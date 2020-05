Neue Wanderroute für Märchenfreunde auf Rügen: Start am Haus „Büchsenschuss“

Garz

„Einige der schönsten Geschichten von Riesen und Zwergen, Höllenhunden und Paradiesvögeln, weißen Pferden und schwarzer Magie, aus Zeiten, da das Wünschen noch geholfen hat“, möchte Regina Zeitz interessierten Märchenfreunden erzählen. Dafür richtete sie nicht nur ihr Atelier „ Roth Stein“ ein, sondern konzipierte zudem die Route für eine „Rügener Märchenstraße“. Auf der gleichnamigen Internetseite können wandernde Märchenfreunde sich eine App mit der Strecke durch Garz und ein gutes Dutzend weiterer Orte im Südwesten der Insel herunterladen.

„Zahlreiche Märchensammler und Volkskundler haben diese wunderbaren Geschichten gesammelt und aufgeschrieben, so dass wir auch heute noch einen Einblick in das Leben von leibeigenen und freien Bauern, von der Geistes- und Erzählwelt der Pächter, Pfarrer und Gutsbesitzer, des Adels und der Handwerker gewinnen können“, weiß Regina Zeitz. Mit diesem immateriellen Kulturerbe befasse sich ihr Projekt der „Rügener Märchenstraße“.

Haus „ Büchsenschuss “ ist Ausgangspunkt der Route

Regina Zeitz arbeitete bis zur Pensionierung als Pastorin in Stuttgart und zog dann nach Puddemin. Seither träumt sie davon, ihren Museumshof auszubauen und einen Märchenweg mit Darstellung der Ortssagen des Schriftstellers und Märchensammlers Ernst Moritz Arndt anzulegen. Der wurde im nahe gelegenen Groß Schoritz geboren und auch das Arndt-Museum liegt unweit entfernt in Garz. Kulturhistorisch betrachtet sei Puddemin der Ursprungsort der „Sieben bunten Mäuse“, eines der bekanntesten Rügener Märchen.

Auf dem an der Straße von Garz nach Zudar gelegenen, unter Einheimischen auch als „Haus Büchsenschuss“ bekannten, Anwesen betreibt Regina Zeitz das „Café Friedrich“. Das ehemalige preußische Chausseehaus stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurde wahrscheinlich nach einer Blaupause des berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel errichtet.

Der Pilgerweg der Heiligen Brigitta von Schweden führt ebenso daran vorbei, wie der Radwanderweg Hamburg-Rügen. Als erste Station nach der Glewitzer Fähre eigne sich der Ort daher bestens als Ausgangspunkt für die Märchenreise in Rügens Südwesten, findet die freischaffende Künstlerin.

Atelier eröffnet an Pfingsten

Fünf der Märchen sind in einer kleinen Ausstellung aus Modellen und Spielzeugfiguren dargestellt. Unter den kleinen Installationen sind auch die „Sieben bunte Mäuse“, das Lieblingsmärchen von Regina Zeitz. Dort fliegt „der gelbe Drachen von Neid und Missgunst“ um die Häuser“ und über den Köpfen der Besucher kreisen die sieben Raben aus dem Märchen. In der Ecke wacht jene Kröte, die Menschenkindern wieder ans Tageslicht verhilft, nachdem sie von den Unterirdischen aus Rambin in die Tiefe gezogen worden waren.

Unter ihrem Künstlernamen „ Roth Stein“ erzählt Regina Zeitz die Märchen frei nach Motiven von Ernst Moritz Arndt. Arndt werde wie auch die Märchen der Gebrüder Grimm immer wieder zeitgenössisch adaptiert. „Und so habe auch ich die Texte in einen neuzeitlichen Kontext gestellt und auf Wertvorstellungen wie die ‚Errungenschaft‘ reiner Jungfräulichkeit verzichtet“, erklärt Zeitz.

Die so gestalteten Texte sollen auch in Buchform erscheinen. Mit einem Verlag ist sie darüber bereits im Gespräch. Bis dahin besteht die Möglichkeit, die Vollfassung von vorerst fünf der Märchen im „Atelier Roth Stein“ zu erwerben. Das möchte Regina Zeitz am kommenden Pfingstwochenende gemeinsam mit Tochter Constanze (24) eröffnen.

Zeugen der Märchen noch heute sichtbar

Die auf der Internetseite www.ruegener-maerchenstrasse.de herunterzuladende App enthält eine Karte der Region. Später soll die App auch Geocaching-Punkte beinhalten. Bei der digitalen Schnitzeljagd können Verstecke anhand geographischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden.

Damit lassen sich die Schicksale der sieben bunten Mäuse, von Thrin Wulfen aus Günz oder auch des Riesen Balderich nachspüren. Der einsame Riese warf einen großen Stein bis nach Nadelitz, der noch heute dort liegt. Und die Löcher auf Rügener Feldern entstanden, als Balderich Erde entnahm, um einer Riesin den Weg auf seine Insel zu ebnen.

Sagen ranken sich um Naturerscheinungen

An vielen weiteren Naturdenkmale und -erscheinungen führt die Märchenstraße entlang. Die erste Form seien die Hügelgräber, die in Arndts Erzählungen vorkommen, sagt Zeitz. Natürlich führt die Route auch zum Geburtshaus des Dichters in Groß Schoritz und über den Garzer Burgwall zum „Pudel von Poseritz“ oder zur Arndt-Buche bei Götemitz.

„Die rügenschen Märchen vermitteln einen tiefen Einblick in die Besonderheiten der Kultur der Insel“, weiß Regina Zeitz. An vielen Stellen sei dies nach wie vor unmittelbar erlebbar, denn jene Naturerscheinungen, Steinformationen und historischen Wälle, um die sich die Sagen zumeist ranken, fänden sich auch heute noch in der urtümlichen Landschaft Rügens.

„Wir hoffen, dass zu all den natürlichen Landschaftskunstwerken im Laufe der Jahre noch weitere von Land Art Künstlern geschaffene Projekte die Märchenstraße bereichern werden“, träumt Regina Zeitz. „Unser Projekt soll ein Geschenk an die Region und zugleich ein Dank an Ernst Moritz Arndt sein.“

Arndt und seine Märchen Der Schriftsteller, Historiker, Freiheitskämpfer und Märchensammler Ernst Moritz Arndt wurde am 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz geboren. In seinen 1818 und 1843 erschienen „Märchen und Jugenderinnerungen“ gibt Arndt als Handlungsort seiner Märchen auch Puddemin an. Die Märchen finden sich in dem Band „ Ernst Moritz Arndt – Sagen und Geschichten von der Insel Rügen“, das Karl-Ewald Tietz 1997 in Bergen herausgab. Informationen und die App zur Märchenstraße finden sich unter dem Link www.ruegener-maerchenstrasse.de

Von Uwe Driest