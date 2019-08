Bergen

Der Umzug der Familie von Friederike Tauscher ist noch immer nicht ganz abgeschlossen. In der Ecke des Arbeitszimmers stehen zusammengefaltete Kartons, Ehemann Sebastian, ein angehender Gymnasiallehrer für Geografie und Englisch, schraubt Spiegel und Garderobe an und das Spielzeug der fünfjährigen Tochter und der dreijährigen Zwillinge, zweier Mädchen, ist noch nicht ganz verstaut. Heimelige Gefühle im neuen Haus nahe der Marienkirche vermitteln vor allem die antiken Möbel aus der Haushaltsauflösung eines Onkels. Rote Rosen ranken zum Fenster des Arbeitszimmers hoch, als wollten auch sie einen Blick auf die neue Pastorin der Bergener Gemeinde, erhaschen. „Ich freue mich darauf, mit meiner Familie die Vielfalt der Insel und ihre geheimen Ecken zu entdecken“, sagt die. „Zunächst einmal orientiere ich mich aber natürlich noch und bin bestrebt, mit der Gemeinde und den Menschen, die hier leben, ins Gespräch zu kommen.“

Mensch zu helfen treibt sie an

Die junge Mutter wurde 1986 in Schleswig als ältestes von fünf Kindern geboren. „Beide Eltern sind Pastoren, aber ich bin die Einzige, die die Kirche als ihren Weg wählte.“ Das habe sich früh abgezeichnet. „Schon in der Abi-Zeitung wurde ich als künftige Pastorin gehandelt.“ Als Alternative hätte sie allenfalls eine Laufbahn als Musikerin oder Musiktherapeutin gereizt. Friederike Tauscher spielte ihr Cello auch im Orchester ihrer Universität. „Mich interessiert die Frage, wie man Musik und Menschen miteinander verbinden und ihnen auf diese Art helfen kann“, sagt sie. Menschen zu helfen, treibt sie an. Deswegen absolvierte sie nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr bei dem Berliner Verein „Mob - Hilfe zur Selbsthilfe“, wo sie Obdachlose betreute. Dabei habe sie sich bewusst für einen nicht-kirchlichen Träger entschieden. „Aber es fehlte mir dort die Perspektive über die konkrete Hilfe hinaus. Mein Anspruch ist, auch Vertrauen und Zuversicht in den Menschen zu wecken, damit sie neues Selbstbewusstsein entwickeln und sich künftig selber helfen können.“ Der Ferienjob bei einem großen Wurst-Fabrikanten in der Nähe ihrer Heimatstadt ließ sie zur Vegetarierin werden. „Der bewusste Umgang mit der Schöpfung und welche Rolle ich dabei spiele, liegt mir am Herzen. Wir haben die Verantwortung für die wunderbare Erde und unseren Umgang mit ihr“, findet sie.

Gläubige im Osten bewusster

Friederike Tauscher begann ein Theologie-Studium und brachte Anfang 2014 das erste Examen an der Universität Hamburg hinter sich. Im Herbst des folgenden Jahres begann sie ihr Vikariat in der Stralsunder „Luther-Auferstehungs-Gemeinde“ bei Pastor Reinhart Haack in der Tribseer Vorstadt, das wegen der Unterbrechungen durch die Elternzeiten 28 Monate dauern sollte. Nach dem zweiten Examen, das zu praktischen Fragen wie Leitung und Entwicklung einer Gemeinde befähigen soll, erhielt sie zudem die Berufung zum Lehramt. „Nach dem Examen wollte ich im Norden bleiben“, sagt sie. Seit die evangelische Kirche vor sieben Jahren das Gebiet von Flensburg bis Stralsund zur Nordkirche zusammenfasste, erstreckt sich das Territorium über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Unterschiede zwischen Alten und Neuen Bundesländern in Hinblick auf die Kirchengeschichte hat sie aber bereits kennengelernt. „Anders als in der Volkskirche im Westen, wo die kirchliche Tradition nie abbrach, gibt es hier keine historisch gewachsenen Strukturen.“ So wäre in den Alten Ländern zwar fast ein Drittel der Bevölkerung in der Kirche und in Ostdeutschland wären es nur etwa zehn Prozent, „aber hier gehen die Gläubigen offensiver mit ihrem Glauben um und gestalten ihr Leben damit bewusster.“ So seien in ihrer kleinen Stralsunder Gemeinde oft bis zu 60 Besucher in den Gottesdiensten gewesen; so viele, wie in vielen westlichen Gemeinden nur an den kirchlichen Feiertagen. Ende Juni wurde Friederike Tauscher im Greifswalder Dom von Bischof Hans-Jürgen Abromeit ordiniert, der im September sein Amt aufgibt.

Kanzel der Kirche ist Schmuckstück

Worauf sie sich besonders freut? „Ein Steckenpferd wäre die Arbeit mit jungen Familien“, sagt sie. Vielleicht ließen sich Krabbelkreise gründen oder Familien zum Frühstück oder der Gestaltung gemeinsamer Nachmittage organisieren. Auch die Pilger-Herberge, in der kirchliche Wanderer nur die Hälfte des Preises zahlen, würde sie gern befördern, damit sie besser angenommen wird. „Vielleicht lässt sich ja deren Anwesenheit in Bergen mit Angeboten zur Information über die Geschichte der Religion verbinden und so attraktiver gestalten“, überlegt sie. Die frisch restaurierte Kirche an ihrem neuen Arbeitsort findet sie jedenfalls schon mal „fantastisch“. Schmuckstück sei vor allem die Kanzel. „Nun fehlt nur noch der Altar.“

Von Uwe Driest