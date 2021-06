Neues Feuerwehrhaus auf Ummanz: Folklore zum Richtfest

Ummanz

Das neue Ummanzer Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus in Waase nimmt Gestalt an: Auf der Insel fand das Richtfest für das neue Gebäude statt. Viele Jahre hat es gedauert, bis die schon lange da gewesene Idee in die Realität umgesetzt werden konnte. Derzeit hat die Freiwillige Feuerwehr Ummanz unter Wehrführer André Möller mit 32 Mitgliedern ihr Domizil in zwei älteren Gebäuden im alten Gutshaus in Waase, das aber nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine neue Feuerwehr entspricht.

Durch den Neubau erhält die Gemeinde eine zentrale Begegnungsstätte, die der örtlichen Feuerwehr eine zeitgemäße Basis mit Umkleide- und Sozialräumen sowie Übungsräumen für die Jugendfeuerwehr bieten soll. Weiterhin werden dort Gemeinderaum, Bürgermeisterbüro, Schulungsraum und öffentliche Toiletten errichtet. In den Außenanlagen entstehen Parkplätze für die Einsatzkräfte.

Besondere Überraschung

Das Feuerwehr- und Gemeindegebäude entsteht als sogenannte Infrastrukturmaßnahme Dorferneuerung. Die Gesamtbaukosten betragen 1,79 Millionen Euro. Hauptsächlich, also 75 Prozent, fließen Mittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern in das Projekt. Eine Kofinanzierungshilfe wurde beim Innenministerium beantragt, aber noch nicht bewilligt. Die Erd- und Tiefbauarbeiten wurden von der Firma SAW GmbH übernommen, den Rohbau führte das Bauunternehmen Woskowski durch.

Feierlich wurde durch Zimmermeister Sten Flashaar der Richtspruch vorgetragen. Zusammen mit Bürgermeister Holger Kliewe (CDU) und Wehrführer André Möller wurde im Anschluss der Tradition nach der letzte Nagel ins Gebälk geschlagen. Besondere Überraschung: Die Mitglieder des Vereins „Traditionelles Brauchtum Ummanz“ haben die Richtkrone angefertigt und zum Richtfest das erste Mal ihre neuen Ummanzer Trachten öffentlich getragen.

OZ, Münzen und Fotos

Die geplante Feier der Grundsteinlegung Ende November 2020 musste aufgrund der damaligen Corona-Einschränkungen ausfallen. Deshalb wurde die Zeitkapsel, die die Mitarbeiterinnen des Netzwerks „Rügeninsel Ummanz“ mit der aktuellen Ausgabe der Rügener OSTSEE-ZEITUNG, Münzen, einer chronologischen Bilddarstellung des Baufortschrittes, sowie Fotos von der Freiwilligen Feuerwehr Ummanz gefüllt hatten, auch am Tage des Richtfestes von Bürgermeister Holger Kliewe und Wehrführer André Möller in die dafür vorgesehene Stelle eingelassen und zubetoniert.

Von OZ