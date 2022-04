Vorpommern Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind bisher etwa 1700 ukrainische Geflüchtete erfasst, die durch den Fachdienst Ausländer- und Asylrecht registriert werden. Wie der Landkreis mitteilte, bedeute Registrierung die Erfassung der persönlichen Daten und Fingerabdrücke sowie die Aufnahme biometrischer Fotos an Registrierungsgeräten - den sogenannten PIK-Stationen (Personalisierungs-Infrastruktur-Komponenten). Pro Person dauert die Registrierung circa 30 Minuten und ist notwendig, um den Schutzstatus gemäß Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz zu erhalten und somit einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder Sozialleistungen zu erhalten.

Der Fachdienst Ausländer- und Asylrecht des Landkreises Vorpommern-Rügen ist mit zwei PIK-Stationen ausgestattet. Um die Registrierung der ukrainischen Geflüchteten zu beschleunigen, wird ab der kommenden Woche neben der Registrierung in Stralsund, die Registrierung auch im Standort der Kreisverwaltung in Grimmen in der Bahnhofstraße möglich sein. Voraussichtlich ab der letzten Aprilwoche werden noch nicht registrierte ukrainische Geflüchtete aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen auch in der zentralen Erfassungsstelle in Schwerin registriert. Im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht ist es zur Vermeidung unnötiger Wartezeiten, trotz der unterminierten Verwaltungsöffnung an den Sprechtagen Dienstag und Donnerstag, weiterhin notwendig Termine zu vereinbaren. Diese können unter der E-Mailadresse FD35@lk-vr.de vereinbart werden.

Zur Sammlung und Bündelung von Hilfsangeboten für Menschen aus der Ukraine hat der Landkreis Vorpommern-Rügen eine Börse für Hilfsangebote eingerichtet, den entsprechenden Link findet man auf der Internetseite des Landkreises unter dem Stichpunkt Ukraine-Hilfe. Wohnangebote sind an die E-Mail-Adresse: stab@lk-vr.de zu richten. Alle weiteren Fragen rund um das Thema Ukraine-Hilfe können an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: ukrainehilfe@lk-vr.de oder an das Bürgertelefon des Landkreises für Ukraine-Hilfe: 03831/357-1240 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Von OZ