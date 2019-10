In Marktnähe: Neue Bushaltestelle für Putbus

Putbus

Geht es nach den Wünschen der Stadt Putbus, soll der Ort eine weitere barrierefrei ausgebaute und wettergeschützte Bushaltestelle bekommen. Und zwar nicht am Rand, sondern mittendrin. Diese soll als zusätzlicher Halt in der Line 30 der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) aufgenommen werden. Stadtvertreter und Verwaltung wollen den Halt in Marktnähe etablieren, haben deshalb einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst.

Ein Bus, der die Leute vom Bahnhof bis zum Markt bringt, das sei schon länger der Wunsch der Bürger gewesen. Besonders für ältere Menschen sei es schwierig, beispielsweise das Rathaus zu erreichen. „Sie kommen vom Bahnhof bis zum Circus – und auch aus Lauterbach“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Die Buslinie 30 bedient in Richtung Garz momentan den Haltepunkt „Circus“ und dann erst wieder die Haltestelle am Diabetikerheim ( Haltestelle „Am Park“).

Haltestelle am Theater wird nicht angefahren

Es gibt vor dem Theater eine Haltestelle des VVR, die allerdings nicht für den Stadtbetrieb vorgesehen ist, wie die Bürgermeisterin mitteilte. Diese ist ausschließlich für den Busverkehr zum Putbusser Theater gedacht. Möglich wäre nun, diese vorhandene Haltestelle, dauerhaft für den Linienverkehr zu nutzen.

Busbetrieb erschwert

Soweit zu den Wünschen der Stadt. Allerdings hat hier die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen auch ein Wort mitzureden. „Wir müssen jetzt gucken, ob eine Haltestelle in diesem Bereich möglich ist“, so die Bürgermeisterin. Denn nach Gesprächen mit Verantwortlichen des VVR sei bekannt, dass die Verkehrsgesellschaft mit dieser Haltestelle Probleme im täglichen Busbetrieb sieht. Die Busse müssen in diesem Fall eine komplette Runde um den Markt drehen, um danach wieder in die Alleestraße einzubiegen.

„Das ist kein Argument, zu sagen, dass sie um den Markt fahren müssen“, so Gerhard Reese ( SPD). „Angenommen, wir beschließen, die Haltestelle dort aufzustellen, wo abends der Theaterbus hält. Würde die Verkehrsgesellschaft unseren Beschluss ablehnen?“.

Haltestelle in der Nähe

Aus diesem Grund haben die Stadtvertreter die Beschlussfassung allgemein gehalten mit der Bezeichnung „ Marktnähe“. „Wir haben weitergedacht und gesagt: Wenn der VVR einer Haltestelle am Theater nicht zustimmt, dann können wir uns auch vorstellen, sie am breiten Streifen auf dem Gehweg zwischen Theater und Fürstenhof zu legen“, sagt die Bürgermeisterin. Dann müsste aber auf der gegenüberliegenden Seite auch eine sein. „Wir haben hier die Landesstraße, wir haben hier Ampeln und dann noch die Bushaltestelle. Wir müssen gucken, wie dies überhaupt funktioniert. Aber das wird der VVR prüfen“, sagt sie.

Beschluss wird geprüft

Der Grundsatzbeschluss liegt derzeit zur Durchsicht auf dem Tisch der Verkehrsgesellschaft. „Die Voraussetzung, dass sie den Fall überhaupt prüft, ist der Beschluss, dass es seitens der Stadt Putbus gewollt ist“, sagt die Bürgermeisterin. Das war hier der Fall, alle 14 Stimmberechtigten waren dafür.

Bedenken zur Errichtung dieser Haltestelle hatte Ulrike Böttcher (Unser Wissen für Putbus, UWP). Da das Putbusser Theater als Baudenkmal aufgelistet ist, könne es aus ihrer Sicht Probleme mit dem Denkmalschutz geben. Eine wettergeschützte Haltestelle werde laut Bürgermeisterin nicht vor dem Theater stehen, weil dadurch der Anblick zum Theater verdeckt wird.

Finanzielle Fragen vorerst ungeklärt

Für Stadtvertreter Dr. Horst Korn (parteilos) blieb die Frage offen, wie es mit der Finanzierung geklärt ist, sollte eine dauerhafte Haltestelle entstehen. „Finanzielle Auswirkungen sind nicht bekannt. Ist das Einrichten der Haltestelle Sache der Stadt oder des VVR?“. Laut Beatrix Wilke fallen für beide Seiten Kosten an, die im Haushalt eingeplant werden müssen. Dr. Horst Korn schlägt auch vor, dass eine Haltestelle ohne feste Einrichtung vorerst für zwei Jahre getestet werden soll. Dass der VVR hier aktiv wird, muss vorausgehen, dass die Stadtvertreter dies beschließen.

