich in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag bleibt die Ausstellung geschlossen.

Von Maik Trettin