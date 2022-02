Zargelitz

Nach dem letzten Orkan ist Raik Gröning sofort in Richtung Thiessow gefahren. Der Förster wollte schauen, welche Schäden der Sturm im Küstenwald angerichtet hat. Denn zwischen Lobbe und Thiessow werden gerade an Radweg und Landesstraße 292 aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht umfangreiche Holzeinschlagsarbeiten vorgenommen und tote, kranke und kleine Bäume gefällt. Doch dort und überhaupt auf Rügen seien die Waldflächen recht glimpflich durch den Sturm gekommen. Nur in Westrügen gab es größere Schäden. Die Aufarbeitung werde wohl bis zum Sommer andauern.

Fällungen sind erste große Herausforderung

Seit den 90er Jahren sei im Küstenwald zwischen Lobbe und Thiessow nichts gemacht worden. Vor allem die Trockenheit der letzten Jahre hätte den Bäumen zugesetzt – aber auch die dauerhaft starke touristische Nutzung in diesem Bereich. Bis zu 20 Prozent des Waldbestandes werden entnommen. Dass der Aufschrei in der Bevölkerung immer groß ist, wenn Bäume fallen und dass ein Kahlschlag nicht schön anzusehen ist, weiß auch Raik Gröning. Es ist seine erste große Herausforderung auf Rügen.

Leichtflugzeugbauer und Forststudium Raik Gröning, Jahrgang 1977, stammt aus Neustrelitz und ist in Pasewalk und Berlin aufgewachsen. Nach der Schule ließ er sich zum Leichtflugzeugbauer ausbilden. Er holte sein Abitur in der Abendschule nach und hatte bereits eine Zusage für ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in München, als er seine beruflichen Pläne komplett änderte: Er studierte schließlich Forstwirtschaft in Eberswalde. Seine einjährige Anwärterzeit absolvierte er von 2008 bis 2009 in der Eifel. 2010 begann sein Dienst im Regionalforstamt Bergisches Land als Leiter des damaligen Forstbetriebsbezirkes (FBB) Breun, ab 2012 übernahm er die Leitung des FBB Kürten. Raik Gröning ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Poseritz.

Als Förster 12 Jahre im Bergischen Land

Raik Gröning ist der neue Leiter des Reviers Mönchgut-Granitz, das rund 3000 Hektar groß ist von Klein Zicker bis zur Granitz und nach Binz reicht. Es sind mit die schönsten Waldflächen Deutschlands, schwärmt der 44-Jährige, der zuletzt 12 Jahre im Bergischen Land tätig war (siehe Infokasten). „Der Reiz mit der Küste hat schon was“, so der gebürtige Mecklenburger, den es wieder in die Heimat zog. „Ich habe einen sehr gepflegten Wald von meinem Vorgänger Andreas Hinte überlassen bekommen, er hat gut gewirtschaftet“, lobt Gröning. Für ihn sei auch das Biosphärenreservat Südost-Rügen mit ein ausschlaggebender Punkt gewesen, sich auf die Stelle auf Rügen zu bewerben.

„Man ist immer der Buhmann“

Zum Thema Wald habe jeder etwas zu sagen, weiß Gröning. „Viele Menschen haben ein idealisiertes Waldverständnis, das auch von der Romantik geprägt ist. Der Wald ist kein Nationalpark mit Totalschutz“, so Gröning. Als Förster habe er einen anderen Blick auf den Wald. Waldbewirtschaftung, Naturschutz und Erholungsfunktion bilden eine Einheit. Und: „Der Wald verändert sich ständig. Er kann nie so sein, wie er einmal in der Kindheit war.“

Dass man als Förster oft der „Buhmann“ ist, versucht er gelassen zu nehmen. „Es ist Einstellungsbedingung, das auszuhalten“, schmunzelt er. In Thiessow habe es nicht wegen der Fällungen die Kritik gegeben, sondern weil der Wald nun so unaufgeräumt und zerfahren sei. Ein Teil der gefällten Bäume und Kronenmaterial bleibe liegen als Grundlage für neues Wachstum und eine Humusschicht, die es dort nicht gibt. Man könne es nie allen recht machen, müsse immer vermitteln und ruhig bleiben, so Gröning. In Thiessow hätte er lieber bodenschonender und mit Rückepferden agiert. „Dafür ist es drei Jahre zu spät. Aber es sieht brachialer aus, als es ist.“

Rügen hat einen geringen Waldanteil

Das Forstamt Rügen sei Landesspitzenreiter bei der Beteiligung an Bebauungsplänen. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die gesamte Waldfläche der Insel mit Ausnahme der Nationalparkflächen. Das Forstamt hat vier Reviere: Gelm, Poseritz, Mönchgut-Granitz und West-Rügen. Rügen hat mit 17 Prozent einen geringen Waldanteil. Der Durchschnitt in Deutschland beträgt 32 Prozent. Das bedeutet, dass das Forstamt für 14 560 Hektar, welche verteilt auf der Insel liegen hoheitlich zuständig ist. Nur etwa 10 Prozent der Waldfläche befinden sich im Eigentum der Landesforst. Die restliche Fläche verteilt sich auf über 2000 Waldbesitzer.

„Rügen könnte noch ein bisschen mehr Wald vertragen. Aber an der richtigen Stelle“, sagt Raik Gröning. Im Spätherbst seien mit Landesmitteln in Lancken-Granitz, Gobbin und Garftitz rund 14 Hektar vielfältiger Wald aufgeforstet worden. Linde, Kirsche und viele haselmausbiotoptypische Straucharten sind angepflanzt worden.

Wald soll sich natürlich verjüngen

Vielfalt sei wichtig für den Wald. Wenn es nur eine Baumart gibt und diese sterbe, sei der Wald schnell tot. So sollen zum Beispiel in der Baaber Heide die Kiefern mit Laubbäumen langsam gemischt werden. Beim Waldbau seien auch die Jäger gefragt. „Wenn es zu viel Wild gibt, dann wächst der Wald nicht“, so Gröning. Um Verbissschäden an jungen Pflanzen durch Rotwild und Damwild zu verhindern, könne man den Wald schließlich nicht einzäunen. „Das wäre mir ein Graus. Ich will, dass sich der Wald ganz natürlich verjüngt“, so Gröning.

Natur ist der größte Lehrmeister

Auch zwischen Lobbe und Thiessow will er die Natur erst einmal machen lassen und dann schauen, ob und wie nachgepflanzt werden muss, um Lücken zu schließen oder ob bei negativen Auswüchsen eingegriffen werden muss. „Die Natur ist der größte Lehrmeister“, so Gröning. „Ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten drei Jahren entwickeln wird. Jeder Baum zählt, sonst steht dort in zehn Jahren alles unter Wasser“, weiß der Förster, der über einen langen Umweg vom Leichtflugzeugbauer zu seinem Traumberuf kam. Natur sei immer seine Leidenschaft gewesen. Seine Lieblingsbäume: Linde und Küstenmammutbaum.

Zwei Jahre werde er wohl brauchen, bis er sein neues Revier bis in den letzten Winkel richtig gut kennt, denkt Raik Gröning, der viel mit dem Auto unterwegs ist. Dann wird er sicherlich auch für die Blitzerfallen an den Straßen sensibilisiert sein, in die er schon zwei Mal getappt ist.

Von Gerit Herold