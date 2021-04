Göhren

An der Nordperdstraße im Ostseebad Göhren wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Das geschichtsträchtige Hotel hoch oben auf dem höchsten Punkt des Ortes präsentiert sich mit neuem Konzept und Namen. „Vju Hotel Rügen“ heißt jetzt die Nobelherberge, die vorher den Namen „Hotel Hanseatic Rügen & Villen“ trug. Nach monatelanger coronabedingter Schließung, in der das Haupthaus komplett umgestaltet wurde, hoffen Betreiber und Mitarbeiter, dass sie bald wieder Gäste begrüßen können.

Der neue Look in den Zimmern im „Vju Hotel Rügen“. Quelle: arcona HOTELS & RESORTS

Seit dem Winter wurde das Haus umfangreich erneuert. Die 91 Zimmer sind renoviert und neu möbliert, die Lobby und die Gastrobereiche neu gestaltet worden. Das Kleinod sei nun ein moderneres Haus mit lockerem Ambiente geworden, erklärt Alexander Winter. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der „arcona Hotels & Resorts mit Sitz in Rostock“, die das Haus seit fast drei Jahren betreibt.

Eigentümer ist die Friedemann-Kunz-Familienstiftung, zu der die Scanhaus Marlow Unternehmensgruppe gehört. „Mit dem neuen Konzept wollten wir die Historie würdigen und uns zugleich leger, modern und naturnah präsentieren“, so Winter. Den Gästen soll viel Komfort und noch mehr Genuss, moderne Technik und eine zeitgenössische Einrichtung geboten werden, die trotzdem die alten Elemente des Hauses bewahrt.

Name spiegelt exponierte Lage wider

Auch der Spa-Bereich des Wellness-Hotels wurde umgestaltet. Für die Behandlungen arbeitet das Haus ab sofort mit der Firma Oceanwell aus Kiel zusammen, einer nachhaltigen Naturkosmetik. Sobald es die behördlichen Regelungen zulassen, will das „Vju Hotel“ seine Gäste mit Leckerbissen auf Basis frischer und möglichst regionaler Produkte verwöhnen.

Der neue Hotel-Name ist das I-Tüpfelchen der neuen Ausrichtung. Dazu habe der alte Name nicht mehr recht gepasst, erklärt arcona-Kommunikationsdirektorin Christiane Winter-Thumann. „Wir fanden ihn ein bisschen steif und wollten etwas ganz Neues.“

So entstand der Kunstname „Vju“. Gesprochen wie das englische „view“, soll der Name die exponierte Lage des Hotels mit seinem markanten Aussichtsturm widerspiegeln. Das „Vju Hotel“ thront am Nordperd. Dieses Kap bildet den östlichsten Punkt der Insel Rügen. Gäste haben einen weiten Blick auf die Ostsee und das umgebende Biosphärenreservat. „Der neue Name ist unverwechselbar und soll Neugier wecken“, betont Winter-Thumann.

Altes und Neues zu kombinieren, macht den Stil des Hauses aus. Quelle: Photographer: Henrike Schunck

Im Zuge der Umbauarbeiten wurde zudem ein großer Schatz auf dem Dachboden entdeckt, der den Gästen zugänglich gemacht werden soll: Über 200 Ölgemälde, Grafiken und Aquarelle sowie Antiquitäten.

„Es ist eine sehr schöne Sammlung. Auch das berühmte Tulpen-Gemälde des Malers Tom Beyer ist dabei. Die Vorbesitzer waren leidenschaftliche Kunstsammler“, weiß Christiane Winter-Thumann. Es sind vor allem Gemälde nordischer und norddeutscher Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Niels Peter Bolt, Johan Neumann und Frank Thomas Carter. Die Kunstwerke werden und wurden neu in Szene gesetzt und mit modernem Design kombiniert.

Nach dem in der Region und darüber hinaus bekannten Maler Tom Beyer (1907-1981), der sich 1935 in Göhren niederließ, bis 1952 hier und dann in Stralsund lebte, ist seit vielen Jahren auch ein Tagungszimmer im Bernsteinpalais gegenüber dem Haupthaus benannt. „Das wissen viele gar nicht und das muss man einfach mehr erzählen. Wir wollen noch viele kleine Geschichten erzählen“, so Winter-Thumann. Denn an die 140-jährige Geschichte des Hauses wolle man bewusst anknüpfen.

1882 begann erster Hotelbau

Die begann im Jahre 1882 mit dem Bau des Hotels „Nord-Peerd“, das 1883 eröffnet wurde. Nach mehreren Eigentümerwechseln erwarb die Hermann-und-Johanna-Abraham-Stiftung das Gebäude in den 20er Jahren, die das Hotel in ein Kinderheim für sozial schwache jüdische Kinder aus Berlin umwandelte. Nach dem Krieg wurde daraus das Kindererholungsheim „Ernst Thälmann“. Nach der Wende stand das Gebäude mehrere Jahre leer, bis es die Unternehmer und Brüder Heinrich und Frank Dieckmann aus Niedersachsen bei einem Rügenbesuch entdeckten und 1994 erwarben. Nach mehrjähriger Planung riss man die alte Bausubstanz ab.

Am 1. Juni 2000 wurde das Hotel „Hanseatic“ als Individual- und Privathotel eröffnet und im Jahr 2005 um die gegenüberliegende und nach historischem Vorbild restaurierte Villa „Fortuna“ erweitert. Im Jahr 2008 folgte die Eröffnung der neu gebauten Villa „Felicitas“ und des Veranstaltungsgebäudes „Bernsteinpalais“. Seit dem letzten Jahr führt Ralph Katthöfer als Direktor das Haus, der gleichzeitig für das arcona Living Appartements „First Sellin“ in Sellin verantwortlich zeichnet.

Aushängeschild des Göhrener Hotels sind auch die Trauungen, von denen im Jahr rund 160 bis 210 stattfinden. Neben den Strandhochzeiten können sich Paare auch im 80 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Turm, im Turmcafé oder im Bernsteinpalais trauen lassen. Das Hotel organisiert auch die Trauungen im „Rasenden Roland“ in einem extra geschmückten Waggon, die auf dem Kleinbahnhof in Göhren stattfinden.

Was viele nicht wissen: Bei Hotelbetrieb ist der Turm öffentlich zugänglich. Jeder kann mit dem Aufzug in die 4. Etage fahren und dann über die 60 Stufen bis zur Aussichtsplattform gelangen. Hier eröffnet sich dem Besucher ein fantastischer Rundumblick.

Von Gerit Herold