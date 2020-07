Neue Fähre von Sassnitz nach Schweden: Diskussion über Anlegestelle

Sassnitz

In knapp zwei Monaten startet die neue Fährverbindung von Sassnitz nach Schweden. Die Förde Reederei Seetouristik aus Flensburg (FRS) wird die Fährverbindung von Rügen ab dem 15. September neu beleben. Bis zu 210 Autos und Wohnmobile transportiert das High-Speed-Boot. Die Fahrzeit: zwei Stunden und 30 Minuten. Die Nachricht über die neue Verbindung nach Skandinavien stößt aber nicht überall auf Begeisterung.

Etwa bei Hans-Dietmar Hoffmüller, der Experte für die traditionsreiche Fährlinie Königslinie von Sassnitz nach Trelleborg. In der jüngsten Sitzung der Sassnitzer Stadtvertreter monierte er nicht nur, dass die neue Verbindung nach Ystad in der Öffentlichkeit immer noch als Königslinie bezeichnet wird, „was sie natürlich nicht ist“.

Anzeige

Viel mehr beschäftigt ihn die Entscheidung in Neu Mukran, den Liegeplatz 7 umzugestalten. Denn dies habe große Folgen für die Zukunft. „Der Abbruch der Fender an diesem Liegeplatz macht keinen Eisenbahn-Fährverkehr mehr möglich. Sollte die Eisenbahnfährverbindung jemals irgendwo wieder aufgenommen werden, wird Sassnitz kein Hafen mehr dafür sein“, sagt er.

Weitere OZ+ Artikel

Entscheidung unverständlich

In diesem Zusammenhang berichtet er von einer neuen europäischen und nationalen Verkehrsrichtlinie, die eine neue umweltverträgliche Konzeption beinhalten würde. Mit dem Abbruch der Fender am Liegeplatz 7 sei nun jede Möglichkeit genommen worden, in dieser neuen Verkehrskonzeption einen Platz zu finden, „die sich zweifelsohne für uns ergeben würde“.

Das ist aus seiner Sicht sehr bedauerlich und unverständlich, denn es hätte auch Alternativen, etwa am Liegeplatz 6, gegeben. „Der ist als Anleger für Schnellfähren ausgebaut worden. Warum wurde dieser Platz nicht genutzt?“

Alle Möglichkeiten abgewogen

Die Stadtvertreter waren laut Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) unter Druck, eine Fährverbindung nach Schweden aufrechtzuerhalten. Auch die finanzielle Zusage vom Land in Höhe von 800 000 Euro habe bei der Entscheidung Gewicht gehabt. Mit dem Geld sollte umgebaut werden, damit die Fähre dort auch anlanden kann. „Das war keine einfache Entscheidung, wir haben alle Möglichkeiten abgewogen“, sagt Norbert Benedict.

Ab 15. September im Einsatz Zum Einsatz auf der Schnelllinie kommt eine Katamaranfähre. Auf ihren zwei Passagierdecks bietet das Schiff Platz für rund 700 Fahrgäste. Das Autodeck fasst bis zu 210 Autos und Wohnmobile. Die maximale Geschwindigkeit des Katamarans beträgt 44 Knoten (81,5 km/h). Die Reederei FRS Königslinjen investiert rund 15 Millionen Euro in die neue Linie. Der Betrieb soll zum 15. September aufgenommen werden. Ab Frühjahr 2021 startet der Katamaran dann mit zwei Tagesabfahrten je Hafen in die neue Saison. Das Schiff hat eine Länge von 91,3 Metern, ist 26 Meter breit und einen Tiefgang von 3,7 Metern.

Svea Lehmann (Linke) brachte zum Ausdruck, dass der Schienenverkehr nicht aus den Augen verloren wird. „Wenn wir die Möglichkeit haben, wieder über Schiene einen Fährweg nach Schweden herzustellen, dann wird natürlich auch alles unternommen, Bedingungen dafür zu schaffen“, sagt sie. Im Moment sei von Bedeutung, dass überhaupt ein Anbieter existiert, der die touristische Verbindung nach Schweden organisiert.

Liegeplatz 6 ist belegt

Hans-Dietmar Hoffmüller konnte sich mit den Antworten aus den politischen Reihen nicht zufriedengeben. „Warum hat man nicht den Liegeplatz 6 genommen? Wir müssen doch den Leuten vom Fährhafen zugestehen, dass sie zwei Schiffe mit unterschiedlichen Abfahrten koordiniert kriegen. Wir hatten früher acht Fähren. Jede Stunde fuhr eine Fähre.“

So einfach ist die Koordination nicht, sagt Frank Glimm von der Pressestelle von Mukran Port. Der Liegeplatz 6 ist durch die Fährverbindung nach Rønne ( Dänemark) belegt. Für dieses Schiff werde die Gangway für die Passagiere benötigt. „Die neue Fähre nach Ystad ist eine reine Kraftfahrzeug- und Passagierfähre, jedoch nicht für den Eisenbahnverkehr ausgelegt“, sagt Frank Glimm. Die von der Vorgängerreederei eingesetzte Fähre „MS Sassnitz“, wo auch Platz für Züge war, wurde von der Reederei im Juni 2020 an Stena RoRo zurückgegeben, nach Zypern umgeflaggt und zum Verkauf beziehungsweise weiteren Vercharterung vorbereitet.

Erste Fahrt am 15. September

„Zudem wird die Fährverbindung von Sassnitz nach Ystad zweimal täglich fahren, so dass sich die Fähren der unterschiedlichen Verbindungen am Liegeplatz 6 überschneiden würden“, so der Pressesprecher.

Die erste Fahrt von Sassnitz nach Ystad soll planmäßig am 15. September starten. In der sich anschließenden Nebensaison werden ein reduzierter Fahrplan und Sonderfahrten angeboten. Ab Frühjahr 2021 startet der Katamaran dann mit zwei Tagesabfahrten je Hafen in die neue Saison. Buchungen sind demnächst über die Webseite www. koenigslinjen.de möglich.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto