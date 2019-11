Neue Kita am Strand für Breeger Kinder

Breege

Vorfreude in Juliusruh: Die 14 Mädchen und Jungen vom Natur- und Waldkindergarten bekommen eine neue Kita. Diese wird im Ortsteil Juliusruh, knapp 200 Meter vom Strand entfernt, gebaut. Den Weg ebneten die Gemeindevertreter. Sobald die Mitarbeiter vom Landwirtschaftsministerium einen Haken unter den Fördermittelbescheid setzen, rollen die Bagger an. Im Jahr 2021 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Noch sind die Kinder im Backsteingebäude in der Dorfstraße 39 in Breege untergebracht. Doch dauerhaft werden sie hier ohne Sanierung nicht mehr spielen können. „Dass wir in diesem Bereich aktiv werden müssen, ist klar. Schon allein, wenn ich an die Fassade und an die Bereiche im Inneren des Hauses denke“, sagt Bürgermeister Arno Vetterick (Bürger für Breege).

24 Kitaplätze nach Neubau

„Bei den Sanierungskosten müssen wir davon ausgehen, dass diese ähnlich hoch wie für einen Neubau wären“, ergänzte Gemeindevertreterin Anita Trillhaase. Hinzu kommt, dass die Gemeinde in Sachen Förderung nicht so großzügig bedacht wird, als wenn sie über einen Neubau nachdenkt. Gegen einen Erhalt des bestehenden Gebäudes als Kindergarten spricht auch die gegebene zweigeschossige Gebäudegeometrie. „Durch die Erschließung des Obergeschosses ergeben sich diverse bauliche Probleme hinsichtlich des Brand- und Unfallschutzes“, sagt sie. Aus diesem Grund haben sich die Gemeindevertreter für einen Neubau für 24 Kitaplätze in Juliusruh ausgesprochen. Der Bürgermeister ist trotzdem guter Dinge, dass das Haus in der Dorfstraße in einer anderen Nutzung dauerhaft erhalten bleiben kann.

Die Entscheidung über einen geeigneten Standort ist bereits gefällt: das direkte Areal hinter dem Haus des Gastes in der Wittower Straße. „Dieses Grundstück gehört uns bereits. Wir müssen also nicht nach einem Baugebiet suchen“, so der Bürgermeister. Das Haus, das derzeit darauf steht, befindet sich schon seit geraumer Zeit in einem unbewohnten Zustand und wird im Zuge des Neubaus abgerissen.

Neues Haus kostet 1,2 Millionen Euro

1,2 Millionen Euro soll das neue Haus kosten, sagt Arno Vetterick. Viel Geld für eine kleine Gemeinde. Die hofft nun auf Unterstützung aus Schwerin. Bis zu 85 Prozent dieser Summe könnte sie erstattet bekommen und ist dementsprechend mit einem geringen Eigenanteil am Gesamtprojekt beteiligt.

„Das Schöne ist, dass wir die Kita bauen können, wie wir uns das vorstellen. Die Gemeindevertreter haben vorgegeben, dass es in einem nordisch-maritimen Stil gebaut werden soll“, sagt er. Die Firma Benter-Siggelkow Bauplanung aus Sassnitz setzte die Pläne bereits um und legte sie den Kommunalpolitikern auf den Tisch. Eingeschossig soll das neue Haus sein und viele Elemente aus Holz und Glas beinhalten. „Die einzelnen Bereiche werden durch Glasgänge zu erreichen sein“, sagt er. Die neue Kita wird allen Anforderungen gerecht. „Dies gilt speziell für die Bereiche Unfallschutz, Raumakustik, Schallschutz, Treppe sowie Wege- und Raumgröße“, ergänzt Anita Trillhaase.

Die Kitaleiterin Susanne Krüger steht dem Standortwechsel mit gemischten Gefühlen gegenüber. „Alles hat seine schönen und nicht so schönen Seiten. Wir sind gerne hier. Als wir 1996 in das Haus gezogen sind, haben wir das Beste draus gemacht, haben sozusagen aus alt neu gemacht“, sagt sie. In ihrer Erinnerung existiert das Gebäude schon mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Bevor der Kindergarten in die Hausnummer 39 einzog, gingen dort die Breeger Schüler ein und aus. Wichtig sind ihr und den beiden Mitarbeitern, dass es den Kindern gefällt. „Uns ist bedeutsam, dass wir so oft wie möglich die Natur erleben, sei es am Strand oder im Wald.“

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto