Bergen

Bei unveränderter Beschlusslage, aber mit immerhin etwas vervollständigter Erkenntnislage endete die Sondersitzung der Bergener Stadtvertretung am Freitag in der Sporthalle der Regionalen Schule am Rugard. Ersteres kam nicht überraschend. Hatte doch die CDU-Fraktion nur knapp vier Wochen nach ihrer Abstimmungsniederlage vom 10. Juni eine Sondersitzung beantragt, um den dort gefassten Beschluss wieder aufheben zu lassen. Streitpunkt war – einmal mehr – die Frage, wie es Bergen mit dem Breitbandausbau halten soll. Vor vier Wochen hatte das Parlament dafür gestimmt, den fünf Jahre alten Beschluss zum „Beitritt der Stadt Bergen auf Rügen zum Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) in der Sparte sonstige Infrastruktur“ aufzuheben.

Weil dem Vernehmen nach auch die Kommunalaufsicht des Landkreises diesen Beschluss kritisch sieht, wollte die CDU-Fraktion nun gemeinsam mit drei weiteren Abgeordneten den Aufhebungsbeschluss seinerseits aufheben lassen und scheiterte erneut. „So wurde lediglich den Apologeten des Untergangs eine Bühne geboten“, kommentierte das Uwe Rühlow (Bergener Bündnis). Begründet hatten die Christdemokraten ihren Versuch damit, dass für die Stadt „ein zur Zeit nicht definierbarer Schaden entstehen“ könne.

Muss Bergen ein Viertel der Kosten tragen?

Nach Ansicht von Bürgermeisterin Anja Ratzke, die in dieser Frage die Mehrheit der Stadtvertretung hinter sich weiß, hätte sie demnach die Wahl zwischen einem „nicht definierbaren Schaden“ und den eben so wenig ausgewiesenen Kosten im Falle eines „Weiter so“. „Der Stadtvertretung liegt ein Vertragsentwurf vor, demzufolge die Stadt rund 700 000 Euro als Einlage zuzüglich einer nicht nachvollziehbaren Summe zum Ausgleich eingefahrener Verluste an den ZWAR zahlen soll“, hatte der Abgeordnete Peter Wendekamm (Linke) bereits im Vorfeld der Sitzung beklagt. „Das ist ein Blankoscheck.“

2,8 Millionen Euro möchte der Zweckverband auf die Gemeinden der Insel umlegen und versandte entsprechende Bescheide. Nun sind die Ostseebäder Binz, Göhren und Baabe bereits erschlossen und daher nicht Mitglieder der Sparte Breitband und die Gemeinden des Amts Nordrügen erklärten unlängst ihren Austritt. Die Rechnung wäre also neu aufzumachen, so Ratzke. Da für die Umlage eine Pro-Kopf-Pauschale von 50 Euro je Einwohner angesetzt wird, müsste Bergen allerdings Stand jetzt für etwa ein Viertel der Kosten aufkommen, ohne jedoch in einem entsprechenden Verhältnis vom Ausbau zu profitieren, weil der Ausbau im Stadtgebiet nicht weiter förderfähig ist.

Fehler sind euphorischer Stimmung zu schulden

Sorgen bezüglich der für seine Gemeinde zu erwartenden Kosten äußerte auch Hans Lange. Der Poseritzer Bürgermeister ist zugleich Vorsteher des Amts Bergen und war auch schon Vorsteher des Zwar. „Das kostet nichts“ habe es anfangs geheißen. Nun kämen Kosten von 7500 Euro in diesem sowie 13 000, beziehungsweise 20 000 Euro in den kommenden beiden Jahren auf seine Gemeinde zu. Lange: „Wo führt das hin?“

Eine Tür könnte indes Zwar-Sprecher Reinhard Litty geöffnet haben, der immerhin Versäumnisse der Vergangenheit einräumte. So könne die Aussage, wonach die hundertprozentige Versorgung der Insel mit schnellem Breitband zu gewährleisten sei, „der damaligen euphorischen Stimmung zuzuschreiben sein“. Litty: „Uns einte der Wille, das zu tun. Es heute besser zu wissen, ist wohlfeil.“ Formale Fehler wie der fehlende Abschluss von Verträgen könnten indes nach Auffassung von Ministerium und Landkreis auch rückwirkend geheilt werden.

Bürgermeisterin lädt Rechtsaufsicht zum Gespräch

„Wir müssen auf Grundlage von Vertrauen entscheiden“, appellierte der neue Zwar-Vorsteher Olaf Baumann ( FDP). „Es sind wohl Fehler gemacht worden, die aber nicht so schlimm sind“, meint Braumann, der zugleich Bürgermeister von Dreschvitz ist. Auch Gemeinden, die nicht Mitglied der Sparte Breitband sind, wären dennoch Mitglied des kommunalen Zweckverbandes und hätten am Ende des Tages die Rechnung zu begleichen. Braumann: „Letztlich müssen wir alle zahlen.“

„Wir müssen den Finanzbedarf für die kommenden Jahre kennen“, beharrte Anja Ratzke. „Das finanzielle Risiko ist völlig offen und wir brauchen dringend einen Geschäftsplan.“ Schon vor der eilig anberaumten Sitzung hatte Bergens Bürgermeisterin daher für den 23. Juli zu einem Gespräch geladen. Teilnehmen sollen dann neben der Stadt und deren Rechtsbeistand sowie dem Zweckverband auch Vertreter der Rechtsaufsicht des Landkreises, die am Freitag nicht hatten teilnehmen können. Beantwortet werden soll dann Ratzke zufolge die Frage: „Unter welchen Bedingungen könnten wir weitermachen?“

Schnelles Internet ist Daseinsvorsorge

Denn das eigentliche Ziel des Breitbandausbaus stellt niemand infrage. Für manche läuft indes die Uhr bereits. So schilderte Birgit Schröder vom Autohaus Bremer in Siggermow eindringlich die Bedeutung schnellen Internets für sie und ihre 22 Beschäftigten. „Bei Garantiefällen oder Rückruf-Aktionen fallen große Datenmengen an, für die wir einfach zu viel Zeit benötigen.“

Das sah auch Thomas Hirsch ( SPD) so. Die Versorgung mit schnellem Internet werde künftig teil der Daseinsvorsorge sein. „Wir sollten die Sachfragen klären und im Herbst einen Vertrag schließen, damit es weitergehen kann“. Nächste Gelegenheit zur Klärung stellt die Verbandsversammlung am 29. Juli dar.

Von Uwe Driest