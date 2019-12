Neues Löschfahrzeug für Feuerwehr Sellin

Sellin

Die Gemeinde Sellin investiert in ein neues Löschfahrzeug: Die Anschaffung des sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) mit Kosten in Höhe von 460 000 Euro unterstützt das Innenministerium mit einer Sonderbedarfszuweisung. Lorenz Caffier hat als zuständiger Fachminister für den Brandschutz am Dienstagabend Bürgermeister Reinhard Liedtke einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 200 000 Euro übergeben.

Hotels und Kurklinik Gefahrenschwerpunkte

Die Freiwillige Feuerwehr Sellin erfülle Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung im eigenen Gemeindegebiet sowie im Amtsbereich Mönchgut-Granitz. Das alte Fahrzeug könne diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Besondere Gefahrenschwerpunkte bilden die zahlreichen Hotels, Großparkplätze sowie saisonal bedingte Verkehrsströme. Darüber hinaus gehören die Bundesstraße 196, die Bahnlinie der Kleinbahn sowie die Kurklinik im Ort dazu.

Einsätze in zehn Jahren verdoppelt

Das neue Feuerwehr-Fahrzeug zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für eine Gruppe soll im nächsten Jahr gekauft werden. Mit ihm wird das alte Löschfahrzeug aus dem Baujahr 1998 ersetzt. Konnten bisher 600 Liter Wasser transportiert werden, so sind künftig 2000 Liter mit an Bord. Neben vermehrten Brandeinsätzen, die sich gerade im Waldgebiet der Granitz und in der Baaber Heide schwierig gestalten, werden die Kameraden der Selliner Wehr auch zu vielen Unfällen und Hilfeleistungen gerufen. Im letzten Jahr waren es insgesamt 79 Einsätze, von Januar bis jetzt 63. „In den letzten zehn Jahren sind es mehr als doppelt so viele Einsätze geworden“, berichtete Wehrführer Karsten Steinwedel.

Land investiert 50 Millionen Euro

„Jenen Frauen und Männern, die sich für die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich einsetzen, die für unsere Sicherheit sorgen, die uns immer hilfsbereit zur Seite stehen und die die Gemeinschaft vor Ort in den Gemeinden zusammenhalten, zolle ich großen Respekt. Zur Gewährleistung all dieser Aufgaben gehört, in eine moderne Ausrüstung und Technik zu investieren“, betonte Minister Lorenz Caffier.

Minister Lorenz Caffier (r.) im Gespräch mit Vertretern der Selliner Feuerwehr und der Gemeinde. Quelle: Gerit Herold

Das Land werde in den nächsten vier Jahren rund 50 Millionen Euro in neue Feuerwehrfahrzeuge für die Kommunen investieren. „Dann werden wir das Problem Gerätehäuser angehen müssen. Gerade in ländlichen Bereichen sind diese oft bessere Geräteschuppen“, so Caffier. Damit auch kleine Gemeinden neue Häuser finanzieren können, sollte ein Gerätehausprogramm entwickelt werden, das mit einer Fertigteilhausfirma umgesetzt werden könnte.

Minister: Mehr Ehrenamt im öffentlichen Dienst

Problematisch sei auch die Wasserversorgung im ländlichen Bereich. Hier favorisiere der Minister Brunnen, da die Instandhaltung und Sicherung von Löschteichen zu aufwendig sei. „Ein weiteres Problem ist, wenn die Flächenbrände und Waldbrände aufgrund der Klimaanforderungen wachsen und wir die Kameradinnen und Kameraden über einen längeren Zeitraum brauchen. Doch dafür sind wir alle nicht aufgestellt“, so Caffier. Arbeitgeber würden bei normalen Einsätzen mitgehen, aber könnten ihre Angestellten nicht tagelang freistellen, wie zum Beispiel beim Großbrand in Lübtheen. Er sei ein Verfechter, dass Mitarbeiter im öffentlichen Dienst im Ehrenamt aktiv werden sollten, ob in der Feuerwehr oder im Sportverein. „Aber es ist noch ein dickes Brett, was man dort bohren muss“, so Caffier.

Feuerwehr wird häufig misbraucht

Sorgen bereite dem Minister in diesem Zusammenhang auch, dass die Feuerwehr häufig in den Gemeinden und Ämtern missbraucht werde für andere Aufgaben, für die sie nicht zuständig sei, wie zum Beispiel für eine geplante Tragehilfe zum Arzt oder auch zur Türöffnung.

Urkunde und Ehrenzeichen für den Selliner Wehrführer Karsten Steinwedel. Quelle: Gerit Herold

Mit derzeit 36 aktiven Kameradinnen und Kameraden ist die Freiwillige Feuerwehr Sellin zwar recht gut aufgestellt und kann die Einsatzbereitschaft tagsüber gewährleisten, doch auch hier wird dringend Personal gesucht. „Zehn Leute mehr wären schon gut“, so Steinwedel. In der Jugendfeuerwehr engagieren sich derzeit 11 Mädchen und Jungen.

Dort hatte auch Wehrführer Karsten Steinwedel als Kind vor nunmehr 25 Jahren angefangen. Für seine Verdienste im Brandschutz wurde der 36-Jährige nun vom Land mit dem „ Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber“ gewürdigt. Steinwedel ist seit dem 1. Januar 1994 bei der Selliner Feuerwehr. Mit 16 Jahren war der Selliner dann stellvertretender Jugendwart, mit 18 übernahm er die Leitung des Feuerwehrnachwuchses für zwölf Jahre. Seit 2013 ist er Selliner Wehrführer.

Bei der Wahl der neuen Feuerwehrspitze vor einem Monat wurde er im Amt bestätigt. Ebenso sein Stellvertreter Ivo Kleist. Pierre Gehl ist jetzt der Jugendwart, Gunnar Zabel besetzt das Amt des Gerätewartes. Stefan Peters ist weiterhin Schriftwart.

Im November wurde der neue Vorstand der Selliner Wehr gewählt. Quelle: Feuerwehr Sellin

Von Gerit Herold