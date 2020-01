Neues Einkaufszentrum: Diese Geschäfte sollen neben Aldi in Bergen entstehen

Bergen

Der Aldi-Markt an der Ruschwitzstraße in Bergen Rotensee steht kurz vor dem Abriss. In der zweiten Jahreshälfte – der genaue Termin dafür steht noch nicht fest – kommt die Räumtechnik und macht die Verkaufseinrichtung dem Erdboden gleich. Grund für die radikale Maßnahme: An dieser Stelle soll zwischen der Ruschwitz- und Rotenseestraße für rund acht Millionen Euro ein neues Einkaufszentrum entstehen. Ein Jahr ist für die Bauzeit veranschlagt, die Neueröffnung im Herbst 2021 vorgesehen.

Der Weg bis zu diesem Ereignis war ein langer. Schon 2012 hatte das Unternehmen Saller Gewerbebau Weimar den Markt inklusive der Nahkauf-Filiale erworben. Forsch legten die Planer los, 2013 waren erste Ideen aufs Papier gebracht. Und von Anfang an sollte dem Aldi-Markt ein sogenannter Vollsortimenter an die Seite gestellt werden. „ Edeka hatte seine Finger ausgestreckt, Rewe ging zwischenzeitlich in die Bahnhofstraße und Famila zog sich wieder zurück“, erzählt Projektentwickler Andreas Barth aus der Frühphase. „Als Kaufland ins Spiel kam, begannen die Debatten. Ich selbst bin kein Freund von Selbstbedienungswarenhäusern. Die machen in ihrem Umfeld viele kleine Läden kaputt.“

Widerspruch und Klage

Die Stadt Bergen hatte das genauso gesehen und war gegen die Planung in Widerspruch gegangen. „Wir haben dagegen geklagt und die Stadt ist 2017 verpflichtet worden, uns das Einvernehmen zu erteilen“, sagt Barth weiter. Zu jenem Zeitpunkt habe das Weimarer Unternehmen aber schon beschlossen, kein SB-Warenhaus im Komplex integrieren zu wollen.

Der Plan für das neue Projekt. Quelle: Saller Gewerbebau

Keine Gastronomie

„Ende 2018 stellten wir unseren Bauantrag, im Juli 2019 erhielten wir die Genehmigung für den Aldi. Für die Fachmärkte wurde schon im Mai das Okay gegeben“, sagt Andreas Barth. Und eben diese Fachmärkte sind das Neue an dem Vorhaben von Saller Gewerbebau. „Es wird verschiedene Sortimente geben: Textilien, Schuhe, Tiernahrung und vielleicht eine Apotheke. Tedi und Kick könnten hierher ziehen und eine Filiale von Woolworth.“ Gastronomie ist nicht vorgesehen. Davon gebe es „in der Struktur bereits genug“, sagt der Projektentwickler.

„Wir prüfen aber, ob womöglich noch ein paar Kleinanbieter wie zum Beispiel ein Zeitschriftenladen mit rein können.“ Nahkauf – die Filiale schließt am 31. März 2020 – wird es an dem Standort dann nicht mehr geben. Auch separate Bäcker oder Fleischer werden außen vor bleiben. Barth: „In den letzten zwei, drei Jahren haben solche Unternehmen immer weniger expandiert, zum Teil sogar Filialen geschlossen. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass die Lebensmittelmärkte zum Beispiel an Fleischtheken oder Backstationen ein gutes und umfassendes Sortiment bieten.“

200 Parkplätze

Der Aldi-Markt wird von derzeit 800 auf 1200 Quadratmeter vergrößert. Der Fachmarktkomplex soll eine Größe von circa 2300 Quadratmetern haben. Eine immense Erweiterung erfährt der Parkplatz. Derzeit können hier 80 Fahrzeuge abgestellt werden. Ab Herbst 2021 werden 200 Stellplätze vorhanden sein. „Wir werden nicht alles pflastern, sondern sogenannte Ökostellflächen einrichten“, sagt Barth weiter. „Zwei Drittel werden Schotterrasen sein. Die Zu- und die Ausfahrt werden aber bleiben.“

Der reine Hochbau wird sich zwölf bis vierzehn Monate hinziehen, sagt der Projektentwickler: „Das ist eine sehr lange Zeit. Kurz habe ich darüber nachgedacht, als Übergangslösung ein Zelt aufzubauen. Aber so etwas ist heutzutage nicht mehr machbar. Das ist weder den Angestellten noch den Kunden vermittelbar.“ Derzeit laufen noch Abstimmungen mit den unmittelbaren Nachbarn des künftigen Einkaufszentrums. In circa vier Wochen erwartet Barth dann die Ergebnisse der Bauausschreibung.

Lesen Sie auch:

Von Jens-Uwe Berndt