Neues Musical ab 2020 in Vorpommern: Theater lädt Sting zu Premieren ein

Greifswald

Das Theater Vorpommern bereitet für den Sommer 2020 die deutsche Erstaufführung des Musicals „The last Ship“ vor. Es ist das einzige Musical von Sting, dem Ex-Frontmann der britischen Band „Police“, von dem so erfolgreiche Songs wie „Message in a bottle“ oder „Englishman in New York“ stammen.

„Wir haben uns lange um die Aufführungsrechte bemüht und sie nun bekommen. Darüber bin ich stolz und glücklich“, sagt Intendant Dirk Löschner. Das Musical passe super in die Region, findet der Theaterchef, der auch selber Regie führen wird.

Maritime Handlung: Englischem Ort droht Schließung der Werft

Inhaltlich geht es in „The Last Ship“ um einen Ort in England, an dem es lange Schiffbautraditionen gibt. Nun aber soll die dortige Werft geschlossen werden und der Schiffbau nach Fernost abwandern. Das trifft natürlich die gesamte Region. Da Sting in unmittelbarer Nähe einer Werft aufwuchs, kann er sich gut in die Sorgen und Ängste der Werftarbeiter hineinversetzen.

Herausragend in „The Last Ship“ ist vor allem der Song „Dead Man’s Boots“. Darin besingt Sting Arbeitsschuhe, die ein Vater seinem Sohn anvertraut. „Die Musik geht sehr ans Herz“, sagt Löschner. „Sie ist balladesk mit großen Einflüssen irischer und schottischer Weisen“, fügt er hinzu.

Weltstar Sting ist zu allen Premieren eingeladen

„Wir haben den Weltstar zu all unseren Premieren in Putbus, Stralsund und Greifswald eingeladen“, erklärt Löschner. Der Intendant hofft natürlich, dass er ihn in Vorpommern auch begrüßen kann. „Bislang gibt es keine Absage“, freut sich Löschner. „Wir haben auch einen sehr guten Kontakt zum Management“, betont er.

Zugute kommen könnte dem Theater Vorpommern, dass Sting sich im Sommer 2020 auf großer Deutschlandtournee befindet. Allerdings ist er am 18. Juli bereits für ein Open-Air-Konzert in Mainz gebucht.

An diesem Tag soll in Putbus auch die Premiere von „The Last Ship“ über die Bühne gehen. Es wird dann aber noch eine zweite Vorstellung geben. Beide werden Höhepunkte im Rahmen der Festwoche des Theaters Vorpommern zum 200. Geburtstag des Hauses sein. Ebenso wie ein Festakt und ein Festkonzert des Philharmonischen Orchesters Vorpommern.

Stralsund als authentische Stadt für das Musical

Weitere Premieren von „The Last Ship“ plant das Theater Vorpommern dann zu Beginn der Spielzeit 2020/21 in Stralsund und Greifswald. Am authentischsten für „The Last Ship“ ist natürlich Stralsund“, findet Löschner, da die dortigen Werftarbeiter in der Vergangenheit ja ähnliche Erfahrungen machen mussten wie jene im Musical.

„The Last Ship“ entstand 2013 und kam recht schnell auch an den Broadway. Dort floppte das Musical allerdings und wurde schnell wieder abgesetzt. Das Theater Vorpommern plant die Inszenierung mit seinem Schauspielensemble und einer Band. „Es gibt viel Spiel und Gesang“, verspricht Dirk Löschner. „Und natürlich tolle Musik.“

Lesen Sie auch:

Theater Greifswald zieht für Jahre um

Mal traditionell, mal modern: Jedes Jahr ein neues Krippenspiel in Reinberg

Gäste auf Spurensuche: Hotelkrimi erobert Zinnowitz

Von Reinhard Amler