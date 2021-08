Bergen

Die Rede der Bürgermeisterin, die Mund-Nasen-Maske von Minister Harry Glawe, die Kopie der Ehrenbürgerschaft für Hannes Präkel – dem Namensgeber dieses Neubaus – viele kleine Erinnerungen an die heutige Zeit und abschließend die aktuelle Ausgabe der Rügener Ostsee-Zeitung verschwanden in der Zeithülse, die anschließend in den Grundstein des Sportschwimmbades in Bergen eingemauert wurde. Dieser zeremonielle Akt fiel zusammen mit dem Aushub der Baugrube. Schon jetzt ist in der Ruschvitzstraße zu erkennen, in welchen Dimensionen hier gebaut wird.

Die Schwimmhalle ist von großer regionaler Bedeutung, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) zur Feierstunde sagte. Denn es sei erschreckend, dass Deutschlands größte Insel nicht in der Lage ist, den Kindern die Schwimmprüfung abzunehmen. Außerdem: „Bis zum Abschluss der Arbeiten müssen Rettungsschwimmer teilweise bis nach Greifswald fahren, um zu trainieren, denn die Hallenzeiten in Stralsund sind ebenfalls begrenzt.“

Maximale Tiefe von 4,2 Meter

Ein Kran ist in auf dem Grundstück aufgebaut, Laster sind im Einsatz, die in den vergangenen Wochen tonnenweise Erde verladen haben, Stahlelemente ragen aus den ersten Betonteilen, die gefertigt wurden. Handwerker verschiedener Firmen sind hier im Dauereinsatz.

Bürgermeisterin Anja Ratzke stecke eine aktuelle Lokalausgabe der Rügener Ostsee-Zeitung in die Hülse. Quelle: Mathias Otto

Seit dem Spatenstich im Mai hat sich viel getan. Wiese und Sträucher sind verschwunden, mittlerweile ist eine große Baugrube ausgehoben worden. Dies ist die Grundlage für das Schwimmbecken, das im nächsten Schritt nach Bergen transportiert wird. Noch in diesem Jahr wird für die Dichtigkeitsprüfung zum ersten Mal Wasser in das Becken gelassen.

Die ersten Tiefbauarbeiten sind erledigt. Quelle: Mathias Otto

Komplett wird das 11,84 Millionen-Euro-Projekt im Herbst kommenden Jahres stehen, sagt Bergens Bauamtsleiter Volker Paarmann. Dann werden sich die Besucher auf die fünf 25-Meter-Bahnen verteilen. Hinzu kommt ein Drei-Meter-Turm und ein Ein-Meter-Brett und ein für die Rettungsschwimmer erforderliche Wassertiefe von 4,2 Meter. Es wird auch ein Lehrschwimmbecken mit einem Hubboden geben, sodass die Wassertiefe den Bedürfnissen etwa für Babyschwimmen oder Rehasport angepasst werden kann. Auch einen Saunabereich und eine extern betriebene Physiotherapie wird es geben. Das ist alles aber noch Zukunftsmusik.

Grundschüler sollen schwimmen können

Wirtschaftsminister Harry Glawe ordnete die Feierlichkeiten in der Ruschvitzstraße als einen historischen Tag für Bergen ein. Denn wichtig für eine Küstenregion soll es sein, „dass jedes Kind, das in die Grundschule kommt oder spätestens danach schwimmen kann“. Auch wenn Bergen seit zehn Jahren keine Kreisstadt mehr ist, gehe es darum, dass sich Bergen mit vielen weichen Standortfaktoren profiliert: etwa als Gesundheits- oder Schulstandort. „Es geht aber auch darum, über eine Million Touristen, die jedes Jahr hierherkommen, Angebote zu machen – auch bei schlechtem Wetter“, sagt.

Nach den jahrzehntelangen Diskussionen, Kritik und kommunalpolitischem Kräftemessen wollte er an diesem Tag eine Lanze für diejenigen brechen, die nicht für das Schwimmbad gestimmt haben. Mehrheitsentscheidungen gehören zu einer Demokratie dazu. „Wichtig ist aber, dass sich die diejenigen, die vermeintlich unterlegen sind, diesen Beschlüssen anschließen“, sagt er.

Lob an Verwaltung

Spätestens wenn die Türen geöffnet sind und man die Nachfrage an diesem Schwimmbad sehen wird, würde die Diskussion schnell verblassen, ist sich zudem Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) sicher. Er lobte an diesem Tag besonders die Verwaltungsmitarbeiter in der Stadt, die mit den Themen Finanzen und Bauen beschäftigt sind.

Was sie hier mit den zusätzlichen Projekten wie etwa der Ringstraße oder Schulsanierung schaffen, sei weit über das hinaus, was unter normalen Bedingungen geschafft werden kann und muss. „Das hier so viel geschafft wird, liegt einfach daran, dass diese Leute mit Herzblut dabei sind“, sagt er.

