Bergen

Gute Nachrichten für die Einwohner im Bergener Stadtteil Rotensee. Der neue Aldi-Markt an der Ruschwitzstraße ist fertig. In noch nicht mal einem Jahr wurde der alte Markt abgerissen und an gleicher Stelle neu aufgebaut. Am Dienstag wurden die Schlüssel übergeben. In den kommenden Tagen werden die Regale und Kassenbereiche eingebaut, dann kommen die Laster mit den Waren. Und am 19. Juli wird neu eröffnet. Auf einer gesamten Fläche von 6200 Quadratmetern bei einem Investitionsvolumen von rund acht Millionen Euro entstehen noch Fachmärkte. Diese öffnen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Rainer Seele (79) wohnt in diesem Stadtteil, ist regelmäßig Zaungast an dieser Baustelle. „Ich habe früher selbst an vielen Häusern mitgearbeitet. Aber die Materialien und Techniken sind heute so ausgereift, dass ein Haus in dieser Größe schnell steht. Ich konnte quasi bei jedem Besuch den Fortschritt sehen“, sagt er und ergänzt: „Ich freue mich schon auf den Supermarkt und die anderen Läden. Zum Glück muss ich dann nicht mehr quer durch die Stadt fahren, um einzukaufen.“

Material wurde gebunkert

Hinter den Bauleuten liegen Monate mit kleinen Überraschungen. Das größte Problem, wie es der bauleitende Polier René Büchl bezeichnet, war das Material, das im Preis in den vergangenen Monaten exorbitant nach oben gegangen ist. Er hatte für diesen Bau gleich das gesamte Material bestellt, musste es dafür auf der Baustelle zwischenlagern. Etwa die Trapezfläche für das Dach, das acht Wochen lang rumlag.

So sieht der neue Aldi-Markt in Bergen-Rotensee von innen aus. Quelle: Mathias Otto

„Das war aber die richtige Entscheidung, weil wir somit unter dem Strich fast 30 000 Euro mehr bezahlt hätten. Man musste also regelrecht bunkern“, sagt er. Dementsprechend war er angespannt, wenn er montags auf die Baustelle einbog, um zu sehen, ob alle Materialien noch da sind. „Aber dieses Phänomen von den Diebstählen auf Baustellen ist zumindest bei uns stark zurückgegangen. Wenn, dann fehlt mal ein Brett“, sagt er.

Parkplätze wurden erweitert

Das Besondere am neuen Einkaufszentrum sind die Parkplätze, die zum einen von 80 auf 200 erweitert wurden, zum anderen teilweise als ökologische Plätze angelegt sind. Das heißt, auf diesen Flächen darf zwischen den Betonwaben Rasen wachsen. „Somit kommen wir vom Bild einer Betonwüste weg“, so Projektentwickler Andreas Barth vom Unternehmen Saller Gewerbebau Weimar. Laut Bauordnung würden künftig auch 140 Parkplätze ausreichen. „Wenn dort viele Autos stehen und man keine freie Fläche zum Parken sieht, ist die Chance allerdings größer, dass man weiterfährt und auf den Einkauf verzichtet“, sagt er.

So sieht der neue Aldi-Markt in Bergen-Rotensee von innen aus. Quelle: Mathias Otto

Der Aldi-Markt ist aus baulicher Sicht fertig. Gemauert, gestrichen und verputzt. Kühl- und Backelemente sind ebenfalls verbaut. Geplant war hier ursprünglich eine Flächenerweiterung von 800 auf 1200 Quadratmeter. Doch ganz so groß wollte Aldi nun doch nicht mehr bauen, sodass im Innenraum eine Trennwand gezogen werden musste. „Aldi kann somit den Markt zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf vergrößern. Dann wird die Trockenwand wieder entfernt. Bis dahin ist es Lagerfläche für Non-Food-Artikel“, sagt René Büchl.

Keine Feier zur Eröffnung

Am 19. Juli öffnen sich die Türen, aber nicht mit viel Tamtam, wie ursprünglich gedacht, denn nebenan ist noch Baustelle. „Eigentlich sollte zeitgleich auch der Anbau mit den Fachmärkten fertig sein. Doch dies verzögert sich leicht“, sagt Andreas Barth. Deshalb gibt es keine Feier zur Eröffnung. Ein Bauzaun soll so aufgestellt und mit Plakaten behangen werden, dass Aldi-Kunden so wenig wie möglich von der Baustelle mitbekommen.

Hier ziehen ab Herbst – Ende September werden hier die Schlüssel übergeben – Woolworth, Kik, Tedi, Rossmann, Sparkasse, Futterhaus und eine Apotheke ein. Mit den meisten Partnern wurden die Verträge bereits unterzeichnet. Was fehlt, ist noch die Apotheke. Das Zoohandelsunternehmen Futterhaus bekommt den größten Platz mit rund 900 Quadratmetern. „Dieser Anbieter macht damit einen seiner größten Märkte auf – mit Lebendtieren, Quarantänestation und ärztlicher Betreuung“, sagt Andreas Barth.

Für die Rossmann-Filiale bei Famila gibt es noch einen Vertrag bis zum Jahr 2022. Gut möglich, dass Rossmann auch dann erst nach Rotensee umziehen wird. Ob das bestehende Kik-Geschäft in Rotensee innerhalb des Stadtteils umziehen oder es künftig zwei Geschäfte in Rotensee geben wird, ist ebenfalls noch unklar. Allerdings wäre es nicht untypisch, wenn beide Filialen nebeneinander bestehen bleiben, weiß Andreas Barth aus Erfahrung von anderen Bauprojekten.

Von Mathias Otto