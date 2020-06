Neues Gemeinschaftszentrum in Bergen nimmt Gestalt an

Bergen

Bauaktivität in der Bergener Calandstr. 5/6. Im kleinen Teilnehmerkreis unter Corona Bedingungen wurde jüngst das Richtfest begangen. Mit dem Neubau wollen die Mitglieder der Siebenden-Tags-Adventisten neben der kirchlichen Tätigkeit als Freikirche auch das soziale Engagement verstärken und ein Ort der Begegnung von jungen und alten Menschen unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung sein.

Viele Bergener konnten in der vergangenen Zeit beobachten, wie das Gebäude Form annahm. „Wir freuen uns sehr über den Baufortschritt und darüber, dass der Rohbau jetzt fast fertig ist“, so der Baubeauftragte des Fördervereins Gemeindezentrum Rügen Gunthardt Saupe.

„Wir danken den hier lebenden Anwohnern für Ihr Verständnis, dass so ein Bauvorhaben auch Unruhe mit sich bringt und natürlich den beteiligten Firmen für Ihre tolle und zügige Bauausführung. Wir sind stolz darauf, dass der Neubau ausschließlich von Firmen unseres Landkreises Vorpommern Rügen ausgeführt wird“. So hat sich bei der Auftragsvergabe die Firma „ Torsten Reichert Wohnungsbau“ aus Maltzien in Garz als Hauptauftragnehmer durchgesetzt.

Kosten: 600 000 Euro

„ Torsten Reichert ist der Bauunternehmer, der von Anfang an das Vertrauen in unseren Förderverein aufbrachte, die für uns gigantische Baukostensumme von circa 600 000 Euro irgendwie aufzubringen und sich auf diesen Weg einzulassen“, so Gunthardt Saupe weiter.

„Dafür sind wir ihm überaus dankbar“. Die Firma Torsten Reichert arbeitet langjährig mit weiteren Baufirmen des Landkreises eng zusammen. So wurden die Architekt- und Planungsleistungen vom Ingenieurbüro Stuhr & Lobeck aus Stralsund, die Beton- und Maurerarbeiten von der Firma Knuth Bau aus Groß Zicker ausgeführt und der Dachstuhl von der Firma Holz- & Trockenbau B. Müller aus Stralsund aufgestellt.

Das gemeinsame Ziel besteht darin, das Bauvorhaben am 31. Oktober schlüsselfertig zu übergeben und das Gemeinschaftszentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ab diesem Zeitpunkt mit Leben zu erfüllen.

