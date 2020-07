Neuer Stralsunder Pfarrer musste zum Auftakt gleich in Quarantäne

Stralsund

Was für ein sonderbarer Start: Johannes Schaan war erst vor wenigen Tagen nach Stralsund gezogen, lernte als neuer leitender Pfarrer der katholischen Kirche die ersten Leute kennen. Doch wie sich kurze Zeit danach herausstellte, waren darunter auch welche, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Also bekam Schaan die Anordnung, sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne zu begeben.

Er war nicht der Einzige. Nach dem Verabschiedungsgottesdienst seines Vorgängers, Andreas Sommer, wurde für 250 Teilnehmer häusliche Quarantäne angeordnet, weil ein Besucher darunter war, bei dem später das Virus nachgewiesen wurde. Schaan ließ sich zweimal auf das neue Virus testen – beide Male negativ.

Anzeige

40. Geburtstag während der Quarantäne

„Das war schon seltsam“, blickt er nun einige Wochen später zurück. „Aber so hatte ich erst mal genug Zeit, alle Umzugskartons auszupacken und die Wohnung einrichten.“ Zudem wurde er in den zwei Wochen 40 Jahre alt. „Es klingt komisch, aber das war mein schönster Geburtstag. Ich habe zahlreiche E-Mails und Anrufe bekommen, auch von Menschen aus Stralsund, die ich noch gar nicht kannte.“

Weitere OZ+ Artikel

Nun ist er nicht nur in der Stadt angekommen, sondern auch im Job. Das Coronavirus bleibt dabei präsent. In der Kirche Heilige Dreifaltigkeit an der Frankenstraße sind einige Bänke abgesperrt, Gäste müssen sich in Listen eintragen und womöglich bleiben auch Gläubige dem Gottesdienst fern, weil sie Angst vor einer Ansteckung haben und das Risiko minimieren wollen.

1000 Kilometer in einer Woche

Schaan will die Angebote dennoch so gut es geht aufrechterhalten. „Beispielsweise ist es möglich, die Beichte in einem größeren Raum abzulegen. Für die Erstkommunionsfeier müssen wir uns noch etwas überlegen. Vielleicht werden wir die Gruppe teilen“, überlegt er. „Wir versuchen, da eine Normalität zu finden.“

Neben dem Virus gibt es für ihn eine weitere, nicht zu unterschätzende Herausforderung. Er berichtet von einer Beerdigung, die er in Demmin aushilfsweise übernommen hat. Mit Anfahrt, Zeremonie, Kaffeetrinken und der Rückfahrt ging ein Großteil des Tages dahin. Seine neue Aufgabe füllt er nämlich in der größten Pfarrei Deutschlands aus – von Altentreptow im Süden bis an die Nordspitze Rügens sind es 160 Kilometer. Viele weite Wege wird er zurücklegen.

Größte Pfarrei Deutschlands Zum Jahresanfang haben sich die Katholiken der Pfarreien in Stralsund, Demmin und Rügen zur neuen Pfarrei „St. Bernhard von Clairvaux“ zusammengeschlossen. Sie ist mit mehr als 4100 Quadratkilometern flächenmäßig die größte in ganz Deutschland. Sie umfasst zwölf Gottesdienststandorte, die alle erhalten bleiben sollen. Ihr gehören rund 6500 Mitglieder an. Der Hauptsitz der Pfarrei ist in Stralsund. Eine Neuerung ist, dass die „ St. Bernhard“ einen Verwaltungsleiter bekommen hat, der die Priester in verschiedenen bürokratischen Prozessen entlasten soll, beispielsweise bei Bauangelegenheiten. Somit haben die Geistlichen mehr Zeit für die Seelsorge. Die offizielle Gründungsfeier war erst für März geplant, doch die Corona-Pandemie ließ das nicht zu. Nun wird Kurs auf den 22. August genommen.

Das hat er schon am Tacho seines Wagens festgestellt. 1000 Kilometer sind es zuletzt in der Woche gewesen. 2000 bis 3000 werde er wohl mindestens pro Monat fahren, schätzt er. „Dabei höre ich Hörbücher und schaue mir diese wunderbare Landschaft an. Oder ich bete.“

Havel statt Sund

Bevor er nach Stralsund kam, war er dreieinhalb Jahre in Hennigsdorf in Brandenburg als Pfarrer tätig. Ein Mann Mitte 30 in der Position – die lokale Märkische Oder-Zeitung bezeichnete ihn als „Goldstaub“. Zudem bringt er einiges an Erfahrung mit. Mit dem Glauben kam er schon sehr früh in Berührung, da seine Eltern Kirchenmusiker sind. Der gebürtige Berliner studierte Philosophie und Theologie in seiner Heimatstadt und in Rom.

„Bei der Priesterweihe ist nicht klar, wohin man kommt. Dann hieß es: ‚ Johannes Schaan – Heilige Dreifaltigkeit‘. Ich sagte: ‚Oh, Stralsund‘, aber der Bischof antwortete: ‚ Stralsund – das ist der Traum‘.“ Denn eine Heilige Dreifaltigkeit gibt es auch in Brandenburg an der Havel. Schaan blieb dort drei Jahre.

„Mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen“

Stationen seines Lebenslaufs sind auch Chemnitz und ein Jahr Greifswald, wo er missionarisch tätig war. Aus dieser Zeit kannte er die vorpommersche Gegend auch schon etwas. „Ich wusste, dass es hier schön ist.“ Als der Bischof ihn anrief und fragte, ob er sich vorstellen könne, nach Stralsund zu wechseln, „da konnte ich nicht anders, als ‚Ja‘ zu sagen“, berichtet der Pfarrer. „Die Pfarrei ist zwar ganz schön groß, aber mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen.“

Über Gott redet Schaan natürlich gerne. Mit ihm führe er eine intensive Beziehung, sagt er. Er habe sogar konkrete Anfragen vernommen, mehrfach. „Was will Gott für mich?“, fragte er sich deshalb beim Wehrdienst, beim Fußballspielen und beim Weltjugendtag in Rom, an dem 1,5 Millionen Jugendliche teilnahmen. „Und weil die eine Dame nichts von mir wollte, dachte ich, riskiere ich es mal mit Gott.“ Frau und Kinder hat er nicht, da er den Zölibat abgelegt hat. Da er sich für Gott entschieden habe, fehle ihm aber nichts. Im Gegenteil. „Sonst wäre ich der frustrierteste Mensch der Welt.“

„Hey, sind Sie Pfarrer?“

Als Pfarrer will er auch neue Menschen erreichen, in deren Leben Kirche nicht (mehr) vorkommt. Dafür will er ansprechbar sein, weshalb er stets seine „Arbeitskleidung“ trägt, also eine schwarze Soutane (ein typisches Obergewand, manchmal tut es aber auch ein Sakko), mit einem weißen Kragen, der Kollar genannt wird.

So berichtet er vom ersten Mal, als er nach der Quarantäne in dieser Kleidung seine Wohnung wieder verließ. „Ich ging zum Hafen und kaufte mir ein Fischbrötchen. Am Nebentisch saßen vier junge Leute, die meinten: ‚Hey, sind Sie Pfarrer?‘ So kam ich mit ihnen ins Gespräch und wir unterhielten uns eine halbe Stunde lang über Gott und die Welt.“

Lesen Sie auch

Von Kai Lachmann