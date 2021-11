Neuer Standort für DRK-Seniorenwohnen in Rügen– Binz oder Sellin?

Ostseebad Binz

Möglicherweise kann das DRK Seniorenwohnen doch in Binz bleiben – eine erneute Standortsuche für einen Ersatzbau wurde vom Hauptausschuss auf den Weg gebracht. Das DRK-Gebäude in der Mukraner Straße entspräche nicht mehr den heutigen Anforderungen, der Zustand sei schlecht, erklärte der Vorstandsvorsitzende des DRK Rügen-Stralsund, André Waßnick.

Man wolle prinzipiell in Binz bleiben. „In den vergangenen Jahren haben wir mehrere Versuche gestartet, ein Grundstück in Binz zu bekommen, über einen Flächentausch oder auf dem MZO-Gelände“, so Waßnik. „Aber das hat bislang leider nicht funktioniert.“ Daher habe sich das DRK auch nach Grundstücken in anderen Orten umgesehen. Zuletzt war das Ostseebad Sellin mit einem Grundstück am Seepark der Favorit, die Planungen gingen voran.

Standort Sellin aus dem Rennen ?

„Doch jetzt stellt sich das Prozedere als schwieriger da, als gedacht“, so Waßnick. „Der Bebauungsplan ist für die Nutzung durch ein Hotel ausgelegt, das passt nicht zusammen. Den Bebauungsplan ändern zu lassen, wäre erfahrungsgemäß ein mehrjähriges Prozedere.“ Das würde nicht bedeuten, dass man sich jetzt von Sellin losgesagt habe, aber die Zeit dränge. Daher habe man sich erneut an die Gemeinde Binz gewandt. „Ich kenne das Gelände am alten Sportplatz und wollte wissen, ob hier nicht eventuell ein Flächentausch in Frage kommt.“

Über die Modalitäten des Abrisses des alten DRK-Gebäudes müsste man sich allerdings noch unterhalten. Der Abriss gilt als schwierig, weil das Gebäude asbestbelastet ist. Ein Abriss und Neubau bei laufendem Betrieb kommt für das DRK allein schon wegen der knapp 100 Bewohner der Einrichtung nicht in Frage.

Die Wahl des „neuen“ Grundstücks am Sportplatz allerdings gefiel den Ausschussmitgliedern gar nicht. „Dafür haben wir doch bereits Planungen, die vorliegen“, merkte Dietrich Tomschin an. „Da muss man uns doch vorher informieren.“ Schließlich wurde doch noch ein Grundsatzbeschluss gefasst: Der Bürgermeister soll sich mit der Verwaltung nun auf die Suche nach einem neuen Standort machen. Denn dass der Verlust des DRK-Heims tragisch wäre, war Konsens.

Plätze im „neuen Heim“ reduzieren sich von 98 auf 74

„Wenn das DRK nicht mehr in Binz ist, werden wir keine Einrichtung dieser Art mehr im Ort haben“, warnte Bürgermeister Karsten Schneider. „Wir dachten, wir verlieren die Institution. Nun gibt es einen neuen Anlauf.“ DRK-Chef Waßnik warnte jedoch vor. „Wir sind der Wohlfahrt verpflichtet“, sagte er. „Das bedeutet, dass wir günstiges Wohnen für Binzer Senioren anbieten wollen. Das heißt aber auch, dass wir nicht in der Lage sein werden, im Rennen um Grundstücke preislich ganz oben mitzuspielen.“

Die Kapazität des neuen Seniorenheims solle sich übrigens reduzieren. Statt wie bisher 98 soll es 74 Zimmer geben. Das sei aufgrund der Bevölkerungsentwicklung angebracht, zudem sei die Verfügbarkeit von Mitarbeitern im Pflegebereich ein limitierender Faktor.

Der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund betreibt auf der Insel Rügen sechs Pflegeeinrichtungen in Bergen, Sassnitz, Binz, Gingst, Glowe und Lauterbach mit insgesamt 464 Betten und ist Träger von fünf Kindertagesstätten. Zudem hat das DRK Sozialstationen in Bergen, Sassnitz, Baabe und Garz und ist mit 900 fest angestellten Mitarbeitern der größte Arbeitgeber auf Rügen. Zusätzlich sind rund 200 Mitarbeiter in der Werkstatt für behinderte Menschen in einer Anstellung.

Von Anne Ziebarth