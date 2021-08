Rügen

Fans der ARD-Degeto-Reihe „Praxis mit Meerblick“ können sich freuen: Nachdem bereits im Frühjahr zwei neue Folgen in Spielfilmlänge entstanden sind, wird derzeit eine weitere Episode der beliebten TV-Komödie mit Inselärztin Nora Kaminski alias Tanja Wedhorn gedreht.

Sassnitz, Neuenkirchen und Juliusruh sind Drehorte

In Sassnitz, Neuenkirchen und Juliusruh auf Rügen sowie in Berlin wird gerade der Film mit dem Arbeitstitel „Selbst und ständig“ nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse produziert. Regie führt Kerstin Ahlrichs. Ein neues Gesicht vor der Kamera ist Noras jüngere Schwester Franziska, die von Tina Amon Amonsen gespielt wird. Als Franzi nach mehrjähriger Funkstille plötzlich auf der Insel auftaucht, drängt sie sich immer mehr in Noras Leben, was für große Aufregung sorgt. Dabei versucht Nora eigentlich gerade nach ihrem schlimmen Unfall, bei dem sie nur knapp mit dem Leben davongekommen ist, wirklich kürzerzutreten und zur Ruhe zu kommen. Die Ärztin will weniger Einsätze im Rettungsdienst, mehr Freizeit – und vielleicht sogar etwas Romantik.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Notfälle nehmen jedoch keine Rücksicht auf ihre Work-Life-Balance. Als sie den Patienten Thomas Freier (Oliver Bröcker) behandelt, vermutet Nora, dass sich hinter seinen Magenbeschwerden etwas Schwerwiegendes verbirgt. Ausgerechnet die Medizinerin mit zwei Jobs versucht dem selbstständigen Paketfahrer, der sich weder beruflich noch finanziell eine Krankheit leisten kann, nun Schonung zu verordnen.

Den Ort Sassnitz umfangreich erzählen

Und welche filmischen Kulissen werden diesmal geboten? Dazu heißt es von der Produktionsfirma Real Film Berlin, dass man immer versuche, den Ort Sassnitz umfangreich zu erzählen und die schönen Orte dort in die Geschichte einzubinden. So werde an unterschiedlichen Orten am Hafen und der Promenade sowie an und in einem Hotel und natürlich in der Arztpraxis gedreht. Diese befindet sich in der malerischen Sassnitzer Altstadt. Und ist eigentlich eine Ferienwohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße 4, die für die Dreharbeiten extra zur Praxis umgestaltet wird. Im Haus Nummer 6 gegenüber finden wiederum die Außenaufnahmen statt.

Gedreht wird für die neue Folge übrigens auch auf dem Wasser, auf einer Fähre und am Strand. Wegen der strengen Corona-Regelungen sei es derzeit nicht möglich, dass Pressevertreter bei den Dreharbeiten vor Ort dabei sind. Auch Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn könne momentan keine Fragen beantworten, da sie jeden Tag drehe und ganz auf ihre Arbeit fokussiert sei.

An ihrer Seite spielen Bernhard Piesk, Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Weinknecht, Patrick Heyn, Bo Hansen, Petra Kelling, Anne Werner, Oliver Bröcker, Katja Danowski, Saro Emirze und andere.

Zur Galerie „Praxis mit Meerblick“: Szenenbilder der letzten beiden Folgen auf Rügen

Fünf-Millionen-Marke bei Zuschauern durchbrochen

Seit 2017 gibt es die ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ über das turbulente Leben der „Ärztin ohne Doktortitel“. Sie ist eine Produktion der Real Film Berlin im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Bisher wurden zwölf Folgen in unregelmäßigen Abständen zur besten Sendezeit am Freitagabend ausgestrahlt unter dem Label „Endlich Freitag im Ersten“. Die letzten beiden Folgen „Vatertag auf Rügen“ und „Hart am Wind“ durchbrachen im März und April dieses Jahres jeweils die Fünf-Millionen-Marke bei allen Zuschauern. Die Sendetermine für die neuen Folgen stehen noch nicht fest. Sie werden voraussichtlich im nächsten Frühjahr – wie schon in den Vorjahren – über den Bildschirm flimmern.

In diesem Frühjahr wurden die Folgen 13 „Heimkehrer“ und 14 „Was wirklich zählt“ gedreht. Regie führte Jan Ruzicka, Marcus Hertneck beziehungsweise Michael Vershinin schrieben die Drehbücher.

Die meisten Komparsen kommen von der Insel

Die TV-Reihe ist nicht nur bei Rügen-Fans sehr beliebt, sondern auch bei Insulanern. Etliche spielen sogar regelmäßig mit. Die meisten Komparsen für die Serie kommen nämlich von der Insel. Es gibt bereits einen festen Stamm.

Von Gerit Herold