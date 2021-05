Neuer Kurs: Rügener Brennerei setzt auf Störtebeker Whisky 

Alt Reddevitz

Schon von außen ist zu sehen, dass sich in der Strandburg in Alt Reddevitz einiges verändert hat: Der maisgelbe Fassadenanstrich ist verschwunden, das über hundertjährige Gebäude auf dem Hügel im Reddevitzer Höft erstrahlt jetzt in Weiß und Grau. Auch der familiäre Hofladen im Inneren des Haues ist Geschichte. Die Besucher erwartet jetzt ein moderner Verkaufsraum mit Blick auf die Destille. Sie können eintauchen in die Welt des Störtebeker Whiskys, sich über die limitierten Editionen und den Klassik-Whisky informieren und regionale Spirituosen wie Gin, Rum, Brände und Liköre entdecken. Und bald auch vor Ort probieren an den neuen Holztischen mit den Barhockern oder draußen auf der Terrasse mit traumhaftem Blick auf die Mönchguter Landschaft.

Whisky als Erlebnis für Gäste

„Die Gäste sollen das Thema Whisky als Erlebnis haben, sie können die Informationen zur Herstellung lesen, die Brennblasen sehen und in Fässer reinriechen“, sagt Karsten Triebe. Er ist Geschäftsführer der Störtebeker Brennerei GmbH, die Anfang 2020 als Weiterführung der Mönchguter Hofbrennerei von Inhaber Thomas Kliesow neu gegründet wurde. Was im Jahre 2009 mit einer Kooperation zwischen Mönchguter Brennern und Stralsunder Brauern erfolgreich begann, mündete schließlich in einen Eigentümerwechsel mit nun vordergründiger Ausrichtung auf Whisky.

„Die Hofbrennerei hat unter den Whisky-Fans in Deutschland einen sehr guten Ruf. Viele kommen jedes Jahr hierher, um neue Editionen auszuprobieren“, weiß Triebe. Und er erzählt von einem Schatz im Keller. Die Augen des 36-Jährige beginnen zu leuchten. „Das erste Fass der Zusammenarbeit liegt jetzt seit 12 Jahren im Keller. Es wird etwas ganz Spezielles und ist für Liebhaber vorgesehen. Wir könnten eine Lotterie starten“, lacht der Stralsunder. Die etwa 200 Flaschen werden bei Fans wohl gleich vergriffen sein.

Vor 14 Jahren als Familienbetrieb gestartet

Vor 14 Jahren hatte Thomas Kliesow seine Destillerie als Familienbetrieb gestartet. Bekannt wurde die Rügener Brennerei mit dem Whisky „Pommerscher Greif“. Bisher war die Produktion zur einen Hälfte auf Whisky und zur anderen auf regionale Spezialitäten wie „Sanddorn-Geist“ „Schwatte Johanna“ oder „Plüschappel“ ausgelegt. Dies wird sich nun in Richtung Whisky verschieben. Bisher war der Hofladen für Thomas Kliesow quasi die einzige Verkaufsquelle.

„Es musste etwas passieren“, so der 53-Jährige. Denn die auch die ständig steigende Nachfrage sowie die Tatsache, dass von den einst sechs Familienmitgliedern im Betrieb altersbedingt nur noch er und sein Sohn Kay übrig geblieben waren, hatte ihm Sorge bereitet. So kam die Idee, die Power mit dem besten Kunden, der Stralsunder Braumanufaktur, zu bündeln und einen neuen gemeinsamen Weg zu gehen.

Whisky braucht Zeit und Kompetenz

Denn jenseits der Rügenbrücke hatte man sich schon wegen der riesigen Resonanz auf den Whisky und des Potenzials Gedanken über eine eigene Herstellung gemacht. Doch für Whisky braucht man einen langen Atem und viel Fachkompetenz. Es braucht schon ein paar Jahre, um einen guten Whisky im Regal zu haben. Wichtig ist nicht nur, wie lange, sondern auch, worin er gelagert wird, um eine kantige oder rauchige Note zu kreieren. Und auch die Mönchguter Luft trägt zum Erfolg bei.

Nach einem Jahr kam man richtig zusammen: Thomas Kliesow verkaufte sein Business, blieb aber Eigentümer von Haus und Hof und ist nun angestellter Betriebsleiter, sein Sohn Stellvertreter. Der Mönchguter ist damit sehr zufrieden, waren doch feste Arbeitszeiten und Urlaub in der Selbstständigkeit nicht drin.

Gin und Rum waren erste Babys

Die ersten Babys dieser neuen Firmenkonstellation sind der „Insel Gin“ und der „2 Insel Rum“ für 30 beziehungsweise 40 Euro die Flasche. Der bernsteinfarbene Störtebeker Single Malt Whisky Klassik kostet 40 Euro, die hellere, achtjährige und limitierte Auflage 100 Euro. Von letzterem edlen Tropfen gibt es nur noch 50 Flaschen. „Jeden dritten Tag geht eine weg, die Nachfrage ist da“, freut sich Karsten Triebe.

Echte Kenner erwartet noch ein ganz besonderes Angebot: ein ganz eigener, individuell zusammengestellter Whisky. Beim Prinzip „Mein Fass“ kreiert man seinen eigenen Single Malt, entscheidet über Fass-Typ und -Größe, Stärke und Finishing und erhält nach frühestens drei Jahren seinen eigenen Störtebeker Whisky.

Cocktails vom neuen Barkeeper

Für Interessierte sollen bald auch wieder Führungen angeboten werden. Diese übernimmt der neu eingestellte Barkeeper, der auch Cocktails wie Gin Tonic mixen und anbieten wird. Als kleine Begleiter zum Hochprozentigen werden regionales Brot, Frischkäse, selbst gemachte Kräuterbutter und Schmalz gereicht. Insgesamt sechs Mitarbeiter werden dann in der „Strandburg“, die von 1901 bis 1903 als Hotel errichtet wurde, beschäftigt sein. Die Störtebeker Brennerei hat dienstags bis samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Von Gerit Herold