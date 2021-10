Stralsund

Es ist schon ein Phänomen, findet Autorin Dorina Kasten: Kaum eine andere Künstlerin ist in Stralsund und auf Hiddensee so präsent, als wäre sie immer noch da, wie die Malerin Elisabeth Büchsel (1867–1957). Viele Menschen kennen ihren Namen und ihre Werke, die nicht nur in Museen, Galerien und Ausstellungen, sondern auch in privaten Wohnzimmern hängen. Und wenn von „Truding“ die Rede ist, hat so mancher ihr wohl bekanntestes Kinderporträt vor Augen, das es sogar auf Postkarten gibt.

Und man erzählt sich immer wieder Geschichten über diese einfache Frau, die mutig und unbeirrt ihren Weg ging. Die Plattdeutsch sprach, die mit der Staffelei in die Dünen zog, die sehr bescheiden war. „Die ihr Letztes für andere gab“, wie Dorina Kasten schildert. Die sich wenig aus ihrer eigenen Person machte und ein so reichhaltiges künstlerisches Werk hinterließ, das überdauert.

„Schönes, starkes Leben“ mit 109 Werkabbildungen

Cover des neuen Buches über Elisabeth Büchsel. Quelle: Dorina Kasten

Genau dieses „schöne, starke Leben“, beschreibt Dorina Kasten jetzt in einer neuen Biografie über Tante Büchsel, wie sie oft liebevoll genannt wurde. Mit insgesamt 109 Werkabbildungen und 15 Fotos. Darunter viele, die erstmals gezeigt werden. Das Besondere: Die Autorin hat nicht nur alles, was über die charismatische Malerin bekannt ist, gesichtet und verarbeitet. Sie konnte zudem zahlreiche neue Quellen und Dokumente erschließen.

Als das Brot noch mit Bildern bezahlt wurde

Dazu zählen Briefe aus dem Stadtarchiv und privatem Besitz sowie Rezensionen und Berichte aus der „Stralsundischen Zeitung“, seit Büchsel 1902 ihre erste Ausstellung im Stralsunder Rathaus hatte. Auf diese Weise gelingt es Dorina Kasten, bislang Unbekanntes aus dem Alltag der Künstlerin ans Licht zu holen. So erfährt der Leser, wie kalt es in ihrer Wohnung unterm Dach im Schloss am Sund immer war, welche Zipperlein sie plagten, dass sie sich nach dem Krieg Batterien für ihre Taschenlampe aus dem Westen besorgte oder wie sie eine gute Freundin, die als Flüchtlingsmädchen zu ihr gekommen war, ohne Geld zum Bäcker schickte, weil das Brot längst mit einem Bild bezahlt war. Durch die Auswertung der Zeitzeugnisse und die Unterstützung von Nachkommen der Familie kann Dorina Kasten auch mit Gerüchten aufräumen und findet tatsächlich die „richtige“ Truding durch den Kontakt zu deren Enkelin.

Viele regionale Darstellungen, wie Fischer, die ihre Netze flicken

Autorin Dorina Kasten Quelle: Sandra Bergemann

Für den Leipziger Verleger Ralf C. Müller, in dessen Eudora-Verlag das Buch „Elisabeth Büchsel – Bilder eines schönen, starken Lebens“ erscheint, ist Dorina Kasten, die im Stralsund-Museum arbeitet und bereits an mehreren Büchsel-Veröffentlichungen mitgewirkt hat, offenbar eine Wunsch-Autorin. „Kaum eine andere Person ist so detailliert und umfassend mit Leben und Werk von Elisabeth Büchsel vertraut“, sagt Müller. Als Historikerin sei sie der Muse verpflichtet und fühle sich ihr als selbst Kreative verbunden. „Nur wenn Interpretin und Künstlerin einander zugetan sind, kann auch ein Text der Kunst und ihrer Schöpferin gerecht werden, so wie auch Elisabeth Büchsel den Menschen, die sie umgaben, zutiefst zugetan war“, ist der Verlagschef überzeugt. Das widerspiegele sich in Büchsels Werken, wenn sie die Fischer zeigt, wie sie ihre Netze flicken und einholen, die Bäuerin auf dem Feld, Frauen und Kinder beim Warten auf die Rückkehr der Boote von See. Die Menschendarstellungen bezeichnet Müller als „charakterstark und voller Seele“.

Künstlerin wollte nicht heiraten, sondern Malerin werden

Für Dorina Kasten war die einjährige Arbeit an dem Auftragswerk voller Freude, aber auch „mega anstrengend“, wie sie zugibt. Recherchiert und geschrieben hat sie diszipliniert in ihrer Freizeit. Tag für Tag. Im Unterschied zu ihren bisherigen Romanen und Erzählungen, mit denen sie sich einen Namen gemacht hat, muss bei ihrem ersten Sachbuch jedoch alles wissenschaftlich belegt sein. „Da kann man nicht rumspinnen“, sagt Dorina Kasten lachend. Und doch leistet sie sich eine Ausnahme. Erlaubt hat sie sich einen romanhaften Einstieg: Sie führt den Leser in ein Stralsunder Wohnzimmer des Jahres 1888 und beschreibt, wie die Tochter eines Tuchhändlers ihren Eltern nachdrücklich klarmacht, dass sie nicht heiraten, sondern Malerin werden und nach Berlin gehen will. Eine Szene, wie sie sich genauso abgespielt haben könnte.

Aus dem Leben von Elisabeth Büchsel Am 29. Januar 1867 wird Elisabeth Charlotte Helene Emilie Büchsel geboren. Nach der Grundschule und dem Gymnasium nimmt sie ab 1883 private Zeichenstunden. 1888 beginnt sie mit Privatunterricht bei Prof. Paul Flickel in Berlin. Frauen waren an der Kunstakademie nicht zugelassen. Vier Jahre später folgt ein Studium an der Akademie Fehr bei Walter Leistikow, dem ersten Hiddenseer Freilichtmaler. In Stralsund verdient sie ihr Geld als Porträtmalerin und Mallehrerin. Ab 1915 lebt sie im Schloss am Sund. Ihre Ausbildung setzt sie in Dresden und Berlin fort. Studienreisen und Meisterkurse führen sie nach Italien, Österreich, Paris, München. Seit 1907 verbringt sie die Sommer auf Hiddensee und wohnt bei Familie Gau. Sie malt vor allem Kinder, Fischer, Alltagsszenen, die Landschaft und ihre Bewohner in allen Facetten. Sie wird als die Inselmalerin bezeichnet. Sie ist Mitglied des Pommerschen Künstlerbundes, der Vereinigung Stralsunder Künstler, des Hiddenseer Künstlerinnenbundes sowie des 1951 gegründeten Verbandes Bildender Künstler Deutschlands. Sie stirbt nach einem Sturz und einem Oberschenkelhalsbruch am 3. Juli 1957 und wird auf dem St.-Jürgen-Friedhof in Stralsund begraben. Die Buchpremiere findet am 26. Oktober in der Stralsunder Volkshochschule statt. Die Veranstaltung ist aber bereits ausverkauft.

Von Marlies Walther