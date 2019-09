Sassnitz

Die evangelische Gemeinschaft auf Rügen feierte Geburtstag. 100 Jahre blicken die Schaffenden in Sassnitz nun schon zurück. Und nicht nur das. Seit Kurzem schmückt das Haus in Sassnitz auch vier neue Gesichter. Prediger Iwan Baamann (37) wurde am Wochenende begrüßt und gesegnet. Zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern tritt er nun in die Fußstapfen von Thomas Ulbrich, der 17 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde in Sassnitz bestimmte. Der Open-Air-Gottesdienst am Sonntag bildete den Höhepunkt des Wochenendes.

Hans-Jürgen Harm nahm am offiziellen Festakt teil. „Meine Familie und ich unterstützen nun schon so viele Jahre hier im Haus. Ende der 60er Jahre bauten wir zusammen das Gebäude in der Seestraße auf, das seitdem das Gemeinschaftsgebäude ist“, erinnert sich der 80-Jährige. Stein auf Stein sei es damals gegangen mit den guten Kontakten zum Rathaus. Von 1962 bis 1976 predigte hier Ulrich Saß. Damit schaffte sich die evangelische Gemeinde, die vorher das Söderblomhaus nutzte, ihre eigenen vier Wände für Gottesdienste und allerlei Veranstaltungen.

Zur Feierstunde erinnerte Thomas Ulbrich an die Zeit in der Seestraße. „Wir veranstalteten Familienwochenenden, Kindergottesdienste, Kinderfrühstücke und Weihnachtsmusicals“, sagte er. Sein Nachfolger Baamann will nachziehen. „Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, bin mit 15 Jahren nach München gekommen und habe mit 17 Jahren den Weg zu Gott gefunden.“ Er sei für seine Studien nach Amerika gegangen und habe dort seine Frau kennengelernt. Direkt aus Kanada suchte er sich eine Predigerstelle in Deutschland.

„Freue mich auf neue Aufgaben“

„Da ich schon immer in der DDR, heute die ehemalige DDR, arbeiten wollte, bewarb ich mich in Sassnitz.“ Es klappte. Nun wohnt er mit seiner kanadischen Familie auf Rügen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Menschen in dieser Stadt“, sagt Iwan Baamann. Dabei ginge es ihm nicht darum, die Menschen zu missionieren, sondern ihnen eine Möglichkeit zu bieten, etwas von Gott zu lernen oder einfach nur etwas Halt im Leben zu finden. „Wir freuen uns immer sehr über das Interesse und sind ein offenes Haus.“

Zur Galerie Die evangelische Gemeinschaft auf Rügen feiert Geburtstag. 100 Jahre blicken die Schaffenden in Sassnitz nun schon zurück.

Pastor Nieber aus Sassnitz war dabei. Beim Freiluftgottesdienst begrüßte er den Zusammenhalt der Gemeinschaften untereinander und stellte immer wieder heraus, ein Angebot an die Menschen zu machen, sich auch in schweren Situationen Hilfe zu suchen. Extra aus Berlin reiste zur persönlichen Gratulation Prediger Dirk Koeppe an. Für ihn ist klar: „Es gibt drei Möglichkeiten mit dem Leben umzugehen, mit dem man hadere. Entweder sie verstecken sich vor ihrem eigenen Leben, sie machen einfach so weiter ohne etwas zu ändern oder sie begeben sich auf die Suche.“ Für ihn selbst habe es einen besonderen Moment im Leben gegeben, in dem er Jesus in seinem Herzen zuließ. „Ab diesem Zeitpunkt spürte ich viel Freiheit und engagierte mich in der evangelischen Gemeinschaft.“

Open-Air-Gottesdienst mit 100 Teilnehmern

Er wünsche den Menschen alles Gute und auch Prediger Iwan Baaman in Sassnitz viel Erfolg. Er attestierte der Gemeinschaft in Sassnitz viele Suchende, da sonst ein 100-jähriger Geburtstag gar nicht zu schaffen gewesen wäre. Mit viel Inbrunst sangen die circa 100 Teilnehmer des Open-Air-Gottesdienstes auf dem Rügenplatz in Sassnitz die Psalmen mit. Begleitet wurden sie von den Bläsern der Landeskirchengemeinde Stralsund sowie der Band „Projekt M“ aus Prenzlau.

Im Anschluss wurde in der Seestraße im evangelischen Gemeindehaus in Sassnitz ordentlich geschmaust. Für Barbara Wöhlert, Vorsitzende des Vereins, eine gelungene Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr über die Teilnahme. Die Organisation am Wochenende war anstrengend, aber sobald der Prediger Iwan Baamann sich eingearbeitet hat, wird es wieder Hand in Hand gehen“, sagt die engagierte Mitarbeiterin, die sowohl die Festveranstaltung als auch den Gottesdienst moderierte.

Von Christine Zillmer