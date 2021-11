Neue Schnelltestzentren auf der Insel Rügen

Binz/Sellin

In Binz reagiert man auf die starke Nachfrage des Testzentrums im Haus des Gastes, die Kurverwaltung richtet ein zweites Schnelltestangebot im Strandhotel Dorint ein. Der Bedarf nach Schnelltests hatte mit den verschärften Corona-Regeln zuletzt stark zugenommen, zu den Kunden zählten nicht nur Hotelgäste, für die der tägliche Test obligatorisch ist, sondern auch ganze Belegschaften von Betrieben.

Ab Mittwoch ist der neue Standort im Dorint an der Strandpromenade 58 (nördlich der Seebrücke) von 9 bis 18 Uhr täglich geöffnet. Das Schnelltesten funktioniere ohne Terminvergabe, informiert Tourismusdirektor Kai Gardeja. Wer sich testen lassen will, könne einfach vorbei kommen.

Genügend Schnelltests seien vorhanden, die nächste Lieferung werde in der kommenden Woche erwartet. Das bisherige Testzentrum im Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Straße 7 ) bleibt wie bisher täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die Testergebnisse können digital in die Corona-Warn-App und den Cov-Pass auf das Smartphone geschickt werden.

In Sellin richtet der Unternehmer Ulf Dohrmann im Infopoint des Ostseebades Sellin am Kleinbahnhof ein Testzentrum ein. Wie der Binzer informierte, soll dies am Sonnabend, dem 27. November, ab 10 Uhr öffnen und die kostenlosen Bürgertests anbieten.

Von az