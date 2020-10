An den Bus-Haltestellen an den Abzweigen Benz-Sissow, Warksow und Nesebanz hat die Gemeinde Gustow auf Rügen drei neue Wartehäuschen errichten lassen. Die Kommune investierte 31 000 Euro und profitiert bei dem Projekt von einem Förderprogramm.

Am Donnerstagmorgen flatterte an der Bushaltestelle am Abzweig Warksow noch das rot-weiße-Absperrband an dem am Tag zuvor errichteten neuen Wartehäuschen. Nach Abschluss der Restarbeiten werden Fahrgäste – geschützt vor Regen und Wind – auf den Bus warten können. Quelle: Udo Burwitz