Neuer Vorschlag: Durchsagen auf der Rügenbrücke für mehr Tempo

Altefähr

„Ja, ich bin immer noch gegen ein Tempolimit 60 auf der Rügenbrücke.“ „Nein, ich rase nicht.“ „Nein, die Strecke Binz-Berlin schaffe ich nie im Leben in zwei Stunden.“ Am Freitag hatte ich mich in einem Kommentar gegen ein Tempolimit 60 auf der Rügenbrücke ausgesprochen, nun hatte ich zahlreiche Nachfragen zu beantworten. Ein Leser verblüffte mich mit seiner Idee. Er hätte ebenfalls das gehäufte Abbremsen von Fahrzeugen am Scheitelpunkt der Rügenbrücke bemerkt. „Weil die Beifahrer dann alle Fotos machen!“, vermutet er. (Ich hoffe hingegen eher, dass es nicht die Fahrer sind).

Er sei mal im Elbtunnel unterwegs gewesen und habe eine Durchsage gehört, ein sehr langsames Auto betreffend. „Der Fahrer mit dem Kennzeichen xy wird aufgefordert nicht so zu trödeln und die Geschwindigkeit anzupassen.“ Ob so etwas nicht auch auf der Rügenbrücke Sinn machen würde? Huch. Da hat mich doch jemand überholt. So weit würde ich nicht gehen. Man stelle sich vor, man trödelt gerade gemütlich in den Urlaub, genießt die Aussicht und dann schallt es plötzlich. „Bochum, nu mach mal Lack! Jena, nicht so Trödeln!“

Von Anne Ziebarth