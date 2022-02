Sassnitz

Norbert Zimmer ist ein Tierliebhaber. Jahrelang lebten er und seine Frau mit Tieren unter einem Dach, zuletzt gehörte ein Cairn Terrier zur Familie. Als der Freiburger vor einigen Jahren zum ersten Mal Sassnitz besuchte, wollte er natürlich in den Tierpark – und stand vor verschlossener Tür. Wegen der Vogelgrippe hatte die Stadt die Anlage am Schwanenteich schließen müssen. Dem folgten der Abriss der alten Gehege und der noch laufende Neubau. „Ich habe den Sassnitzer Tierpark also noch nicht einmal wirklich gesehen“, sagt der 60-Jährige schulterzuckend. Trotzdem will sich der „Neu-Sassnitzer“ für dieses kulturelle Pfund der Stadt engagieren. Norbert Zimmer hat zusammen mit Gleichgesinnten einen Förderverein für den Sassnitzer Tierpark gegründet.

Acht Frauen und Männer haben sich vor wenigen Tagen getroffen und den Verein offiziell aus der Taufe gehoben. Der Antrag zur Aufnahme in das Vereinsregister beim Amtsgericht läuft. Ebenso wie die Vorbereitungen für die ersten Projekte. „Wir Mitglieder der ersten Stunde sind alle Tier- und Naturliebhaber und in irgendeiner Form auf die Leiterin des Tierparks, Kerstin Schulz, zugekommen.“ Mit ihr habe man beratschlagt, in welcher Form ein kleiner Verein das Millionenprojekt der Stadt Sassnitz unterstützen kann.

Vereins-Logo ohne Eberhard

Eine der Aufgabe werde sicher die weitere Gewinnung von Tierpaten sein. Diese Patenschaften waren auch im alten Tierpark angeboten worden und eine willkommene finanzielle Unterstützung für die Einrichtung und die dort angebotenen Veranstaltungen. Letztere soll es auch in Zukunft geben. Informationsveranstaltungen im und für den Tierpark will der Förderverein organisieren.

„Wir wollen die Einrichtung dadurch unterstützen, dass wir sie bei den Bewohnern der Insel und bei ihren Gästen bekannter machen. Unter anderem soll ein eigener Internetauftritt gestaltet werden. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. „Wir besprechen aktuell gerade die Gestaltung des künftigen Logos.“ Weil der Wildschwein-Keiler Eberhard schon das Wappen des Tierparks ziert, will der Förderverein bei seinem Logo auf die Darstellung eines anderen Tierpark-Bewohners setzen. Und natürlich werde der Verein zur lange ersehnten Eröffnung des neuen Tierparks das Programm mit eigenen Beiträgen bereichern. Auch dazu haben die Mitglieder erste Ideen besprochen.

Reinecke Fuchs kann bald einziehen

Bis sich die Pforten der Einrichtung öffnen, werden aber noch ein paar Monate vergehen. Bislang sind die Gehege für die Waschbären und die Wildschweine fertig und die Sanierung des Steinbachs abgeschlossen. Während diese beiden Gehege schon bewohnt sind, muss sich Reinecke Fuchs mit dem Einzug noch ein wenig gedulden. Sein neues Zuhause ist zwar auch so gut wie fertig. Allerdings fehlt aktuell noch die Eingangsschleuse, die die Metallbauer anfertigen.

Der Eingangsbereich des Sassnitzer Tierparks um 1986. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Mittlerweile stehen auch alle Hütten, in denen die tierischen Bewohner des Parks künftig Schutz und Ruhe finden sollen. Fertig ist auch die Erschließung für die noch fehlenden Gehege. Unter dem Hauptweg, der zum Teil schon hergerichtet wurde, liegen bereits die Strom- und Wasserleitungen. Mehr als die Hälfte der Grünanlagen ist fertiggestellt. Auch die Bodenplatte für das Mehrzweckgebäude, in dem sich unter anderem die Futterküche und die Sanitärräume befinden werden, ist gegossen. Jetzt folge die Gründung für das Eingangsgebäude, heißt es aus der Stadtverwaltung. In Vorbereitung ist der Bau der großen Vogelvoliere.

Tiere sollen besser präsentiert werden

Bei der Neugestaltung des Tierparks arbeiten sich die Bauarbeiter vom hinteren Rand an der Waldkante des Nationalparks nach vorn zum Eingang an der Straße vor. Das sichert ihnen den Platz beim Bauen und garantiert, dass das Neuentstandene nicht durch schwere Technik gleich wieder kaputt gefahren wird. Zum Ende des Jahres, so die Schätzungen aus der Bauverwaltung, könnten die Außenanlagen weitgehend fertig sein. Dann könnten die ersten Bewohner einziehen.

Das werden weitgehend Vertreter von Arten sein, die auch auf Rügen zu Hause sind. „Diese Ausrichtung auf die heimische Tierwelt gefällt uns sehr gut“, sagt der Vereinsvorsitzende Norbert Zimmer. In einer Region, die von einer einzigartigen Natur geprägt ist, müsse man den Menschen die hier lebende Tierwelt ins Bewusstsein holen. Ein Tierpark werde nicht dadurch attraktiv, dass man Exoten zu sehen bekomme. „Er muss für die ganze Familie interessant sein.“

Dazu gehört für den Vereinsvorsitzenden auch, dass die tierischen Bewohner der Einrichtung an die Besucher gewöhnt werden. Wenn sie kaum zu sehen seien, habe der Gast wenig vom Tierparkbesuch. Ein guter Ansatz seien die Trainings, die Tierpfleger Christian Gerken mit den Waschbären absolviere. „Dadurch kann man die Tiere auch publikumswirksam präsentieren, ohne sie wie im Zirkus zu dressieren und vorzuführen.“

Von Maik Trettin