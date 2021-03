Bergen

Die Schwimmhalle in Bergen soll ab Mai gebaut werden, die letzten Vorbereitungen für dieses Großprojekt laufen. Doch kann der Bau planmäßig vonstatten gehen? Wenn es nach den Kritikern geht, rollen dort keine Bagger, bevor wichtige Dinge wie die Finanzierung und die Betreibung geklärt sind.

Es ist ein Loch in der Finanzierung entstanden. Die große Frage bei einigen Stadtvertretern bleibt zurück, nämlich wie es dazu kommen konnte und wie es wieder geschlossen werden soll. Es geht sogar soweit, dass die SPD über dieses Thema in einer Sondersitzung im Monat April diskutieren möchte.

Der SPD fehle die Transparenz bei diesem großen Projekt, wie es Heidemarie Korsinek (SPD) jüngst im gemeinsamen Bau- und Verkehrsausschuss ansprach. Besonders beim Punkt, bei dem es um einen Nachtrag zur Haushaltssatzung für Bergen geht. Zu viele Zahlen, zu wenig Erklärung, warf sie der Verwaltung vor.

Sie möchte, dass dieser Punkt erst gar nicht in der Stadtvertretung am kommenden Mittwoch zur Diskussion kommt. Stattdessen soll die Stadtverwaltung die Zettel mit den Zahlen aus dem Nachtragshaushalt überarbeiten und dann gezielt erklären. Die Verwaltung soll konkret werden zur Finanzierung und zu den Fördermitteln. Was zahlt die Stadt, was das Land? „Die Verwaltung soll das Ganze übersetzen und nachweisen, wann, wo über welchen Förderantrag Mittel fließen werden. Das ist alles bisher sehr vage“, sagt sie.

Neue Situation

Darüber hinaus müsse das Betreiberkonzept für 15 Jahre ausgewiesen werden. Wenn in diesem Zeitraum die Fördermittel nicht ordentlich verwendet würden, „müssen wir die gesamte Summe an das Ministerium zurückgeben“. „Also sind das Gelder, über die wir entscheiden, die aus heutiger Sicht größtenteils noch nicht schriftlich vorliegen“, sagt sie.

Erklärungen zum Nachtragshaushalt und besonders zum Schwimmbad kamen von Jörg Remane, dem Leiter des Amtes für Finanzen. Hier gibt es ein neues Urteil vom Januar vom Bundesfinanzhof. Das Steuerbüro der Stadt hatte darauf hingewiesen, dass es sehr blauäugig wäre, weiterhin nur die Netto-Baukosten zu planen. Eine neue Situation sei entstanden. Dies habe dazu geführt, dass der Umsatzsteuerbetrag von gut 1,8 Millionen Euro in der Gesamtfinanzierung fehlte.

Fördermittel werden aufgestockt

„Frau Ratzke hatte sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit dem Fördermittelgeber in Verbindung gesetzt. Unter dem Strich kam raus, dass wir Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhalten“, sagt er. Es gibt also eine Aufstockung der EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) von 4,75 um 1,4 auf 6,15 Millionen Euro, zusätzlich eine Sportstättenförderung in Höhe von 400 000 Euro. „Mit anderen Worten: Das Finanzierungsloch, was da gewesen wäre durch die Umsatzsteuer, wird dadurch gedeckt“, so Jörg Remane. Dies liegt bereits schriftlich vor, einige Stadtvertreter nahmen Akteneinsicht im Rathaus.

Heidemarie Korsinek hakte nach, sie möchte den schriftlichen Nachweis haben. „Zu einem Fördermittelantrag für ein solches Projekt gehören zwei Dinge: die bauliche Seite und die Betreibergesellschaft. Das heißt, der komplette Finanzierungsplan für den zweiten Teil steht bis heute nicht. Daraufhin wird, wenn wir uns nicht bald beeilen, das EFRE-Programm auslaufen“, sagt sie. Eine Verlängerung dieses Programms und Zuschüsse gebe es dann nicht mehr, habe sie ihre Informationen vom Ministerium erhalten. Sie gab noch eine Aufforderung an die Verwaltung, sich mit dem Finanzierungsplan und der Betreibergesellschaft intensiv zu beschäftigen, „sonst werden wir keine Fördermittel bekommen“. Wie Bauamtsleiter Volker Paarmann sagt, komme der formelle Zuwendungsbescheid dann, wenn die Prüfung abschließend durchgeführt wird. „Dies ist ein ganz normaler Prozess.“

„Alles andere wäre inkonsequent“

„Ich verstehe es nicht, dass man einen Antrag auf Zurückstellung stellt, bevor die Debatte darüber losgeht. Dafür trifft man sich doch hauptsächlich in den Ausschüssen“, so Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) am Rande dieser Sitzung. Sie ist verärgert darüber, dass die Verwaltung klar der Lüge bezichtigt wurde, es also keine Fördermittelzusage gegeben habe sowie keine Aufstockung der EFRE-Mittel. „Es kann nicht sein, dass sich Schwimmhallengegner in die Sitzung setzen und behaupten, dass die Verwaltung lügt, ohne es besser zu wissen“, sagt sie. Es überrascht sie nicht, dass sie alles daran setzen werden, dass dieses Schwimmbad nicht gebaut wird. „Alles andere wäre auch inkonsequent.“

Wenn man darauf warten würde, bis der Fördermittelbescheid da ist, „dann müsste man auch so konsequent sein und nichts mehr ohne einen formellen Fördermittelbescheid machen“. Etwa für den Fachanbau an der Regionalen Schule „Am Rugard“ oder für die Arbeiten an der Ringstraße. „Dafür haben wir nämlich auch noch keinen Fördermittelbescheid“, sagt sie.

Von Mathias Otto