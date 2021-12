Vitte

Große Freude bei den Mädchen und Jungen von der Insel Hiddensee. Sie haben im Ort Vitte einen neuen Spielplatz bekommen. Das ist erst der Anfang, wie Bürgermeister Thomas Gens sagt. Demnächst sind weitere auf der Insel geplant, unter anderem in Neuendorf zu Beginn des kommenden Jahres. Geplant sind in den kommenden Monaten zudem weitere Spielplätze in Grieben und auch in Kloster.

In Vitte wurde eine neue große Spielkombination sowie eine neue Doppelschaukel mit Schaukel- und Nest-Funktion angeschafft. „Dabei ist es uns ganz besonders wichtig, auch hier schon an die Zukunft derjenigen, die heute drauf spielen, zu denken. Bei der Planung ist uns Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig. Wir haben uns daher für ein Produkt entschieden, das eine Vergangenheit, eine Gegenwart und nun auch eine Zukunft hat“, sagt er. Das Besondere an diesem Spielplatz: Alle Geräte wurden aus Recycling-Kunststoff hergestellt.

Abfälle wurden aufbereitet

„Das System ist recht einfach erklärt. In der Aufbereitung werden die Abfälle vorsortiert, gereinigt und dann zu einem hochwertigen Granulat verarbeitet. Daraus entstanden die Systemkomponenten für das neue Spielgerät. Das Endergebnis ist ein nachhaltiges Produkt mit Spaßfaktor: Kinderspielgeräte aus Recycling-Kunststoff“, so der Bürgermeister.

Das Recycling-Material soll langlebig und wirtschaftlich sein. Eine Garantie für 15 Jahre sei gegeben. Außerdem wurden weder Imprägnierung noch Lacke verwendet, was damit unschädlich für Boden und Wasser ist. „Das Wichtigste: Es bietet eine besondere Sicherheit für unsere Kinder, denn es ist besonders robust und stabil, splitterfrei und rissfest.“

„Viele Unternehmer waren sehr großzügig“

Der Spielplatz wurde durch den Vorpommern Fonds kofinanziert, auch einige Unternehmer der Insel haben sich finanziell beteiligt. Dadurch konnte das Projekt schnell durchgeführt und umgesetzt werden.

„Wir bedanken uns im Namen aller Kinder bei allen, die dazu beigetragen haben, diesen Spielplatz innerhalb kurzer Zeit Wirklichkeit werden zu lassen. Der Vorpommern-Fond, die Sparkasse Vorpommern, Eon Edis und viele Unternehmer der Insel waren sehr großzügig und haben unser Projekt ,Ein neuer Spielplatz für Vitte’ unterstützt und uns geholfen“, sagt Kurdirektorin Vanessa Marx.

