Ostseebad Binz

Genussvoll Frühstücken am Morgen, eine Suppe am Mittag oder lieber ein hausgemachtes Stück Kuchen am Nachmittag? Neben der Gemeindeverwaltung in Binz hat kürzlich ein neues Café aufgemacht, was all diese Wünsche erfüllt. Hinter der Idee des „Café Tässchen“ steht das junge Paar Julia und Jan Kuse, das sich in den Räumen der Wohnungsbaugesellschaft Binz einen langgehegten Wunsch erfüllt hat. „Wir haben bereits einen Crêpe- und Eisladen an der Promenade und haben bereits länger überlegt uns zu erweitern“, beschreibt die Binzerin Julia Kuse und blickt ihren Mann an. „Dann haben wir entdeckt, dass diese Räume hier leer stehen. Uns war klar: Das machen wir jetzt.“ 

Neun Mitarbeiter für das Café

Im vergangenen Jahr wurde gewerkelt und umgebaut, die Wohnungsbaugesellschaft investierte rund 70 000 Euro, um die Räume auf den neusten Stand zu bringen, vorher war hier ein griechisches Restaurant untergebracht. Seit Mitte März nun ist das Café Tässchen täglich zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. „Ohne finanzielle Unterstützung von Freunden und Verwandten und auch der Wohnungsbaugesellschaft wäre das gar nicht so möglich gewesen“, beschreibt Jan Kuse. „Klar ist das auch ein unternehmerisches Risiko in dieser Zeit. Aber wir wollten das unbedingt.“ Der 32-Jährige war bereits selbstständig in der Fitnessbranche, jetzt sei er nur noch angestellt, witzelt er. Chefin sei schließlich seine Frau. Neun Angestellte haben die Kuses im Café jetzt insgesamt, noch einmal vier für den Eisladen.

Neue Frühstückskultur für Binz

„Ich habe in Berlin in verschiedenen Frühstückscafés gearbeitet und die Frühstückskultur dort sehr schätzen gelernt“, erzählt die gelernte Hotelfachfrau Julia Kuse. „Wir würden gerne etwas Neues hier im Ort etablieren. Sicherlich muss man schauen, wie das Angebot auch von den Einheimischen angenommen wird. So ein Frühstücksangebot mit unseren Bowls zum Beispiel kennt vielleicht noch nicht jeder.“ Qualität allerdings sollte sich durchsetzen, sind die beiden Unternehmer überzeugt. „Wir haben zum Beispiel eine hochwertige Siebträgermaschine für richtig guten Kaffee und nur selbst gebackenen Kuchen“, so Jan Kuse. „Dazu haben wir einen Koch aus der gehobenen Küche gewinnen können. Das ist ein Schulfreund von Julia.“

Noch kein Terrassenwetter: Aber drinnen gibt es schon ein großes Frühstücks- und Kuchenangebot plus Suppe des Tages. Quelle: Anne Ziebarth

Auch älteres Publikum ist begeistert

Das selbstgebackene Kuchenangebot jedenfalls konnte bereits viele Gäste überzeugen. „Einige Favoriten zeichnen sich bereits ab. Karottenkuchen, Apfelstreusel und Kirschkuchen zum Beispiel. Wir haben Gäste, die bereits den dritten Tag in Folge für den Kirschkuchen gekommen sind“, berichtet Jan Kuse stolz. „Und eine Dame hat bereits angefragt, ob sie ihren 80. Geburtstag hier feiern darf.“ Gute Resonanz also auch vom etwas älteren Publikum, die Musik sei nicht zu laut und man fühle sich wohl. Jan Kuse weist allerdings auch auf das gesunde Angebot hin: „Unsere Frühstück-Bowls sind, denke ich, einmalig. In diesen süßen oder herzhaften Schüsseln findet sich alles, was man für einen gesunden Start in den Tag braucht, Getreide, Obst, Joghurt oder zum Beispiel Dattelmus.“ Jeden Mittag gibt es zudem eine Tagessuppe im „Café Tässchen“ zum festen Preis von 5,90 Euro.

Von Eltern für Eltern: Der Kinderbereich des Café Tässchen in Binz ist liebevoll gestaltet. Quelle: Anne Ziebarth

Ein Sommer im Eisverkauf hat Folgen

Und was essen die Kuses selbst zum Frühstück? Julia schwört auf Gesundes: Bircher Müsli, Joghurt und Früchte zum Beispiel. Jan hält sich derzeit zurück. „Ich muss erst mal wieder etwas Gewicht verlieren“, so der Fitnessexperte. „Der vergangene Sommer in unserem Eisladen ist nicht ohne Folgen geblieben.“ Kinder kommen in einem eigenen Bereich auf ihre Kosten, stilvoll mit einem Frühstückstischen und – na klar – Bowls ausgestattet. Man merkt an der liebevollen Handschrift der Einrichtung, dass auch die Kuses junge Eltern sind.

Kasimir (2) und die achtmonatige Wilma Thora sind die ganze Freude der Eltern, auch wenn der Spagat zwischen Unternehmertum und Elterndasein nicht immer einfach ist. „Bei der Betreuung springt auch mal Oma Kuse ein“, beschreibt Julia Kuse. Die Familie ist in Binz mehr als bekannt, schließlich sind die Kuses die Fischerdynastie des Ortes. Einen Hang zum Räucherfisch habe sie aber nicht, lacht Julia Kuse. „Nein, da war keiner enttäuscht, dass ich nicht ins elterliche Unternehmen einsteige“, sagt sie. „Mein Bruder ist ja dabei und somit ist das Unternehmen jetzt in der 5. Generation. Ich mache hier mein eigenes Ding und das macht mir großen Spaß.“

Von Anne Ziebarth