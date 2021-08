Sassnitz

Totgesagte leben länger – den Beweis dafür tritt am kommenden Wochenende eine Veranstaltung an, die mancher Rüganer schon fast aus seinem Gedächtnis gestrichen hatte: Von Freitag bis Sonntag wird es die nächste Auflage der „Sail Sassnitz“ nach fünfjähriger Pause geben. Und das soll erst der Startschuss für weitere Veranstaltungen im Stadthafen sein, kündigt Thomas Langlotz, Geschäftsführer der Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) an.

Können Sie sich noch an die letzte „Sail“ in Sassnitz erinnern?

Thomas Langlotz: Ja, sicher! Ich war zwar damals noch nicht in dieser Position im Stadthafen beschäftigt, sondern im Fährhafen in Mukran. Aber dort hatte die Sail ja ihren Ursprung, wir haben die Veranstaltung Jahr für Jahr gemeinsam mit anderen Akteuren organisiert und gestaltet. Insofern ist das jetzt kein Neuland für mich und die Kollegen. Die Idee, wieder eine „Sail Sassnitz“ auf die Beine zu stellen, hatten wir schon im vergangenen Jahr, als der Fährhafen den Geschäftsbesorgungsvertrag für den Stadthafen übernommen hat und wir wieder dem Verbund „Baltic Sail“ beigetreten sind.

Thomas Langlotz, Geschäftsführer der HBEG in Sassnitz Quelle: privat

Aber im vergangenen Jahr gab es keine Sail . . .

Nein, das war zum einen zu kurzfristig und zum anderen aufgrund der Corona-Lage zu unsicher. Auch in diesem Jahr haben wir sozusagen bis zur letzten Minute gebangt, ob die Sail stattfinden kann. Wir haben die Situation ständig beobachtet und uns dann relativ kurzfristig dazu entschlossen. Die Vorbereitungen dafür hatten schon im vergangenen Jahr begonnen.

Jahrelang war die Sail Sassnitz in Mukran zu Hause. Die bislang letzte Auflage dieser maritimen Veranstaltung fand 2016 im Stadthafen statt. Wird die Sail jetzt hier bleiben?

Ja, das denke ich. Ein solches Volksfest lässt sich in einem Hafen, der ein einziger großer Sicherheitsbereich ist, deutlich schlechter realisieren als hier in der Stadt an den offenen Anlegern. Hier ist auch das Publikum vor Ort und die Kulisse, die die Stadt abgibt, passt doch eher zu den Großseglern als die des Industriehafens Mukran.

Sie haben die Großsegler schon angesprochen: Welche werden dabei sein?

Wir erwarten die „Roald Amundsen“, die „Loth Lorien“ und die „Santa Barbara Anna“. Das sind natürlich etwas weniger Schiffe als sonst, aber unter den Umständen freuen wir uns, dass sie unserer Einladung überhaupt folgen konnten. Auch bei anderen Veranstaltungen hat sich die Zahl der teilnehmenden Großsegler deutlich halbiert, denken Sie nur an die gerade zu Ende gegangene Hanse Sail in Rostock. Die Traditionsschiffe werden tagsüber wieder Ausfahrten anbieten und abends, wenn sie im Hafen liegen, können die Gäste sich auch an Bord umsehen.

Was haben Sie für die Besucher an Land organisiert?

Das haben wir nicht allein gemacht, sondern zusammen mit unseren Partnern. Am Sonnabend zum Beispiel gestalten die Retter den Rügener Sicherheitstag, der traditionell mit der Sail verknüpft wird. Da können Schiffe besichtigt werden, die Rügener Hundestaffel präsentiert sich, Fahrräder werden codiert, es gibt Tauchvorführungen, viel Musik und Animation für große und kleine Besucher. Am Freitag beginnt das Unterhaltungsprogramm um 13 Uhr. Um 19 Uhr steht ein „Dämmerschoppen“ mit dem Musiker Timo Pankau auf dem Plan und später am Abend, wenn die Traditionssegler von ihren Ausfahrten zurückkehren, ergibt sich sicher das eine oder andere besondere Fotomotiv.

Sie sprachen von Partnern? Wer zählt noch dazu?

Am Sonntag haben Sassnitzer Vereine einen „Hafentag für jedermann“ organisiert. Es gibt unter anderem eine „Schiffswerft“ mit einem Probestapellauf, eine Knotenschule, Vorführungen der Jugendfeuerwehr Sassnitz, des Jugendblasorchesters, der Pep Steps vom Karnevalclub und der Jasmunder Plattdänzer sowie ein musikalisches Picknick an der Hafenkante.

Eine Regatta ist diesmal nicht geplant?

In der Form, wie Sie sie meinen, also mit Segelbooten, leider nicht. Das haben wir uns aber für das kommende Jahr vorgenommen. In diesem Jahr wird aber zur Schlauchboot-Regatta eingeladen. Das dürfte für die Teilnehmer ebenso lustig werden wie für die Zuschauer.

Sie planen also offenbar auch in Zukunft mit der Sail in Sassnitz?

Nicht nur damit. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Hafen als Ort der Begegnung zu etablieren. Er soll künftig verstärkt eine Bühne für ganz unterschiedlich geartete kulturelle Veranstaltungen sein. Wir wollen in der Hinsicht keine Eintagsfliegen, sondern möglichst wiederkehrende Erlebnisse schaffen. Nehmen Sie zum Beispiel die „Roald Amundsen“: Die ist in diesem Sommer praktisch im Stadthafen zu Hause und unternimmt von hier aus mehrmals pro Woche Ausfahrten mit den Gästen. Solche touristischen Angebote wollen wir fördern und künftig neben der Ausflugsschifffahrt in Sassnitz etablieren. Der Hafen wird damit nicht nur für die Gäste interessanter, die auf dem Landweg hierher kommen, sondern auch für die Sportboot-Skipper.

Beurteilen die den Aufenthalt im Hafen nach dem kulturellen Angebot?

Sicher nicht allein danach. Wir werden aber auch künftig mehr und besseren Service für unsere Sportbootführer anbieten. Denn die Nachfrage nach unseren Kurzzeitliegeplätzen ist groß, der Sportboothafen wird auch zur Sail gut gefüllt sein.

Bislang war die Sail für die Besucher kostenlos. Wie ist das bei der 9. Auflage in diesem Jahr?

Genauso wie immer. Mit einer Einschränkung: Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen müssen wir das Areal umzäunen und an den Zugängen die Kontakte der Besucher erfassen. Wir bitten dafür um Verständnis.

Von Maik Trettin