Bergen

Zur Sitzung der Stadtvertreter kamen wie versprochen auch die Mitglieder der neu gegründeten Bürgerinitiative „Feuerwehr Ja – Standort Nein“. Mit einem großen Banner machten knapp 20 Anwohner und Befürworter schon weit vor der Sitzung auf sich aufmerksam, trugen später ihre Bedenken den Kommunalpolitikern vor.

Wichtigste Erkenntnis der vergangenen Tage: Es gab die ersten Annäherungsversuche zwischen Verwaltung und der Initiative. Darauf sollte weiter aufgebaut werden, damit es nicht zu einer Spaltung kommt, sagt Mitbegründer Henning Dost. Die Initiative möchte deshalb zeitnah mit Vertretern der Feuerwehr, Verwaltung und vom Bauausschuss einen gemeinsamen Termin vereinbaren.

Bedenken von Feuerwehrmann

Bisher habe kaum einer, so vermutet Charis Schalley vom Parkhotel, das Projekt hinterfragt oder sogar infrage gestellt. Sie wundert sich, dass es in Bergen nur diesen einen Standort für die Feuerwehr gibt, nämlich genau vor ihrem Hotel. Nicht etwa die ehemalige Nerztierfarm. Die Ausfahrt für die Autos auf die Bundesstraße wäre zu eng, habe man ihr gesagt. „Nun favorisiert man eine Ausfahrt in die mehr als enge Stralsunder Chaussee“, sagt sie. Schon jetzt sei bekannt, dass es sehr eng werden kann, wenn Busse oder Laster von der Ringstraße in die Stralsunder Chaussee einbiegen.

Und noch mehr. Der Initiative seien auch Bedenken von einem Feuerwehrmann, der nicht genannt werden möchte, mitgeteilt worden, die einen Bau an diesem Standort nicht rechtfertigen würden. Schon allein das Ausrücken im Alarmfall wäre problematisch, wie Henning Dost vortrug. Die Ringstraße sei wie ein Flaschenhals und schnell verstopft – ein Durchkommen wäre unmöglich. Außerdem sei die Tilzower Kreuzung dauerhaft überlastet. Ein weiteres Problem würde sich durch die 600 bis 800 Busse ergeben, die jährlich durch die Stralsunder Chaussee fahren.

Mehrere Standorte begutachtet

„Der Standort in der Stralsunder Straße ist für die Zukunft nicht mehr geeignet. Mit dem Neubau in der Stralsunder Chaussee verlagert man die bestehenden Probleme wieder in ein Wohngebiet mit einem Hotel“, so Henning Dost. Dies wäre ein Umzug mit einer Verlagerung von vielen, neuen Problemen. Stattdessen sollen Verwaltung und Kommunalpolitiker den Mut für einen besseren Standort finden.

Das war gar nicht so einfach, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt. Zusammen mit Vertretern der Feuerwehr wurden verschiedene Orte unter die Lupe genommen, etwa der bisherige Standort. „Hier wäre eine Erweiterung möglich. Aber das Grundstück ist begrenzt, der Platz reicht dort nicht aus“, sagt sie. Im Gespräch waren unter anderem auch zwei Standorte in Rotensee. Die Stadt hatte sich vergeblich bemüht, die Fläche zu erwerben, wo sich jetzt die Fachmärkte befinden. An anderer Stelle war die Zuwegung zu eng. Auch das ehemalige Polizeigebäude war im Gespräch. Aber auch dieses Grundstück ist zu klein.

Von Mathias Otto