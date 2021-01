Bergen

Im Mai startet in Bergen eines der größten Bauvorhaben. Der Termin für den lange geplanten und viel diskutierten Bau der Sportschwimmhalle rückt immer näher. Doch im Vorfeld tauchen noch viele Fragen auf. Besonders kritisch wird das Lärmschutzgutachten angesehen und befürchtet, dass Anwohner nicht ausreichend gegen die Immissionen geschützt werden. Auch der Verkehr werde künftig eine erhebliche Rolle im Stadtteil Rotensee spielen.

Die Planer für das neue Schwimmbad sind eifrig dabei, das umzusetzen, was gefordert wurde. „Wir haben jetzt die Sondergebiete 1 bis 3 noch einmal konkretisiert, was auf diesen Flächen baurechtlich und von der Baunutzung zulässig ist. Die wesentliche Änderung ist die, dass zusätzliche Parkflächen geschaffen werden“, sagte der Bergener Architekt Thomas Nießen. Baugrenzen seien zudem angepasst worden, um den ruhenden Verkehr regeln zu können, wenn die Badegäste kommen.

Entwicklung noch nicht einschätzbar

So könnte es im Inneren einer möglichen Schwimmhalle in Bergen aussehen. Animation des neuen Sportschwimmbades Bergen Quelle: Geising + Böker

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hatten die Mitglieder ausreichend Zeit, über den ruhenden Verkehr zu diskutieren. Und über ein mögliches Straßenbild in Rotensee, wenn die Schwimmhalle steht. Der Vorsitzende Matthies Knuth (Freie Wähler Bergen) war vor allem daran interessiert, wie die Planung für die Ruschwitzstraße aussieht – angefangen von der Rotensee- über die Störtebeker- bis hin zur Ringstraße. „Bleibt alles so, wie es ist, erfolgt eine andere Staffelung oder wartet man ab, wie es läuft“, fragte er.

Laut Frank Wegener, Sachbearbeiter Stadtplanung, gab es im Vorfeld Verkehrsuntersuchungen. Derzeit sei noch nicht einzuschätzen, wie sich der Verkehr an den Kreuzungen zur B 196 sowie Breitsprecherstraße entwickeln werde. „Sollte es in diesen Bereichen zu Problemen mit Staulängen kommen, muss die Ampelschaltung angepasst werden“, sagt er.

Der Verkehr im Wohngebiet mit Tempo-30-Beschilderung bliebe vorerst so wie gehabt. „Die Diskussion mit rechts vor links und abgesenkten Borden in Rotensee hatten wir sehr oft. Wir sind froh, dass wir den Verkehr jetzt einigermaßen hinbekommen, so dass jeder weiß, dass er in Rotensee vorsichtig fahren muss. Es ist ein Wohngebiet“, so Frank Wegener.

Schallschutzgutachten für Rotensee

Genauso wichtig erscheinen Knuth die Themen Emissions- und Lärmschutz, besonders, wenn vermehrt Autos anfahren. „Es stehen zwei bis vier Wohnblöcke schräg gegenüber. Ist angedacht, dass der Schallschutz verstärkt wird“, fragte er. Die Stadt habe laut Wegener ein Schallschutzgutachten erstellen lassen. Dort standen Auflagen drin, mit welchem Belag etwa die Oberfläche des Parkplatzes gestaltet werden soll, um Lärm zu minimieren.

Oder aber bis wann das Schwimmbad geöffnet bleiben darf. „Das heißt, dass die Leute nicht um 24 Uhr aus der Schwimmhalle kommen und die Autotüren knallen können. Denn dieses Geräusch stört den Wohngebietsnutzer“, sagte Frank Wegener.

Bei den Themen Lärmschutz und CO2-Belastung für das Wohngebiet hakte Heidemarie Korsinek ( SPD) nach. Beides erscheint ihr mit den neuen Maßnahmen als sehr hoch. „Zumal wir wissen, dass sich der Verkehr verdichten wird – in beide Richtungen. Deshalb ist die Frage nach der Lärmbelästigung für die Bürger, die dort wohnen, noch nicht ausreichend geklärt worden.“

Die Berücksichtigung für die zulässigen Werte in solchen Wohngebiete hat stattgefunden. Es wurde laut Bauamtsleiter Volker Paarmann ein Gutachten für Ziel- und Quellverkehr und das Aufkommen auf den Parkflächen erstellt. Es werde nicht nur für das Schwimmbad, sondern für den ganzen B-Plan-Bereich berücksichtigt, sagte er.

Aufforstung in Stadthof Für das Schwimmhallen-Projekt wurden in Bergen Rotensee Bäume gefällt. Eine Kompensationsfläche zur Aufforstung soll dafür im Bergener Ortsteil Stadthof geschaffen werden. Im Bundes- und Landesnaturschutzgesetz ist geregelt, dass wer in die Natur eingreift, den Schaden wieder ausgleichen muss. In MV können Kommunen auf verschiedene Ökokonten zurückgreifen. „Bergen hat ein eigenes Ökokonto am Stadthof errichtet. Das hat den großen Vorteil, dass man sofort auf ein bestehendes Ökokonto zurückgreifen kann – in diesem Fall auf ein städtisches – ohne viel Geld auszugeben. Das ist eine fachlich vernünftige Lösung“, sagt der Bergener Architekt Thomas Nießen.

Mit dieser Antwort wollte sie sich nicht zufriedengeben, weil der Verkehr momentan nicht der ist, der zukünftig dort sein wird. „Wenn wir so etwas bauen und planen, sollten wir das vermehrte Aufkommen von Fahrzeugen mit einplanen für die Bürger, die dort wohnen“, sagt sie.

Dazu Thomas Nießen: „Das Bundesimmissionsschutzgesetz regelt, welche Immissionswerte bei verschiedenen Nutzungen – hier haben wir gegenüber die Wohnnutzung – zu bestimmten Tageszeiten erreicht werden und nicht überschritten werden dürfen.“ Das Gutachten von zwei unabhängigen Büros ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die angestrebte Nutzung, also das Betreiben des Sportschwimmbades, verträglich ist mit der angrenzenden Wohnnutzung.

