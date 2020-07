Sassnitz

Leugnen hatte keinen Sinn. Dass er in der Nachkriegszeit auch ab und an mal Schwarzhandel betrieben hatte, gab Christoph „Stöppe“ Koch bei einer entsprechenden Befragung auch zu. „Wenn sei all schuben, kann ick nich bremsen!“, erklärte das Sassnitzer Original schulterzuckend. Diese Episode verbreitete sich in der kleinen Hafenstadt an der Ostsee in Windeseile. Irgendwann erreichte sie auch Wilhelm „ Willi“ Ritter. Der behielt sie jahrzehntelang im Kopf. Jetzt hat er sie zusammen mit anderen Erlebnissen und Erinnerungen aufgeschrieben. „Eine Heimat für Jörg“ heißt sein erstes Buch (ISBN 978-3-939680-61-1), das er jetzt im Alter von knapp 79 Jahren veröffentlicht hat.

Liebesgedichte verschwanden mit der Liebsten

Dabei hat Willi Ritter so gut wie sein ganzes Leben lang schon geschrieben. Sobald er das Abc beherrschte, fing er an, Gedichte zu verfassen und in seine Schulhefte zu kritzeln. „Sehr zum Leidwesen meiner Mutter“, setzt er schmunzelnd hinzu. Der gefiel diese Passion ihres Jungen gar nicht. Die Hefte waren nach dem Krieg schließlich knapp. Später, in der Lehrzeit, dichtete er für seine Angebetete. Von dem frühen Schaffen ist nichts erhalten. Aus den Schulheftseiten bauten Willi Ritters Geschwister Flieger und mit der einstigen Liebsten verschwanden auch die an sie gerichteten Verse. „Ich habe ja nicht mit Durchschlag geschrieben“, sagt Ritter schulterzuckend.

Anzeige

Dass es „der Willi“ mit der Sprache hat, sprach sich dennoch nach und nach rum. Bei Familiengeburtstagen wurde er gebeten, doch mal etwas zu verfassen und vorzutragen, „was sich reimt“. Dass der gelernte Schlosser die Festzeitungen seines Kollektivs und vieler anderer Brigaden gestalten würde, stand nie außer Frage. „Wir hatten immer das beste Brigadetagebuch“, erinnert er sich lachend. Seine Arbeit wurde sogar so geschätzt, dass sein Betrieb, das Fischwerk, ihn einen Tag im Monat freistellte für diese kulturelle Aufgabe. Willi Ritter durfte dann zu Hause bleiben und schreiben oder aber anderen Kollektiven erklären, wie sie ihre Wandzeitungen und Tagebücher besser gestalten könnten.

Weitere OZ+ Artikel

Fotografisches Gedächtnis

Dabei ging es nicht um die üblichen Jubelberichte. Für den legendären Ökulei, den Ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleich, bei dem sich Arbeitskollektive nicht nur wirtschaftlich, sondern auch künstlerisch maßen, schrieb der Sassnitzer Schlosser mehrere Sketche. „Da ging es um ganz banale Sachen, die uns in unserem Alltag begegneten und auffielen. Zum Beispiel den schlechten Zustand der Toiletten in unserem Technikbereich.“ Diese Schilderung von Episoden aus dem Alltag der Menschen fasziniert ihn noch heute. Denn genau das sind die „Sassnitzer Erzählungen“, wie der Untertitel seines Buches „Eine Heimat für Jörg“ lautet. Schnell wird klar, dass „Jörg“ im wahren Leben „ Willi“ heißt. Und der, sagt seine Frau Gudrun, hat ein fast „fotografisches Gedächtnis“: Was er einmal gehört oder gesehen hat, vergisst er so schnell nicht wieder.

Lehrer rettete Schüler vor rollendem Fass

Darunter sind die Geschichten über Stöppe Koch, der in seinem Stammlokal im Sassnitzer Bahnhof immer das Gleiche bestellte. Oder über die Warteschlangen vor der Fleischerei Hußmann am Wedding. Über den Biologie-Lehrer Friedrich Grabbert, den die Kinder verdächtigten, Frösche zu essen. Über Elly und Marie Bollwahn, die ein beliebtes Lebensmittelgeschäft betrieben, oder Hans und Erika Scherdin, die in der Hauptstraße Haushaltswaren verkauften. Willi Ritter erinnert an Hermann Ruuk, den Ausrufer der Stadt, den die Sassnitzer nur „Glockenmann“ nannten. Und er setzt dem Lehrer Paul Meincke ein Denkmal, der sich vor seine Schüler stellte, als ein Fass auf sie zurollte. Meincke wurde dabei schwer verletzt und war fortan gehbehindert.

Dachpappe aus dem Lebensmittel-Laden

An vieles erinnert sich Willi Ritter detailgetreu, manches hat er dazugedichtet und etwas ausgeschmückt. „Aber die Fakten, der Kern, sind immer Tatsachen und wahr“, versichert er. Der Sassnitzer hat selbst bei Kaufmann Bruno Dinse in der Merkelstraße erlebt, dass man in einem Lebensmittelgeschäft auch rollenweise Dachpappe kaufen kann. Und ganz Sassnitz sprach über die Hochzeit, bei der die Braut mit heruntergelassenem Höschen vor der Kirche stand. Der Schlüpfergummi war just in dem Moment gerissen, als sie vor die Tür trat und die Gäste applaudierten.

Willi Ritters Geschichten sind unterhaltsam, kurzweilig und haben Witz. „Er versucht es immer auf die humorvolle Art“, sagt seine Frau Gudrun über ihn. Das gelingt allerdings nicht immer: Wenn es um Krieg und Flucht geht, wird auch der sonst so muntere 79-Jährige still und nachdenklich. Als Kind war er mit der Mutter auf der Flucht aus Warschau. Im Viehwaggon fuhren sie Richtung Westen. An den Stationen hat der damals etwa Vierjährige das Stöhnen und die Schreie der verwundeten und verzweifelten Menschen gehört. „Das brennt sich ein“, sagt er und presst die Lippen zusammen.

Sassnitz sollte nur Durchreiseort werden

Geschrieben hat er auch über diese Zeit, die Ankunft auf Rügen, die Zeit im Bergener Flüchtlingslager und die abenteuerliche Reise nach Sassnitz. Seine Mutter hatte gehört, dass von dort Schiffe nach Dänemark und Schleswig-Holstein ablegten. Doch die Ritters kamen zu spät. Die Wehrmachts- und Nazi-Bonzen hatten sich auf die letzten Schiffe gestürzt und sich abgesetzt. So wurde die Rügener Hafenstadt das neue Zuhause für den kleinen Willi.

Der machte nach der 8. Klasse eine Ausbildung zum Schlosser und wollte gern zur See fahren. Doch nach nur zwei Fangreisen war Schluss für ihn, befanden die politischen Entscheidungsträger. Nach einigen Umwegen landete er im Fischwerk, kümmerte sich dort mit seinen Kollegen um die Technik und wurde Inspekteur für Maschinen und Anlagen. Die Sehnsucht nach dem Meer blieb. „Ich wäre gern auf einem Kutter oder der Fähre gefahren.“ Aber er sollte an Land bleiben. Aufs Wasser ging’s nur in der Freizeit: Das Fischwerk hatte für die Mitarbeiter zwei Sportboote, mit denen sie auf den Bodden zum Angeln fahren konnten.

Mitglied im „Zirkel schreibender Arbeiter“

Für Literatur hatte sich Willi Ritter schon als Kind interessiert. Natürlich fesselte ihn das Werk von Karl May. „Ich habe viel gelesen“, sagt er rückblickend. Und beinahe wäre aus ihm auch ein Literat geworden. Eines Tages hatte man ihn schriftlich ins Seemannsheim eingeladen zu einer Zusammenkunft. Die entpuppte sich als Treffen des „Zirkels schreibender Arbeiter“. Arbeiter und Intellektuelle sollten zusammenkommen, Barrieren überwunden werden. Man tauschte sich über die eigenen Beiträge aus, gab sich Tipps, gestaltete kleine kulturelle Programme in Ferienheimen, Kultur- oder Krankenhäusern. „Bei den Arbeiterfestspielen in Magdeburg haben wir mit unserem Beitrag den sechsten Platz belegt“, erzählt Willi Ritter und zeigt eine Urkunde.

Hörspiel über Zustände in der Produktion

Es ist nicht der einzige Beleg seiner erfolgreichen kulturellen Arbeit. Der Sassnitzer Schlosser hat ein Radiostück über eine Auftauanlage geschrieben, das die Zustände in der Produktion widerspiegelt. Für das Kurzhörspiel, das bei Radio DDR und dem Berliner Rundfunk gesendet wurde, bekam er einen Anerkennungspreis. Ritters Geschichten sind auch regelmäßig in den Jasmunder Heimatheften zu finden. Warum er jetzt erst ein Buch veröffentlicht hat? „Ich wollte die Geschichten gern für andere aufschreiben, bevor ich den Löffel abgebe“, lacht er.

Das Material, das er im Kopf und in den Schubladen hat, reicht noch für eine ganze Reihe weiterer Bücher. Vielleicht aber kommt auch einer seiner Enkel ihm zuvor. „Der hat als Kind so eine wunderbare Spukgeschichte geschrieben“, schwärmt sein Großvater, „der hätte das Zeug dazu.“

Von Maik Trettin