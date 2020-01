Neues Duo leitet Grüne in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Neuer Vorstand für die Bündnisgrünen im Landkreis Vorpommern-Rügen: Als Vorsitzende wurde Prof. Dr. Cornelia Silaghi, Fachtierärztin am Friedrlich-Loeffler-Institut, einstimmig gewählt. Sie sieht den Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit vor allem in der Auseinandersetzung mit Rassismus, Ausgrenzung und dem wachsenden Rechtsextremismus. „Es ist wichtig die Auseinandersetzung mit Rassismus, Diskriminierung und Rechtspopulismus offensiv anzugehen und engagiert für eine offene und freiheitliche Gesellschaft einzutreten. Wir dürfen den ländlichen Raum nicht den Rechten überlassen“, erklärte Silaghi.

Zwei Jahre im Amt

Mit einer Gegenstimme bestätigt wurde der bisherige Kreisvorsitzende Jürgen Suhr. Er wies auf die besondere Verantwortung der Grünen für Umwelt- und Klimaschutz hin. Seit mehr als drei Jahren seien die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten. Das habe zur Folge, dass Umwelt- und Klimaschutzthemen in der landespolitischen Agenda nahezu gar nicht oder nur noch nachrangig behandelt würden.

