Neue Verleihstation im Sassnitzer Hafen: E-Bikes rund um die Uhr mieten

Sassnitz

Michael Belger hatte die Nase voll. Wie viele andere Rüganer und Gäste musste auch er sich tagtäglich mit seinem Auto in die Blechschlange einreihen, die sich auf der B 196 im Südosten der Insel in der Hochsaison tagtäglich bildet. Etwa eine halbe Stunde war er im Schnitt zwischen seinem Wohnort in Sellin und seiner Arbeitsstätte in Baabe unterwegs. Dabei hat er gerade mal eine Distanz von drei Kilometern zurückgelegt. „Wenigstens 100 Autos müssten doch von der Straße zu bekommen sein“, war sein Gedanke. Umgesetzt hat ihn der Hotelier mit Hilfe eines österreichischen Unternehmens. Green4Rent vermietet Elektrofahrräder, die an Ausleihstationen unter freiem Himmel parken. 23 Standorte gibt es mittlerweile auf Rügen – seit wenigen Tagen auch einen in Sassnitz.

Reservieren per App

Dort stehen die Zweiräder zwischen Hafenkontor und Hafenmuseum unmittelbar an der Einfahrt zum Wohnmobilparkplatz. „Ein optimaler Platz dafür“, findet Leon Kräusche, der sich in der Stadtverwaltung Sassnitz um die Wirtschaftsförderung kümmert. Wer hier im Parkhaus sein Auto abstellt oder mit dem Ausflugsdampfer von den Seebädern oder einer Kreideküstentour anlandet, kann gleich in die Pedale treten. Das Rad können sich die Interessenten reservieren. Eine Viertelstunde, bevor sie sich in den Sattel schwingen, ist das über ein Smartphone möglich. Auf diesem muss die Green4Rent-App installiert sein. „Man sieht genau, welches Fahrrad wo vorrätig ist und kann das entsprechend buchen“, so Kräusche, der das Angebot selbst getestet hat.

Räder bekommen Namen

Der Verwaltungsmitarbeiter zückt sein Telefon, startet die dort installierte Anwendung. „Hier“, sagt er, lugt durch die Brille auf das Display des Telefons und grinst: „Silke und Cecil sind noch da.“ Dass die Räder nicht nummeriert werden, sondern Namen bekommen, ist eine der Besonderheiten des österreichischen Unternehmens. Vermutlich weil es sich leichter merken lässt oder aber weil der Radfahrer dadurch eine engere Bindung zu seinem Drahtesel eingeht. Um die „Fütterung“ und sonstige Pflege des Letzteren kümmern sich Mitarbeiter vor Ort. Schließlich müssen die Räder gereinigt und vor allem die Akkus aufgeladen werden. Über deren Ladezustand wird das Unternehmen permanent auf dem Laufenden gehalten. Die Räder „funken“ nicht nur ihren aktuellen Standort, sondern eben auch solche Daten wie die Akku-Kapazität an die Firmenzentrale. Die kann die Mitarbeiter vor Ort dann entsprechend einsetzen.

Rund um die Uhr geöffnet

In der Regel werden die Akkus über Nacht ausgetauscht und die leeren „Stromspeicher“ durch volle ersetzt. Die Räder haben nachts meist Pause, das Kundeninteresse dürfte tagsüber am größten sein. Dennoch: Wer will, kann auch mitten in der Nacht oder am Abend ein E-Bike ausleihen und eine Nachttour unternehmen. „Das ist der große Vorteil gegenüber einem konventionellen Fahrradverleiher“, sind sich Leon Kräusche und Michael Belger einig. Bei Green4Rent ist praktisch rund um die Uhr geöffnet. Wer bei einem Fahrradverleiher ein E-Bike mietet, muss es in der Regel bis zum Feierabend wieder dort abgeliefert haben. Was den Preis angeht, ist der von Green4Rent vergleichbar mit dem der etablierten Verleihgeschäfte. Für 24 Stunden zahlt man 29 Euro E-Bike-Miete. Dass der neue Anbieter eine Konkurrenz zu bestehenden Fahrradgeschäften ist, glaubt Michael Belger nicht. Die meisten von ihnen könnten wegen der hohen Kosten und des fehlenden Platzes gar nicht so viele E-Bikes vorhalten.

Service des Verleihers fehlt

Bei aller Euphorie: „Das Ganze hat zumindest auch einen Nachteil“, gesteht Leon Kräusche: Auf den Service eines Fahrradverleihs muss man verzichten. An den „unbemannten“ Ausleihstationen stellt niemand den Sattel oder Lenker ein, erklärt niemand das Fahrrad und einen Helm bekommt man auch nicht. Dafür soll die Handhabung kinderleicht sein. Wer seine Fahrradmiete über das Smartphone gezahlt hat, kann über eine Bluetooth-Funkverbindung zwischen Telefon und Rad letzteres entsperren – und auch wieder verriegeln, falls man unterwegs eine Rast macht. „Bei einer Panne wählen die Radfahrer eine SOS-Nummer und dann kümmert man sich um sie und sorgt auch für den Weitertransport“, versichert Belger. Sein Rad einfach dort abstellen, wo man es nicht mehr braucht, funktioniert bei Green4Rent nicht. Jedes Fahrrad muss wieder dort geparkt werden, von wo man es genommen hat. „Wir wollten auf Rügen keine Verhältnisse wie in den Großstädten, wo die Räder überall im Weg stehen oder liegen“, sind sich Belger und Kräusche einig.

Diskussionen gibt es in Sassnitz noch wegen der Gestaltung der Abstellfläche im Hafen, die von einem mobilen Absperrzaun begrenzt wird und auf der unter anderem ein Wimpel steht. Das passe nicht ins Bild eines Sanierungsgebietes, lautet die Kritik. Dennoch: Von der Grundidee sind die meisten begeistert. Als das Projekt vor zwei, drei Jahren auf Mönchgut startete, waren es noch 70 Räder. Mittlerweile halten die Österreicher 244 E-Bikes auf Rügen vor. Die Zahl soll weiter steigen. In Sassnitz wären der Rügen-Platz mit der neuen Ladesäule für E-Bikes oder der Bahnhofsvorplatz als neue Standorte interessant, so Belger. Die Gespräche laufen und mit der Idee rennen er und seine Mitstreiter von der Tourismuszentrale in den meisten Gemeinden, nicht nur auf Rügen, sondern beispielsweise auch auf Usedom offene Türen ein – nur nicht in Binz. „Da macht man in dieser Frage dicht“, sagt Belger schulterzuckend.

Von Maik Trettin