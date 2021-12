Ab diesem Sonntag gilt ein neuer Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Nun gibt es schnellere und häufigere Direktverbindungen in deutsche Großstädte und an die Ostseeküste in MV. Alle Infos zu den Routen.

Die Deutsche Bahn will Meer: Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan. Nun gibt es schneller und häufigere Direktverbindungen in deutsche Großstädte und an die Ostseeküste in MV. Quelle: Soeren Stache/dpa