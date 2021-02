Neuer Hoteldirektor: Oliver Gau leitet das Kurhaus Binz

Binz

Führungswechsel auf dem Hotel-Flaggschiff im größten Ostseebad auf der Insel Rügen: Das Kurhaus Binz steht unter neuer Leitung. Oliver Gau ist neuer Direktor des zur Travel-Charme-Gruppe gehörenden Hauses. Er löste Roland Becker ab, der seit Sommer 2019 an der Spitze des renommierten Hotels stand.

Neuer Direktor ist ein Küstenkind

Oliver Gut ist seit 2017 in verschiedenen Positionen für die Travel-Charme-Gruppe tätig und bringt bereits umfangreiche Kenntnisse über die Marke mit in seine neue Position. Die ist ihm auch nicht ganz neu, Gut war bereits Direktor des Ostseehotels in Kühlungsborn. Der 51-Jährige ist ein Küstenkind. In Lübeck geboren, startete der gelernte Lohnbuchhalter, Hotelfachmann und Koch 1992 bei der Maritim Hotelgesellschaft seine Karriere in der Branche, bevor er zur Travel-Charme-Gruppe wechselte.

Chef Travel-Charme-Gruppe: Kurhaus-Profil weiter schärfen

„Wir freuen uns darauf, mit Oliver Gut das Profil des Kurhaus Binz weiter zu schärfen und auch in Zukunft erfolgreich mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagt Matthias Brockmann, Geschäftsführer von Travel Charme Hotels & Resorts. Zunächst sei alle Hoffnung daran geknüpft, dass die Häuser bald wieder öffnen und Gäste

empfangen können. Von der Pandemie ist auch das erste Haus am Platze in Binz betroffen. Oliver Gau ist bereits seit einigen Wochen vor Ort und widmet sich der Aufgabe, die Krise im Kurhaus zu meistern. Im Stil der historischen Bäderarchitektur errichtet, verfügt das direkt an der Strandpromenade gelegene Hotel über 137 Zimmer und Suiten, die elegant und mit jeglichem Komfort ausgestattet sind. Zudem bietet es einen 1500 Quadratmeter großen Spa-Bereich und punktet mit einem fantastischen Panoramablick auf Seebrücke und Ostsee.

Zehn Hotels gehören zur Gruppe

Zur Travel Charme Hotels & Resorts gehören derzeit zehn individuellen Urlaubshotels der Vier- bis Fünf-Sterne-Kategorie in Deutschland und Österreich. Die Hotels befinden sich an der Ostsee in Kühlungsborn sowie auf den Inseln Rügen und Usedom. Ein weiterer Standort ist Wernigerode im Harz. In Österreich liegen die Hotels am Achensee in Tirol, im Kleinwalsertal und in Werfenweng im Salzburger Land. Zum 1. Februar 2020 übernahm das Unternehmen den Betrieb des Hotel Bachmair am See in der bayerischen Voralpenregion am Tegernsee. 2018 übernahm die Münchener Hirmer Gruppe, ein in der Männermode und in der Immobilienbranche tätiges Familienunternehmen, als neuer Eigentümer die Travel-Charme-Gruppe. Seitdem setzt das auf die Ferienhotellerie spezialisierte Unternehmen eigenen Angaben zufolge auf Expansion. Derzeit werden Projekte in St. Peter-Ording an der Nordsee, Boltenhagen an der Ostsee, Strobl am Wolfgangsee, Salò am Gardasee und in Bad Gastein im Salzburger Land entwickelt.

