Bergen

Weniger Staus, mehr Busse in höherer Taktung, dazu individuelle Lösungen mit Rufbussen, die Gäste und Einheimische schnell an die Knotenpunkte bringen. Mit dem jetzt vorgelegten Entwurf des Nahverkehrsplans Vorpommern-Rügen (Infokasten) soll sich insbesondere auf der Insel Rügen einiges ändern.

Die als besonders lukrativ geltenden touristische Wegstrecken stehen dabei im Fokus, ein touristisches Netz der Verkehrsgesellschaft des Landkreises (VVR) soll die Haupt- und Ergänzungsnetze sowie die Ortsverkehre ergänzen. Die Kosten hierfür könnten neben Beteiligungen vom Land auch über die Tourismuserhebungen der Gemeinde finanziert werden.

Umwelttrassen in Putgarten, Göhren und der Granitz

Doch mehrere Punkte sorgen für Ärger, insbesondere die Abstimmung mit den Gemeinden und die geplanten Umwelttrassen sind einigen Gemeinden und Institutionen ein Dorn im Auge. Bei den genannten „Umwelttrassen“ handelt es sich um Straßen bzw. Wege, die nur von Feuerwehr, ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer genutzt werden dürfen und dem ÖPNV ein „schnellen Durchkommen“ ermöglichen. Vorgesehen sind diese in den Bereichen Binz–Jagdschloss Granitz–Sellin, Granitzer Straße–Baabe–Göhren (Göhrener Weg) und der Ortslage Putgarten.

Biosphäre: Keine Trasse durch die Granitz

Bei Stefan Woidig von der Biosphärenreservat Südost-Rügen ist die Begeisterung angesichts einer Trasse durch die Granitz (Jagdschloss-Sellin) verhalten, generell stehe man der Idee eines möglichst autofreien Verkehrs sehr positiv gegenüber, betont er „Es ist aber leider nicht aufgeführt, wo diese Trasse nach Sellin überhaupt entlangführen soll“, so Woidig. „Eine neue Trasse durch den Wald können wir nicht zustimmen. Wir haben dort schöne Wander- und Radwege und das soll auch so bleiben.“

Putgarten: „Wir haben nur eine Fahrspur“

Auch Putgartens Bürgermeisterin Iris Möbis (CDU) ist von den Plänen alles andere als begeistert, die Gemeinde wehrt sich ohnehin gegen die Bedienung des Kap Arkona durch die VVR. Ganz im Inselnorden soll nach dem Entwurf nicht nur eine Trasse entstehen, sondern sogar eine landesbedeutsame Linie bis nach Stralsund eingerichtet werde, ein „Premiumprodukt“, wie es heißt.

Auswahl Maßnahmen im Entwurf West-Rügen, Garz, Bergen-Land und Wittow: ÖPNV-Angebot mit flexibler Bedienung in ländlichen Bereichen (Rufbus) Breege: Prüfung verbesserte Anbindung inkl. Hafen, Notwendigkeit der Errichtung einer Buswendeschleife Schaabe:Einrichtung von zusätzlichen Haltestellen im Bereich der Schaabe Göhren: Umwelttrasse Göhrener Weg–Sellin Putgarten: Verbesserung der Erschließung der Ortslage Putgarten, Umwelttrasse Sellin:Umwelttrasse Jagdschloss–Binz Frankenthal: Prüfung der Erweiterung der Linie 34 bis Drigge Bergen: Zusätzliche Haltestellen in Bergen, inkl. Schwimmbad und Nonnensee

„Wir haben eine einzige Fahrspur im Ort“, so Möbius. „So eine Trasse ist bei uns definitiv nicht umsetzbar. Man kann doch nicht über die Köpfe der Gemeinde hinweg über die Straße entscheiden. Bei baulichen Veränderungen sind wir zudem der Baulastträger.“ Sie ärgert sich auch darüber, dass die Kleinwegebahnen in dem Papier überhaupt nicht erwähnt werden. „Das sind doch bestehende touristische Strukturen“, sagt sie. „Im Entwurf werden doch sogar Auto- und Fahrradverleihe miteinbezogen. Auch die Weiße Flotte ist ja als Teil des ÖPNV berücksichtigt.“

Termin für Stellungnahme zu knapp

Die Gemeinden seien zudem nur unzureichend einbezogen worden, der Zeitpunkt, zu dem die Gemeinden jetzt eine Stellungnahme abgeben sollen, eine Frechheit. „Wir befinden uns mitten in der Sitzungspause“, so Möbius. „Für eine Stellungnahme dieser Größenordnung braucht es einen Beschluss der Gemeindevertretung.“ In der Tat traf der rund 200 Seiten starke Entwurf des Landkreises zum neuen Nahverkehrsplan Mitte Juni bei den Gemeinden ein – bis Ende Juli sollen sie ihre Stellungnahme abgeben. Das führte zu Irritationen, mehrere Ostseebäder und Städte Rügens haben sich für eine Fristverlängerung ausgesprochen. Ob diese gewährt wird, steht noch nicht fest.

Mobilitätsdialog mit Gemeinden bereits 2020

Kreissprecher Olaf Manzke räumt ein, der Zeitpunkt würde „etwas unglücklich wirken“, betont aber auch: „Die Planungen sind aber nicht erst seit gestern im Gespräch, da muss keiner überrascht sein. Bereits im Dezember 2019 wurde darüber beraten, dazu gab es ja auch den Mobilitätsdialog mit den Gemeinden.“ Über eine Onlinebefragung hatte sich der Landkreis erstmals auch direkt an die Bürger gewandt. „Und außerdem ist es ja auch erstmal wirklich nur ein Entwurf“, so Manzke. „Auch bei grundlegender Zustimmung zum Papier müssen ja die Einzelentscheidungen nochmal beschlossen werden.“

Autonomes Fahren zwischen Hagen und Königsstuhl?

Im Entwurf werden auch völlig neue Wege der Mobilität aufgezeigt. Möglichkeiten der Automatisierung und Autonomisierung des sonstigen ÖPNV sollen bis 2024 zumindest geprüft werden, als Pilotstrecke könnte Hagen–Königsstuhl gelten. Interessantes Detail: Auch die Strecke Dranske–Bug wird in diesem Zusammenhang bereits im Plan erwähnt. Auf dem Bug soll ein großes touristisches Eco-Resort entstehen. Weiterhin soll die Möglichkeit untersucht werden, auf alternative Antriebsquellen wie Wasserstoff zu setzen.

Neue Mobilitätsideen für die Insel gesucht

Der Binzer Bürgermeister möchte sich noch nicht zu Details des Planes äußern, sieht aber Handlungsbedarf, was die Verkehrssituation auf der Insel angeht. „Es nutzt ja niemandem, wenn der Verkehr auf der Insel regelmäßig kollabiert. Insbesondere die Zufahrt in Richtung Mönchgut ist überlastet“, so Karsten Schneider. „Ich denke, da muss man den Gedanken aber auch mal freien Lauf lassen und kreativ sein. Was ist denn zum Beispiel mit einer Fähre nach Thiessow von Greifswald oder Lubmin aus. Es gab ja auch mal Ideen, die Ostseebäder zu untertunneln. Sicherlich utopisch, aber vielleicht muss man wirklich mal ganz neue Möglichkeiten denken.“

Von Anne Ziebarth