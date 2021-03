Glowe

Im neuen Video des Rappers Marteria „Niemand bringt Marten um“ spielt ein ganz spezielles Boot von der Insel Rügen eine große Rolle.

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion kapern Feine Sahne Fischfilet-Sänger Monchi und Marteria ein Fischerboot und stechen mit ihm in See. Kurz ist ein Aufkleber zu sehen. „Hackis Angelfahrten“ steht drauf – das scheint der Eigentümer des flotten Kahns zu sein.

Dreharbeiten in Glowe auf Rügen im Februar

Hinter dem Namen Hacki verbirgt sich Stephan „Hacki“ Hackbarth, ein bekannter Angelguide aus Glowe, der seit 2010 auf der Insel Rügen lebt. Die OZ hat mit ihm über das Video gesprochen.

Herr Hackbarth, vermissen Sie ihr Boot? „Nein, natürlich nicht“, antwortet der 49-Jährige. „Niemand springt in mein Boot, ohne dass ich es mitbekomme. Im Ernst: Die Jungs haben das mit mir abgesprochen.“ Gedreht wurde das Video in schnellen zwei Tagen, nämlich am 18. und 19. Februar 2021 in Glowe. Das Boot ist das einzige Arbeitsboot des Angelguides. „Marlene B.“, erzählt Hacki. „Benannt nach meiner Tochter.“ Leider müsse Marlene derzeit allerdings Winterruhe halten, denn touristische Dienstleistungen sind seit dem 1. November nicht mehr erlaubt. Schade für Hacki, denn die laufende Lachssaison sei bereits ausgebucht gewesen.

Telefon von Hacki steht nicht mehr still

Zum Ende des Videos wird sogar noch die Handynummer von Hacki eingeblendet. „Das war nicht abgesprochen!“, beteuert er. „Das haben sich die Jungs alleine ausgedacht. Der Zeitpunkt ist vielleicht etwas ungünstig, trotzdem macht mich das stolz.“

Einen bombastischen Effekt hatte die Aktion trotzdem. „Das Telefon hat seit 0 Uhr bestimmt 4000-mal geklingelt“, sagt er und lacht. „Ich gehe ran, wenn immer es geht, es wäre unhöflich, das nicht zu tun. Ich freue mich über die Anrufe, einfach mal ein paar freundliche Worte zu wechseln, auch wenn die Menschen vielleicht gar nichts mit Angeln zu tun haben.“

Marteria, der zeitweise auch auf Rügen lebt, sieht er mittlerweile als Inselkünstler, übers Angeln ist eine Freundschaft entstanden. „Marten ist für mich eine echte Bereicherung“, sagt er. „Nicht nur ein feiner Mensch. Er ist der Beste.“

Von Anne Ziebarth