Neues Buch über Rügens Geschichte: Als es am Kap Arkona noch Feuer regnete

Rügen

„Ich habe Deutschlands größte Insel für mich neu entdeckt“, fasst Dr. Hartmut Gill die Arbeit an seinem druckfrischen Buch „Rügen früher und heute“ zusammen. Obwohl in Rostock zu Hause, hat der Internist eine enge Beziehung zur Insel: „Meine Eltern erwarben in den 1950er Jahren ein Grundstück im nördlichen Rügen. Dorthin fuhr unsere Familie fortan fast an jedem Wochenende und natürlich in Urlaubs- und Ferienzeiten. Auch heute noch bin ich mit meiner Frau so oft wie möglich dort.“

Gill hat dieses Refugium in den vergangenen Monaten besonders dafür genutzt, um sich auf eine spannende Zeitreise zu begeben. „Obwohl ich dachte, dass ich Rügen ganz gut kenne, habe ich festgestellt, dass es dennoch für mich eine Terra incognita war“, ist das Fazit seiner literarischen Exkursion durch die Jahrhunderte. Dabei erinnert er auch an jene, die in vergangenen Epochen die Schönheit der Insula Rugia in Wort und Bild beschrieben.

Sagard war erstes Kurbad der Insel

Mithilfe von bislang noch nie oder eher selten veröffentlichtem Bild- und Kartenmaterial wirft er einen Blick auf die einzelnen Regionen der Insel. Und er erzählt von Zeiten, da das Eiland noch unwirtlich und vom Festland fast abgeschnitten war. „Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begonnen habe, ahnte ich nicht, auf was ich alles stoßen würde“, sagt der 66-Jährige. „Mir war zum Beispiel völlig unbekannt, dass Sagard als Rügens erstes Kurbad gilt. Der ortsansässige Pastor Heinrich Christoph von Willich und sein Halbbruder Moritz von Willich gründeten dort 1794 eine Brunnen-, Bade- und Vergnügungsanstalt. Eigens dafür wurden ein Brunnen gebohrt und ein Badepavillon errichtet.“

Hartmut Gill mit seinem neuen Buch: „Rügen früher und heute“ Quelle: Werner Geske

Große Politik in Juliusruh

Dass auf der Insel hin und wieder große Geschichte geschrieben wurde, belegt der Autor mit einer Episode aus der Zeit der napoleonischen Fremdherrschaft. Ein Hauch von großer Politik wehte 1808 durch den kleinen Ort Juliusruh. Dort hatte Marschall Guillaume-Marie-Anne Brune Quartier genommen. Der französische Militär hatte 1807 bei der Verfolgung der flüchtenden Schweden mit seinen Truppen zunächst Stralsund und anschließend Rügen durch Kapitulation eingenommen.

An einem Morgen des Jahres 1808 plauderte Brune beim Frühstück mit dem Dichter Ludwig Gotthard Kosegarten, als ihn ein Kurier Napoleons von seiner sofortigen Abberufung in Kenntnis setzte. Wie Kosegarten schilderte, erstarb sofort jede Unterhaltung. Brune erhob sich, verließ grußlos den Raum und reiste umgehend ab. „Wie sich herausstellte, war der Kaiser darüber verärgert, dass sein Marschall es versäumt hatte, das gesamte schwedische Heer samt König gefangen zu nehmen“, hat Gill bei seiner Recherche erfahren.

Wikinger hinterließen ihre Spuren auf Rügen

Auch den Wikingern, die um das Jahr 1000 ihre Spuren an Rügens Gestaden hinterließen, widmet sich der Autor. Lange Zeit war von einem Aufenthalt der Nordmänner auf der Insel nichts bekannt. Erst bei Grabungen im Jahre 1994 stießen Archäologen auf menschliche Knochen, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Wikinger-Zeit stammen.

Erhärtet wurde die Annahme, dass die kriegerischen Skandinavier hier an Land gegangen waren, durch einen sensationellen Fund im Jahre 2018. Damals wurde bei Schaprode ein Silberschatz gefunden, der der Herrschaftszeit des dänischen Königs Harald Blauzahn (910-987) zugeordnet werden konnte. Auch der um 1872 entdeckte Hiddenseer Goldschmuck wird in Verbindung mit diesem legendären Fürsten gebracht.

Leuchtthurm auf Arkona, aus Borussia. Museum für Preußische Vaterlandskunde Quelle: Museum für Preußische Vaterlandskunde

Feuerregen von den Felsen am Kap Arkona

Der Vergessenheit entrissen hat Hartmut Gill auch einen besonderen Brauch, der im 19. Jahrhundert nahe dem Königsstuhl gepflegt wurde. Als besondere Attraktion für Einheimische und Gäste wurde hier während der Saison nach Anbruch der Dämmerung oft brennendes Reisig von einem der Kreidefelsen hinabgeworfen. Hunderte verfolgten seinerzeit das Spektakel am Strand und an Bord von Schiffen. Der Felsen, von dem die Glut des Holzes herunterfiel, trug daraufhin für längere Zeit den Namen Feuerregenfelsen.

Postdampfer Rex gestrandet am 27.2.1900 an der Küste Nardevitz bei Lohme auf Rügen, PK gelaufen am 16.8.1900 Quelle: privat

Der Autor wendet sich auch bedeutenden Rügener Bauten und ihrer Geschichte zu. Dazu zählen das Jagdschloss Granitz, die Schlösser in Putbus und Dwarsieden und das ehemalige monströse KdF-Bad Prora. Besonderen Stellenwert misst er den modernen Bauten des Binzer Bauingenieurs Ullrich Müther zu, der als einer der bedeutendsten Repräsentanten der architektonischen Moderne gilt.

Das Rügen-Buch erscheint am 11. April im Rostocker Hinstorff-Verlag (ISBN 978-3-356-02406-7) und kostet 35 Euro. Es wird der Insel neue Freunde gewinnen und allen, die sie bereits lieben, noch näher zu bringen.

Von Werner Geske