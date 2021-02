Putbus

Der Marstall in Putbus gehört zu den größten Veranstaltungssälen auf der Insel Rügen. Er ist Austragungsort der Festspiele MV, des Festspielfrühlings und für Messen und Feiern. Doch lange hatte etwas gefehlt, auch wenn der Marstall belebt war: eine Gastronomie. Nun kann die Stadt einen neuen Betreiber präsentieren, der viele Ideen hat. Die Planungen sind abgeschlossen. Der Start nach dem Corona-Lockdown wird sehnlichst herbeigesehnt.

Gerade in Zeiten, in der die Corona-Pandemie die Menschen in Atem hält, haben nicht viele von ihnen den Wunsch, in die Selbstständigkeit zu wechseln – auch nicht in den gastronomischen Bereich. Bei Daniel Zepter ist das anders. Er hatte den Entschluss gefasst, ein neues Restaurant in Putbus zu etablieren.

Das war im Sommer 2020. Eröffnen wollte er am 1. Dezember. Doch dann kam der zweite Lockdown. Ein Restaurant zu haben und es nicht öffnen zu dürfen, sei hart. „Aber ich komme gut durch diese Zeit, weil ich keine Belastung habe, ich bin schuldenfrei“, sagt der 47-Jährige.

„Ungeschliffener Diamant“

Der gebürtige Rostocker verließ für eine Weile MV, wohnte 17 Jahre lang in Bayern, bevor er über den Umweg Berlin zurück an die Ostsee kam. „Als ich einmal Gast auf der Messe ,LebensART’ war, habe ich mit einer Gastronomie in diesem Gebäude geliebäugelt. Ich hatte für diesen Schritt damals nicht den Mut“, sagt der Gastronom. Er pachtete stattdessen mit seiner Frau ein Restaurant in einem Hotel in Binz. Als der Vertrag auslief, kam Corona.

In diesem Jahr bewirteten er und seine Frau in der Moritzburg im Selliner Ortsteil Moritzdorf Einheimische und Gäste. „Wir haben damals alleine angefangen. Sie hat mir immer den Rücken freigehalten, damit das Geschäft laufen kann. Ihr habe ich es zu verdanken, dass wir in unserer Gastronomie acht Mitarbeiter beschäftigen konnten“, sagt Daniel Zepter.

Der Name, den sie für ihr damaliges Restaurant gewählt haben, soll auch künftig die Leute nach Putbus locken. „Leib und Seele“ heißt die Gastronomie im Marstall. Der 47-Jährige kommt ins Schwärmen, wenn er über das Objekt und die Lage berichtet: „Es ist ein ungeschliffener Rohdiamant – allein das Gebäude, das ganze Drumherum, der wunderschöne Park und der Schwanenteich.“

Scholle, Lachs und Schweinsbraten

„Wir werden das Restaurant mit Leib und Seele betreiben. Es wird aber nicht die schnelle Touristennummer. Wichtig ist, dass die Gäste zufrieden das Lokal wieder verlassen“, sagt er. Hier soll das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Das Essen soll erschwinglich sein, auch wenn die Urlauber mal nicht auf der Insel sind.

Hier will der Gastronom Gerichte anbieten, die für Rügen nicht ganz so typisch sind. Die bayerische Küche will er hier etablieren. „Natürlich nur in Zusammenhang mit norddeutschen Gerichten“, ergänzt er. Seine Erfahrungen, die er im Süden des Landes gesammelt hat, möchte er nun auf Rügen anwenden. Also werden hier neben Scholle, Lachs und Dorsch auch Gerichte wie Schweinebraten mit Knödel und Blaukraut auf der Speisekarte stehen. Und dazu eine Maß Bier.

Mit dem bayerischen Bier hatte er in Moritzdorf begonnen und dafür viel Kritik bekommen, wie er sagt. „Aber das bin ich. Ansonsten würde ich mich verbiegen. Und letztendlich hat sich das Angebot in der Moritzburg ausgezahlt“, so Daniel Zepter.

Mittagstisch und Eisbecher

Neben der rustikalen Karte, die es ganzjährig geben wird, sollen auch saisonale Gerichte auf der Karte stehen, etwa Spargel im Frühjahr. Er hat auch schon einen Plan, wie er das Restaurant ganztägig für die Leute interessant gestalten wird. Einen Mittagstisch mit Gerichten unter zehn Euro soll es geben, an den Nachmittagen Kaiserschmarrn oder auch verschiedene Eisbecher.

Um das anzubieten, will er die Türen schon um 10 oder 11 Uhr öffnen. Die Küche soll mindestens bis 20 Uhr geöffnet sein. „Aber auch danach sollen die Leute herkommen. Das ist dann für diejenigen gedacht, die abends noch mal ein Glas Wein oder Bier trinken wollen. Deshalb soll es einen kleinen Barbetrieb geben. Die Menschen werden hier in zwangloser Atmosphäre sitzen können“, sagt er.

Und dafür benötigt er ausreichend Personal. Koch, Servicekraft, Küchenhilfe: Für diese Stellen gibt es derzeit Vorstellungsgespräche. Noch seien nicht alle Stellen besetzt. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch bei dem Mann melden: 0152/56 71 08 84.

Nun hofft Daniel Zepter, dass er schon im März mit dem Betrieb starten kann. Genug Platz, auch unter Corona-Bedingungen, ist vorhanden. Insgesamt kann er 120 Menschen im Außen- und 60 Gäste im Innenbereich bewirten. Mittel- und langfristig hat er auch Themenabende im Restaurant „Leib und Seele“ geplant. Allen voran ein zünftiges Oktoberfest, das es ab 2022 geben wird.

Von Mathias Otto