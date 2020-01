Neues Boot der Baaber Feuerwehr gleich im Einsatz

Baabe

Nur zwei Tage nach der feierlichen Übergabe wurde das neue Mehrzweckboot der Baaber Feuerwehr schon gebraucht: Am Montagvormittag musste es zu Wasser gelassen werden, um einen Mann im Hafen von Thiessow zu suchen. Eine Familienangehörige hatte den Thiessower als vermisst gemeldet. Wie sich aber herausstellte, hatte der kranke Mann unbemerkt in einem Nebengelass seines Zuhauses übernachtet. Dies war der erste Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Baabe in diesem Jahr, die zusammen mit den Wehren aus Thiessow und Middelhagen vor Ort war.

Zur Galerie Etliche Gäste kamen zur Bootsübergabe

Das neue Mehrzweckboot „Florian Baabe 06/70/01“ mit 200 PS zur technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung habe dabei gleich sein Können richtig gut unter Beweis gestellt, sagt Amtswehrführer und Einsatzleiter Arne Fründt. „Wir sind hochzufrieden und stolz, das Boot mit seinen Möglichkeiten im Amtsbereich zu haben“, so der erfahrene Feuerwehrmann und amtierende Leitende Verwaltungsbeamte. So könnten mit der Technik an Bord auch Gegenstände grob erkannt werden, die am Meeresgrund liegen.

Wassersport nimmt zu

Seit dem Jahr 2015 befasst sich die Gemeinde Baabe mit der Anschaffung eines Mehrzweckbootes, das die Arbeit der Feuerwehr auf dem Wasser und an den Steg- und Bollwerkanlagen ermöglicht. Die sei gerade wichtig vor dem Hintergrund, dass der Wassersport am und auf dem Wasser in den touristischen Hochburgen immer mehr zunehme, verdeutlichte Wehrführer Hannes Böhm bei der Übergabe und erinnerte an einen Fall im Sommer letzten Jahres: „Nicht ansprechbare Person auf Segelboot vor Baabe. Reanimation notwendig. Wasserschutzpolizei nicht verfügbar. DGzRS kommt von der Insel Oie, Fahrzeit 45 Minuten“, lautete seinerzeit das Einsatzstichwort.

Förderverein unterstützt mit 20 000 Euro

Am Sonnabend übergaben Bürgermeister Hartwig Diwisch und die Vorsitzende des Fördervereins, Birgit Schock-Werfer, den Brandschützern das Boot im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung. Vor zwei Jahren wurde die Investition bereits im Haushaltsplan berücksichtigt und mit Fördermitteln dafür gerechnet. Schließlich musste die Gemeinde das rund 100 000 Euro teure Boot allein finanzieren. Der Feuerwehrförderverein steuerte nun noch 20 000 Euro bei.

Das Mehrzweckboot „Florian Baabe 06/70/01“ ist 7,45 Meter lang und 2,45 Meter breit und hat einen Tiefgang von 40 Zentimetern. Mit seinem Gewicht von 1300 Kilogramm zählt es bei seiner Größe zu den leichten und gut handelbaren Booten. Die Leistung beträgt 200 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 Knoten. Auf dem Boot finden 12 Personen sitzend Platz. Das Boot besitzt eine absenkbare Bugklappe, die die Rettung und Bergung von Personen oder Gegenständen aus dem Wasser erleichtert. Von hier aus können auch Taucher ins Wasser steigen. Eine Krankentrage kann sicher stehen auf dem Schienensystem.

Vergeblich hatten sich die Gemeindeväter um eine finanzielle Unterstützung auf Kreis- und Landesebene bemüht. Nicht das erste Mal, wie Bürgermeister Hartwig Diwisch und Wehrführer Hannes Böhm bedauern. Von 2005 bis 2019 hatte die Gemeinde Fördermittel für insgesamt 16 Projekte beantragt, wie zum Beispiel für den Umbau des Gerätehauses in Höhe von 275 000 Euro oder die Anschaffung eines Löschfahrzeuges und eines Mannschaftstransportwagens. Alle Anträge waren abgelehnt worden. „Wir haben insgesamt 855 000 Euro investiert, aber Geld hat uns keiner gegeben“, so Diwisch und ergänzt: „Die Feuerwehr liegt uns am Herzen, deshalb finanzieren wir das. Ich freue mich, dass wir den Förderverein haben.“

Dieser wurde als einer der ersten auf der Insel Rügen im Jahre 2001 gegründet und zählt mittlerweile über 90 Mitglieder. Der Verein greife da helfend ein, wo die Gemeinde an ihre Grenzen stoße, so Birgit Schock-Werfer. „Das Boot ist wichtig für unsere Kameraden und die Sicherheit unserer Gäste und Einwohner“, so die im letzten Jahr zur Vereinschefin ernannte Baaberin. Deshalb hätten auch die Mitglieder, gerade aus dem Gewerbebereich, der Mitfinanzierung zugestimmt.

Machbarkeitsstudie für neues Gerätehaus

Auch das Feuerwehrgerätehaus in der Waldstraße muss dringend saniert und erweitert oder gänzlich neu gebaut werden, da es laut Hanseatischer Feuerwehr-Unfallkasse (HFUK) den Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Die HFUK ist der Unfallversicherungsträger für die Feuerwehren in den Ländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Derzeit sei eine Machbarkeitsstudie angeschoben worden, so der Bürgermeister.

Doch Hagen Heinze, Fachgebietsleiter Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Vorpommern-Rügen, machte wenig Hoffnung. „Die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses in Baabe ist nicht möglich. Und ein Neubau auch nicht.“

Wehrführer Hannes Böhm verwies mit Blick auf die erarbeitete Brandschutzbedarfsplanung auch auf Defizite in Sachen Brandschutz im Ort. Dies betreffe zum Beispiel die Löschwasserversorgung im Bereich des alten Campingplatzes, also im Dünen- und Strandpark. Auch die Situation im Igelbau, Hasensprung oder Fuchsloch sei zu erwähnen. „Wir sollten es dringend vermeiden, nur die Einwohner unseres Ostseebades im Fokus zu haben. Denken Sie bitte alle unbedingt auch an die fünffache Anzahl der Gäste, die im Ostseebad ihren Urlaub verleben und an jeden einzelnen Gefahrenpunkt, jedes Gefahrenobjekt, das entsteht.“ Keinem sei es bislang präsent gewesen, wie viele Gebäude und Tiefgaragen es in Baabe gebe. In diesem Zusammenhang sei es auch an der Zeit, die Einstufung der Baaber Wehr von 1965 als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung zu überprüfen, so Böhm.

37 Einsätze im letzten Jahr

Die freiwilligen Brandschützer des Ostseebades wurden im vergangenen Jahr 37-mal alarmiert. Dabei handelte es sich um 21 Brandeinsätze und 15 technische Hilfeleistungen sowie eine Einsatzübung. Die Gesamteinsatzzeit belief sich auf 1012 Stunden. Mitte der 90er Jahre seien es im Schnitt pro Jahr noch 10 bis 15 Einsätze im Jahr gewesen, so Böhm.

Die Feuerwehr Baabe hat 52 aktuell Mitglieder. Berechnet auf die Einwohner ergebe dies einen prozentualen Anteil von 5,91 Prozent. Vier Kameradinnen und 20 Kameraden sind im aktiven Dienst, zwei in der Reserveabteilung, acht in der Ehrenabteilung. Ein Kamerad hat das Ostseebad und somit auch die Feuerwehr verlassen, drei neue Mitglieder konnten gewonnen werden. 18 Mitstreiter zählt die Jugendfeuerwehr.

Für seinen 20-jährigen aktiven Dienst in der Baaber Wehr wurde Andy Mitbrod geehrt. Franziska Döring wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Anne Mitbrod zur Oberlöschmeisterin ernannt. David Damerow und Andy Österreich sind jetzt Hauptfeuerwehrmänner.

Lesen Sie auch:

Mönchgut-Granitz: Feuerwehren brauchen Millionen

Fehlalarm: Schwimmring löst Großeinsatz aus

Dauer-Alarm: „Meeresblick“ hält Feuerwehr auf Trab

Von Gerit Herold