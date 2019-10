Garz

Unter anderem bisher noch nicht gezeigte Handschriften wie ein Sechszeiler auf einer Stammbuch-Seite von 1853, teilte Museumsleiterin Katharina Venz-Weiße mit. Zudem habe das kleine Museum in der Nähe von Arndts Geburtsort Groß Schoritz den Schreibtisch erhalten, den sich Arndt in Schweden fertigen ließ. Die neue Dauerausstellung behält den Schwerpunkt auf Arndts Kindheit und die Wahrnehmung von Kindheit in seinen Werken bei.

Zudem zeigt das Museum bis April 2020 die Sonderausstellung „Märchenzeit auf Rügen“ der Fotografin Iwona Knorr, die in Bonn und auf Rügen lebt. Sie spüre darin die sagenhaft-mystische Welt der Arndtschen Geschichten auf und banne diese in geheimnisvolle und träumerische Aufnahmen, hieß es. So stellten die Bilder einen Bezug zu den „Rügen-Märchen“ von Arndts für Kinder und Erwachsene her.

Arndt kam am 26. Dezember 1769 zur Welt und starb 1860 in Bonn. Während er einerseits als Demokrat und Kämpfer gegen Leibeigenschaft und für die Pressefreiheit gesehen wird, ist er andererseits wegen antisemitischer Äußerungen umstritten. Noch mehr als 150 Jahre nach seinem Tod sorgte er für heftige Auseinandersetzungen an der Universität Greifswald, die seit 1933 seinen Namen trug. Der Streit endete mit einem Kompromiss: Die Universität legte den Namen ab, darf ihn aber bei bestimmten Anlässen benutzen.

Von RND/dpa